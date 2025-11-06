X Factor 2025 Terzo Live Show: “Back to the 90s”. Attesa per la siciliana Delia



Giovedì 6 novembre, su Sky e in streaming su NOW. Un viaggio musicale tra icone e canzoni leggendarie degli anni ’90. E un invito speciale a sostenere la voce di Sicilia: Delia Buglisi.

X Factor 2025 riaccende i riflettori con il suo terzo Live Show, in onda questa sera giovedì 6 novembre su Sky e in streaming su NOW. Il tema scelto per questa puntata è un omaggio a un’epoca indimenticabile: “Back to the 90s”, un viaggio nel tempo che farà rivivere le emozioni e le sonorità di un decennio che ha segnato la storia della musica e della cultura pop mondiale.

A condurre la serata sarà come sempre Giorgia, elegante padrona di casa, mentre la giuria — composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Francesco Gabbani e Paola Iezzi — guiderà le proprie squadre tra reinterpretazioni audaci e sfide cariche di pathos.

Delia Buglisi, la voce di Sicilia: una “Dolcenera” che incanta

Tra i momenti più attesi del Live, spicca la performance di Delia Buglisi, artista della squadra di Jake La Furia, che porterà sul palco una versione personale e intensissima di “Dolcenera” di Fabrizio De André.

Una scelta coraggiosa, che richiede sensibilità, misura e un’anima autentica: qualità che Delia ha dimostrato di possedere in ogni sua esibizione. La giovane interprete siciliana, dotata di una voce calda e profonda, promette di trasformare il palco dell’X Factor Arena in un luogo sospeso, dove poesia e musica si fondono.

La sua interpretazione non sarà solo un omaggio al grande cantautore genovese, ma anche una dichiarazione d’amore per la sua terra, per quella Sicilia che da sempre genera voci potenti, sincere e cariche di emozione.

“Dolcenera non vuole, non vuole il bene, non vuole il male, ma quel che le conviene…”

– F. De André, “Dolcenera” (1996)

Un brano simbolo della forza femminile, della passione e della resilienza, che in Delia trova una nuova luce e una profondità contemporanea.

A tutti i siciliani, e agli amanti della buona musica, l’invito è chiaro:

Sostenete Delia Buglisi con il vostro voto!

Portiamo insieme il talento della nostra Isola sul grande palco di X Factor.

Gli altri protagonisti della serata

La gara vedrà anche le esibizioni di alto livello degli altri concorrenti, con brani che hanno segnato la storia degli anni ’90:

LAYANA (Achille Lauro) – Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini

(Achille Lauro) – Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini eroCaddeo – Uomini soli dei Pooh

– Uomini soli dei Pooh tellynonpiangere (Gabbani) – Qualcosa di grande dei Lùnapop

(Gabbani) – Qualcosa di grande dei Lùnapop PierC – I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith

– I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith MICHELLE – Torn di Natalie Imbruglia

– Torn di Natalie Imbruglia TOMASI (Jake La Furia) – Don’t Look Back in Anger degli Oasis

(Jake La Furia) – Don’t Look Back in Anger degli Oasis VISCARDI (Paola Iezzi) – Black or White di Michael Jackson

(Paola Iezzi) – Black or White di Michael Jackson MAYU – One degli U2

– One degli U2 rob – What’s Up? delle 4 Non Blondes

Due manche, emozioni a non finire e un solo obiettivo: convincere pubblico e giuria per evitare l’eliminazione.

Ospite d’onore: Tommaso Paradiso

La serata sarà impreziosita dalla presenza di Tommaso Paradiso, che porterà sul palco il suo nuovo singolo “Lasciamene un po’”, già ai vertici delle classifiche radiofoniche. L’artista romano presenterà anche il suo prossimo album “CASA PARADISO”, in uscita il 28 novembre, anticipando un grande tour nei palasport italiani previsto per la primavera 2026.