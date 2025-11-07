Convocazione Consiglio Comunale di Cefalù in sessione straordinaria ed urgente

Oggetto:

Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Francesco Calabrese, comunica ache, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 26/08/1992 n. 7, è convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e urgente e in forma mista per lunedì 10/11/2025 alle ore 20,00 presso la Sala delle Capriate sita nel Palazzo Municipale di Piazza Duomo, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 201 in data 11/09/2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. Proposta di Consiglio comunale n. 94 del 30.10.2025.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un’ora della seduta. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta viene rinviata al giorno successivo nei locali sopra indicati alla stessa ora e senza ulteriore avviso di convocazione. La pubblicità della seduta verrà, tuttavia, garantita con la registrazione della stessa e con la generazione di un link accessibile dalla pagina istituzionale dell’Ente Comunale nella sessione “Consiglio on line”.