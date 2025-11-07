A Messina il Convegno per contrastare la violenza di genere. Protagonista anche il Lions Club Cefalù

Messina, 12 novembre 2025 – Nella cornice del Dipartimento Cultura e Servizi dell’Ordine degli Avvocati di Messina, si terrà il convegno «Educare al Rispetto. Prospettive e Strategie per il Contrasto alla Violenza di Genere», un evento formativo accreditato dal Consiglio dell’Ordine con tre crediti professionali, di cui uno in deontologia.

L’iniziativa, di altissimo profilo istituzionale, vedrà la partecipazione attiva del Lions Club di Cefalù, insieme al Distretto Lions Sicilia 108 YB, confermando il costante impegno del movimento lionistico nel promuovere la cultura del rispetto e la tutela della dignità della persona.

A moderare i lavori sarà l’Avv. Debora Sansone, Delegata per la “Prevenzione della Violenza di Genere” e Presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Termini Imerese, socia del Lions del Club di Cefalù, che da anni si distingue per la sensibilità e la competenza con cui affronta i temi della parità e della tutela delle vittime di violenza.

Dopo i saluti istituzionali dell’Avv. Paolo Vermiglio, Presidente del COA di Messina, e dell’Avv. Isidoro Barbagallo, Presidente della III Circoscrizione del Distretto Lions Sicilia 108 YB, interverranno autorevoli relatori:

l’ Avv. Angelo Crimi , Presidente della Rete Sicilia CPO,

, Presidente della Rete Sicilia CPO, l’ Avv. Mariella Sciammetta , PCC Multidistretto Italy 108,

, PCC Multidistretto Italy 108, l’ Avv. Rosario Pizzino , Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi Siciliani,

, Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi Siciliani, l’ Avv. Daniela Macaluso , PDG Distretto Sicilia 108YB,

, PDG Distretto Sicilia 108YB, l’Avv. Angela Galvano, Consigliera di Parità della Regione Sicilia.

Le conclusioni saranno affidate al Governatore Lions Diego Taviano, che offrirà una riflessione sulle linee etiche e operative del movimento nel contrasto alla violenza di genere, tema che, come ricordato anche nei documenti internazionali Lions, «riguarda la responsabilità collettiva nel costruire società più giuste e inclusive».

L’evento si propone non solo come momento formativo, ma come occasione di dialogo interistituzionale tra il mondo forense e il volontariato civico, nel solco della missione educativa dei Lions: promuovere la cultura della legalità, dell’ascolto e della solidarietà.





