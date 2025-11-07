Alla Fondazione Giglio di Cefalù nuovi orari per lo sportello accettazione ticket

A decorrere dal 10 novembre cambiano gli orari dello sportello accettazione ticket come segue:

  • dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle ore 17.30;
  • venerdì dalle ore 7.30 alle ore 14.

Restano invariati gli orari delle prenotazioni presso lo sportello ticket:

  • dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16;
  • il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.

Tutti gli orari degli sportelli sono riportati in dettaglio nel nostro sito 

