Gran Premio del Messico: l’altura di Città del Messico mette alla prova i motori e le strategie

Nessuna tregua per la Formula 1: il Circus iridato si sposta immediatamente a Città del Messico, teatro del ventesimo appuntamento del Mondiale 2025. Sul celebre Autódromo Hermanos Rodríguez, da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, andrà in scena una delle tappe più affascinanti e tecnicamente complesse dell’intero calendario.

Un tracciato a 2.200 metri: l’altitudine come variabile tecnica

Il circuito messicano, situato a oltre 2.200 metri sul livello del mare, rappresenta una sfida unica per i team: la rarefazione dell’aria incide sulla densità dell’ossigeno, influenzando la combustione, l’aerodinamica e il raffreddamento delle power unit. Per compensare la perdita di carico, le monoposto corrono con configurazioni aerodinamiche da alto downforce, ma la ridotta resistenza all’aria consente comunque velocità di punta superiori ai 350 km/h.

Una tensione costante tra efficienza e stabilità, che rende il GP del Messico un laboratorio ingegneristico a cielo aperto.

Ferrari e Mercedes, destini incrociati

Le Ferrari di Leclerc e Hamilton, galvanizzate da un solido weekend texano, puntano a consolidare la seconda posizione nel Costruttori, contendendola alle Mercedes di Russell e del giovane Kimi Antonelli, apparse più in difficoltà ad Austin.

La gestione termica e il bilanciamento aerodinamico saranno decisivi: il tracciato messicano, con i suoi lunghi rettilinei e la sezione lenta dello stadio “Foro Sol”, esige un compromesso delicato tra velocità e trazione.

Programma e orari italiani del GP del Messico

Il weekend seguirà la consueta articolazione in tre giornate, ma con orari notturni per il pubblico europeo:

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30 – Prove Libere 1 (Sky Sport F1)

Ore 23:59 – Prove Libere 2 (Sky Sport F1)

Sabato 25 ottobre

Ore 19:30 – Prove Libere 3 (Sky Sport F1)

Ore 23:00 – Qualifiche (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

Domenica 26 ottobre

Ore 21:00 – Gara (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno)

TV8 (in differita)

Qualifiche: ore 00:30 (notte tra sabato e domenica)

Gara: ore 22:30 (domenica 26 ottobre)

Dove seguirlo

Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).

Le qualifiche e la gara, come di consueto, saranno inoltre disponibili in chiaro su TV8 e su tv8.it in differita.

Una sfida d’altura per un finale incandescente

Con solo tre gare al termine del mondiale, il GP del Messico 2025 potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa al titolo. Il pubblico del “Foro Sol”, tra i più calorosi del mondiale, farà da cornice a un duello tecnico e sportivo di rara intensità.