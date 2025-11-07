Cefalù: lo Stadio di Santa Barbara torna alle società sportive locali. Possibili gare a porte chiuse

Con delibera di Giunta, è stata approvata la concessione in uso temporaneo e non esclusivo dell’impianto sportivo di contrada Santa Barbara.

La concessione prevede che lo stadio sia destinato esclusivamente alle associazioni e società dilettantistiche locali senza scopo di lucro, affiliate al CONI o ad enti di promozione sportiva riconosciuti, e dotate di comprovata esperienza nel settore.

Saranno favorite le realtà che militano in categorie superiori, ma l’obiettivo generale resta quello di garantire pari opportunità di accesso a chi promuove, attraverso lo sport, valori educativi e sociali di inclusione e crescita giovanile.

Le associazioni sportive potranno accedere alla struttura dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 21:00, con ripartizione giornaliera degli spazi concordata autonomamente tra i soggetti concessionari, senza oneri organizzativi a carico dell’Ente.

La durata delle concessioni è fissata fino al termine della stagione sportiva 2025/2026, senza tacito rinnovo.

La gestione operativa, apertura e chiusura dei cancelli, manutenzione del manto erboso, pulizia degli spogliatoi, resterà a cura del Comune di Cefalù, mediante personale interno appositamente designato.

Il corrispettivo d’uso è stato fissato in €18 l’ora, con riduzione del 50% per le associazioni sportive locali senza scopo di lucro, che potranno così usufruire dell’impianto con un canone agevolato di €9/ora.

Analogo trattamento sarà applicato anche per l’utilizzo dello stadio nei fine settimana dedicati alle gare casalinghe di campionato, che si disputeranno a porte chiuse, in attesa di eventuali interventi futuri che consentano la piena riapertura al pubblico.

Lo Stadio di Santa Barbara si conferma non solo luogo di allenamento, ma simbolo di comunità, spazio educativo dove giovani e società sportive costruiscono insieme il futuro dello sport locale.