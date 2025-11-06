Padre Sebastiano da Gratteri, il frate che vide Cristo e fondò Gibilmanna

Padre Sebastiano Maio nacque a Gratteri nel 1504, in un tempo di grandi cambiamenti religiosi e spirituali. Fin da giovane mostrò un profondo amore per la preghiera e la vita semplice. Entrò nel convento dei Frati Osservanti di San Francesco, che allora si trovava proprio nel suo paese natale. Ancora chierico, fu inviato in Calabria, dove entrò in contatto con il nuovo movimento dei Frati Cappuccini, nati per riportare la vita francescana alla sua autenticità originaria.

Era il 1534 quando, a trent’anni, Sebastiano fu accolto nell’Ordine dei Cappuccini da Padre Bernardino da Reggio il Giorgio, uno dei fondatori della riforma, allora Commissario generale di tutta la Sicilia. Padre Sebastiano fu l’ottavo cappuccino siciliano, tra i primissimi ad aderire a questo nuovo ideale di povertà, preghiera e contemplazione.

La chiamata della montagna: Gibilmanna

Poco tempo dopo il suo ingresso nell’Ordine, Sebastiano, con alcuni compagni, ricevette dal Vescovo di Cefalù, Monsignor Francesco d’Aragona, e con il consenso del sacerdote Antonio Lo Duca di Cefalù, il permesso di ritirarsi sul monte Gibilmanna, dove esisteva un’antica cappella benedettina ormai in rovina. Era il 1535. Lì, tra i boschi e il silenzio delle Madonie, i frati costruirono un piccolo convento povero e stretto, con poche celle e officine, il terzo convento della provincia cappuccina di Messina e il quinto di tutta la Sicilia. Padre Sebastiano divenne subito guardiano del convento e maestro dei novizi, guidando i giovani frati nella vita di penitenza e contemplazione. Gibilmanna divenne presto un centro spirituale di grande fervore, un luogo di raccoglimento che attirava pellegrini, devoti e anime in cerca di pace.

La visione di Cristo e il quadro miracoloso

La fama di santità di Padre Sebastiano è legata soprattutto a un episodio che colpì profondamente i suoi contemporanei. Durante la celebrazione della Messa, in un giorno rimasto impresso nella memoria dei frati, ebbe una visione di Gesù coronato di spine. Il volto del Signore gli apparve luminoso e sofferente, pieno di misericordia e dolore. Sconvolto da quella rivelazione, Sebastiano decise di riprodurre su una tela il volto di Cristo così come lo aveva visto. Non era pittore, ma prese i colori naturali ricavati dalle piante e dalle terre delle Madonie e dipinse un’immagine intensa e umile, dallo sguardo profondo e compassionevole.

Quel quadro, conservato ancora oggi nel Santuario di Gibilmanna, divenne un simbolo di fede e di contemplazione per l’intera comunità cappuccina. Le cronache dell’epoca raccontano che la visione di Padre Sebastiano colpì così tanto i suoi confratelli che essi vollero riprodurre l’immagine in altri conventi della provincia: copie del quadro si trovavano a Castelbuono, Francavilla e Nicosia, segno della diffusione del suo culto e della venerazione per la sua persona.

Una vita di penitenza e di servizio

Padre Sebastiano visse a Gibilmanna molti anni, dedicandosi alla preghiera, alla guida dei novizi e alla costruzione materiale e spirituale del convento. Fu Guardiano, Maestro dei novizi e Vicario provinciale tra il 1539 e il 1564. La sua vita fu caratterizzata da austerità, silenzio e profonda devozione alla Madonna e alla Passione di Cristo. Nel 1576 si trasferì a Castelbuono per fondare un nuovo convento, continuando la sua opera di evangelizzazione e di rinnovamento spirituale. Anche lì la sua presenza fu segnata da miracoli e prodigi che le cronache dell’Ordine ricordano come segni della sua intercessione e della sua santità.

La morte e la memoria di un santo silenzioso

Padre Sebastiano morì a Castelbuono nel 1578, all’età di settantaquattro anni, lasciando dietro di sé una scia di devozione che attraversò i secoli. I frati cappuccini lo considerarono fin da subito un uomo santo, un esempio di obbedienza, umiltà e amore per il Signore. La sua figura è rimasta legata per sempre al Santuario di Gibilmanna, che egli contribuì a fondare e a rendere luogo di pellegrinaggio e di preghiera. Il suo quadro del Cristo coronato di spine continua a essere venerato, e chi vi si ferma davanti racconta di sentirsi guardato da quegli occhi profondi e misericordiosi, come se il volto del Redentore dipinto da un frate umile continuasse a parlare attraverso i secoli.

Un’eredità viva tra fede e silenzio

Padre Sebastiano da Gratteri non fu un predicatore celebre, né un teologo, ma un testimone del silenzio e della contemplazione. Nella solitudine dei monti, seppe ascoltare la voce di Dio e trasformarla in opera viva. Gibilmanna, grazie a lui, divenne un rifugio dell’anima, un ponte tra cielo e terra, un luogo in cui l’uomo ritrova il respiro della preghiera. Oggi, chi sale al santuario di Gibilmanna, può ancora percepire la presenza di quel frate semplice che vide Cristo e ne dipinse il volto con le mani sporche di terra e il cuore colmo di luce. In quel quadro si riflette tutta la sua vita: una vita fatta di silenzio, di obbedienza e di amore per Dio, che continua a parlare alla Sicilia e al mondo intero.