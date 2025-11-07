Deborah Cicero in gara a Fieracavalli: emozione e passione per la giovane cefaludese

Dal 7 al 9 novembre Fieracavalli Verona ospita le finali nazionali delle categorie “Arte ed Eleganza” e “Arte e Spettacolo”. Tra i protagonisti di quest’edizione c’è anche Deborah Cicero, nota per essere la più giovane volteggiatrice cosacca attualmente in attività in Italia. A rendere ancora più particolare la sua esibizione è il fatto che viene svolta in totale libertà, senza finimenti, insieme alla sua cavalla siciliana di nome Stella.

Deborah porta in scena una disciplina non molto diffusa nel panorama equestre italiano: la volteggiata cosacca. Si tratta di un tipo di acrobatica a cavallo di ispirazione tradizionale, che unisce movimenti spettacolari ed equilibrio. Nonostante la giovane età, Deborah ha scelto di esibirsi con una variante ancora più impegnativa: nessuna sella, nessun morso, nessun attrezzo di controllo. Solo lei e la sua cavalla, in perfetta sintonia.

Una disciplina rara e un rapporto particolare con il cavallo

La scelta di lavorare in libertà richiede non solo grande preparazione tecnica, ma anche un rapporto consolidato con l’animale. La cavalla Stella, con cui Deborah lavora da tempo, risponde ai comandi con naturalezza e calma, rendendo possibile un’esibizione fluida, senza imposizioni.

In un contesto competitivo come Fieracavalli, dove le esibizioni sono spesso costruite su elementi spettacolari e tecnici, la scelta di presentarsi con una performance priva di finimenti rappresenta una proposta originale che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori.

Gare in corso: presto gli aggiornamenti sulle classifiche

Le finali sono ancora in corso e coinvolgono concorrenti provenienti da tutta Italia. I giudizi terranno conto di diversi aspetti: qualità dei movimenti, presentazione estetica, originalità e interazione con il cavallo. Deborah è in gara sia per la categoria “Arte ed Eleganza” che per “Arte e Spettacolo”, due ambiti che valorizzano anche l’aspetto artistico delle esibizioni.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate le classifiche ufficiali. Fino ad allora, il pubblico continua a seguire con attenzione l’andamento della competizione, in attesa dei verdetti finali.

Una presenza che lascia il segno

Pur essendo la più giovane in questa disciplina, Deborah ha saputo distinguersi per maturità e padronanza. La sua esibizione, basata sulla libertà del movimento e sull’intesa con la cavalla, ha proposto un’alternativa meno comune ma apprezzata per l’autenticità e il lavoro di base che richiede.

Conclusione

Deborah Cicero rappresenta un esempio di come passione e impegno possano portare risultati anche in discipline meno conosciute. Le classifiche saranno presto disponibili, e seguiremo da vicino gli sviluppi.

Se hai assistito alla sua esibizione, raccontaci cosa ne pensi. Torna a trovarci per tutti gli aggiornamenti da Fieracavalli Verona.