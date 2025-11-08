Quattro ricette, una leggenda: come cambia la Pasta a Taianu da Cefalù a Palermo

C’è un profumo che a Cefalù segna l’estate più della brezza del mare: è quello della pasta a taianu, il piatto simbolo della città, preparato in occasione della festa del Santissimo Salvatore tra il 4 e il 6 agosto. Una ricetta antica, nata nelle cucine arabe e poi perfezionata dai Normanni, che oggi racconta la storia e il carattere della Sicilia meglio di qualunque cronaca. Eppure, come ogni leggenda, anche la pasta a taianu ha mille volti. Basta spostarsi di qualche chilometro, da Cefalù verso Palermo, per scoprire versioni diverse, varianti di famiglia, gesti tramandati e piccoli segreti che cambiano da casa a casa, da quartiere a quartiere.

Un nome arabo e un tegame di terracotta

La parola “taianu” deriva dall’arabo taio, cioè tegame di terracotta. È dentro questo recipiente, lento a scaldarsi e capace di mantenere il calore, che la magia avviene davvero. A Cefalù il tegame è quasi un’icona: si prepara con devozione, si copre con il suo coperchio, e si affida al forno come si affida una promessa. Il risultato è una pasta al forno diversa da tutte le altre, perché è insieme ragù, timballo e racconto popolare.

La versione classica secondo Fornelli di Sicilia

Secondo Fornelli di Sicilia, la ricetta autentica vuole due tipi di carne, agnello e manzo, rosolati a lungo con aglio, vino bianco e concentrato di pomodoro. Tutto cuoce per ore, lentamente, finché la carne non si sfilaccia da sola. Poi si prepara il taianu, a strati: salsa, pasta, carne, melanzane fritte, pecorino e basilico. Dieci minuti in forno bastano a far fondere i sapori in un abbraccio inconfondibile. È un piatto impegnativo, ma chi lo cucina sa che ogni minuto speso è una dichiarazione d’amore alla propria terra.

Giusina in Cucina e il sapore del ritorno

La versione raccontata da Giusina in Cucina su Food Network sposta l’equilibrio verso la modernità. Giusina Battaglia, palermitana doc, usa carne di vitello e maiale, preferisce il vino rosso e unisce la sua esperienza televisiva alla memoria d’infanzia. Nel suo racconto, la pasta a taianu è il piatto del ritorno: quello che si prepara quando figli e nipoti tornano in Sicilia, quello che si mangia anche sotto l’ombrellone perché, come dice lei, “in Sicilia le cose buone si mangiano d’estate”. È una visione familiare e contemporanea, che non rinnega la tradizione ma la rende più accessibile, quasi domestica.

La versione popolare di Palermo Viva

Su Palermo Viva la ricetta appare invece in una veste più sobria e popolare. Qui la pasta a taianu diventa il piatto delle famiglie palermitane che, ispirandosi a Cefalù, hanno fatto del tegame una forma di resistenza gastronomica. La carne è solo bovina, le melanzane vengono sfilacciate a mano, e il tutto si amalgama direttamente sul fuoco, senza passare in forno. È un ritorno alla semplicità, a un gesto più contadino, che restituisce alla cucina la sua dimensione quotidiana.

Balarm e la sfida del caldo siciliano

Balarm la definisce “il piatto estivo dei coraggiosi”, sottolineando il paradosso tutto siciliano di cucinare un timballo di carne e melanzane nel pieno dell’afa di agosto. Qui la ricetta si arricchisce di sfumature: carne di castrato, estratto siciliano, pecorino DOP e un’attenzione quasi poetica alla preparazione del ragù, che deve “sfilacciarsi sotto il cucchiaio”. È una versione sontuosa e identitaria, che restituisce alla pasta a taianu il ruolo di rito collettivo.

Sicilia in Festa e la semplicità originaria

E infine c’è la versione più semplice, quella di Sicilia in Festa, che riprende le tradizioni orali delle famiglie cefaludesi: pochi ingredienti, niente forno, solo tegame, fuoco e pazienza. È forse la più antica, quella che più di tutte conserva l’anima originaria del piatto.

Un filo che unisce Cefalù e Palermo

Quattro ricette, quattro interpretazioni dello stesso gesto. Tutte diverse, ma legate da un filo invisibile che unisce Cefalù a Palermo, le Madonie al mare, la festa alla cucina di casa. Cambiano i tagli di carne, cambiano i tempi di cottura, cambia il vino, ma resta sempre la stessa armonia: pasta, sugo, melanzane, formaggio e il profumo del basilico che invade le strade al tramonto.

La pasta a taianu è più di una ricetta: è un patrimonio orale, una memoria condivisa, un modo di dire “noi siamo di qui”. Ogni volta che si prepara, dentro un tegame di terracotta, si ripete la leggenda di Cefalù — e ogni cucchiaio racconta un pezzo di Sicilia che non smette mai di cucinare la propria storia.