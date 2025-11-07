Cefalù, conclusa un’importante operazione della Polizia di Stato: sette persone denunciate per furti seriali in una struttura ricettiva

CEFALÙ – Un’articolata attività d’indagine condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cefalù ha consentito di interrompere una serie di furti reiterati ai danni di una rinomata struttura ricettiva della cittadina normanna, restituendo interamente la refurtiva ai legittimi proprietari.

L’azione investigativa ha avuto origine dalla denuncia presentata dai responsabili dell’albergo, i quali avevano segnalato ripetuti ammanchi di materiali di vario genere. Nel corso delle verifiche, svolte con discrezione e precisione, gli agenti hanno individuato due dipendenti come presunti principali autori delle sottrazioni, che avrebbero operato con la complicità di altri due colleghi e di tre familiari.

Durante le perquisizioni, il personale della Polizia di Stato ha rinvenuto nei veicoli in uso agli indagati numerosi articoli di recente sottrazione – dai cosmetici agli alcolici, da prodotti per aperitivi a piccoli arredi da giardino – nonché ulteriore materiale custodito all’interno di un magazzino privato. Tutti i beni, chiaramente riconoscibili grazie al logo della struttura, sono stati catalogati e restituiti.

L’indagine ha inoltre permesso di accertare la presenza di alcuni oggetti rubati all’interno di due bed & breakfast della zona, riconducibili ad alcuni dei denunciati. Fondamentale, in tal senso, si è rivelato il monitoraggio delle piattaforme online di prenotazione, dove le immagini promozionali mostravano inequivocabilmente prodotti esclusivi appartenenti alla struttura derubata.

Al termine dell’attività, sette persone sono state denunciate per furto aggravato in concorso. Si precisa che, come stabilito dalla normativa vigente, la responsabilità penale sarà definitivamente accertata solo in seguito a sentenza irrevocabile, nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

L’operazione conferma l’impegno costante della Polizia di Stato di Cefalù a tutela della legalità, della sicurezza e dell’immagine di una delle mete turistiche più rinomate della Sicilia.