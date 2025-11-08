La Kepha Volley di Cefalù ritrova la sua storica dimora nella palestra “Lorenzo De Lise” della scuola media

Cefalù – È stata una giornata di autentica emozione quella vissuta ieri dalla grande famiglia della ASD Polisportiva Sporting Club KEPHA 2.0: dopo due anni di attesa, la società è finalmente tornata nella sua storica sede, la palestra della Scuola Media “Lorenzo De Lise”, luogo simbolo di tante stagioni di sport, di entusiasmo e di crescita per intere generazioni di giovani atleti.

Il ritorno “a casa” non è soltanto un passaggio logistico, ma rappresenta un vero e proprio ricongiungimento affettivo con le proprie radici sportive, con quello spirito di appartenenza che ha reso la Kepha una delle realtà più vive e amate del panorama pallavolistico locale. Le pareti della palestra, testimoni di sfide memorabili e di innumerevoli allenamenti, tornano a risuonare del ritmo dei palleggi e dei cori d’incoraggiamento.

Per celebrare questo traguardo, la dirigenza ha voluto dedicare un pensiero speciale alle nuove generazioni che si avvicinano alla pallavolo:

PROMOZIONE IMPERDIBILE DI NOVEMBRE

rivolta a tutti i bambini e le bambine nati dal 2013 al 2020.

Per tutto il mese, infatti, sarà richiesto solo il pagamento della quota d’iscrizione, mentre il primo mese di attività sarà completamente gratuito. Un gesto concreto per invitare i più piccoli a scoprire il fascino e i valori di questo sport: la collaborazione, il rispetto, la disciplina e, soprattutto, la gioia di giocare insieme.

«È un ritorno che ha il sapore della rinascita» – spiegano i responsabili della società – «e volevamo che fosse anche un segno di apertura e accoglienza verso le nuove famiglie e i giovani atleti che entreranno a far parte della nostra grande famiglia Kepha 2.0».

Con i tecnici qualificati e l’entusiasmo che da sempre contraddistingue la squadra, il club si prepara a scrivere nuove pagine della propria storia, questa volta nella cornice di una palestra rinnovata e più accogliente che mai.

Per informazioni e iscrizioni:

Gabriella – +39 388 343 1801



