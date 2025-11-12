Meteo Cefalù oggi: sole, mare calmo e aria limpida sulla perla del Tirreno

A Cefalù tutti vogliono conoscere il segreto Il Segreto del Re di Mario Macaluso Il romanzo che svela il mistero custodito da nove secoli nel cuore di Cefalù. 🔎 Scopri di più su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Cefalù, mercoledì 12 novembre 2025 – Una giornata dal cielo sereno e dai colori limpidi accoglie oggi residenti e visitatori nella perla del Tirreno. Il meteo a Cefalù segna l’arrivo di un novembre mite, con temperature quasi primaverili e una qualità dell’aria giudicata buona su tutta la fascia costiera.

Secondo i dati aggiornati alle ore 6:42, le condizioni meteorologiche sono stabili: cielo poco nuvoloso per l’intera giornata, temperatura minima di 15°C e massima di 19°C, con venti deboli e mare poco mosso.

Mattinata serena e clima gradevole

Le prime ore del giorno portano un’aria fresca e pulita: alle 7:00 il termometro segna 14.9°C, con leggere nubi sparse e venti deboli di scirocco (SSE 3/3 km/h).

Il sole è sorto alle 6:39, e illumina una Cefalù che, dopo le prime piogge autunnali dei giorni scorsi, ritrova la sua luce dorata sulle mura del borgo e sul mare.

La visibilità è discreta, con valori sopra i 10 km, e le onde in superficie restano basse: ideale per chi vuole passeggiare sul lungomare o osservare la città riflettersi nell’acqua quasi immobile.

Pomeriggio mite con leggeri venti da nord-est

Dalle ore 10:00 alle 16:00 Cefalù sarà avvolta da un cielo poco nuvoloso e temperature comprese tra 18 e 19°C, con venti deboli da Nord-Nord-Est fino a 10 km/h.

L’intensità solare più alta è prevista intorno a mezzogiorno, con un indice UV di 3.5 (616 W/mq), adatto per chi desidera trascorrere qualche ora all’aperto, magari tra il molo vecchio, la piazza del Duomo o i sentieri panoramici della Rocca.

L’umidità si mantiene tra il 66% e il 73%, e la sensazione termica resta piacevole anche all’ombra.

Sera serena, mare calmo e luna calante

Al calar del sole — previsto per le 16:53 — Cefalù si prepara a una serata limpida e tranquilla. Le temperature scendono gradualmente fino a 14°C intorno alle ore 21, con cielo sereno e venti leggeri da Sud-Est.

Il mare resta poco mosso, con temperatura dell’acqua di 19.9°C, ancora favorevole per qualche bagno fuori stagione o per chi ama fotografare i riflessi del tramonto sul porto antico.

La luna calante, sorta intorno alla mezzanotte e visibile fino alle 13:13, accompagnerà una notte chiara e mite, tipica di un novembre dal profumo quasi primaverile.

Qualità dell’aria: ottima

I dati di monitoraggio della qualità dell’aria indicano un valore medio di 8 su una scala di 10:

NO₂: 2.4 μg/m³

2.4 μg/m³ PM10: 8.5 μg/m³

Valori bassi che testimoniano un’atmosfera pulita e priva di inquinanti significativi.

La concentrazione di pollini è bassa, così come l’indice di rischio per insetti e parassiti (zanzara tigre e pappataci a livello minimo).

Previsioni marine e prossimi giorni

Il mare di Cefalù resta calmo anche nei prossimi giorni:

Giovedì 13: mare calmo, temperature 12°–20°.

mare calmo, temperature 12°–20°. Venerdì 14: mare calmo, clima mite 13°–21°.

mare calmo, clima mite 13°–21°. Sabato 15: quasi calmo, massime fino a 23°.

quasi calmo, massime fino a 23°. Domenica 16: cielo sereno, punte di 24°C.

Dalla prossima settimana, l’aria si farà ancora più dolce: lunedì e martedì sono previste massime tra 23° e 26°C, valori da pieno inizio estate siciliana.

Attendibilità delle previsioni

Secondo gli esperti, l’affidabilità del bollettino è molto alta (90–95%).

Il meteorologo Antonio Sanò conferma: «Il clima resta stabile e soleggiato su tutta la costa tirrenica della Sicilia. Cefalù vivrà giornate ideali per attività all’aperto, turismo e passeggiate, con un mare eccezionalmente calmo per il periodo».

Dati astronomici di oggi

Alba: 06:39

06:39 Tramonto: 16:53

16:53 Ore di luce: 11

11 Luna: calante (leva ore 00:01, cala ore 13:13).

Previsioni a lungo termine

Le medie climatiche di novembre per Cefalù registrano 13°C di minima e 19°C di massima, con circa 5 giorni di precipitazioni nel mese.

Quest’anno, però, novembre sta regalando un’anomalia positiva: temperature sopra la media e giornate serene che prolungano l’atmosfera estiva lungo la costa.

Curiosità del giorno

Lo stesso giorno, un anno fa, il 12 novembre 2024, Cefalù registrava piogge leggere (1,3 mm) e venti da nord a 7 km/h. Oggi, dodici mesi dopo, la città vive un contrasto totale: cielo limpido, sole brillante e mare fermo come uno specchio.

Cefalù oggi: un novembre di luce

Chi guarda la città dall’alto della Rocca o dal molo vecchio può vedere un paesaggio quasi sospeso: la pietra dorata, il mare calmo e l’aria trasparente disegnano un autunno che sembra non voler arrivare.

Con un clima così mite e giornate sempre più limpide, Cefalù conferma di essere non solo una meta estiva, ma una destinazione perfetta tutto l’anno.