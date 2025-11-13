ASD Murialdo Cefalù alla XXX Maratona di Palermo con 14 atleti in gara

Cefalù – La storica società sportiva ASD Murialdo Cefalù, punto di riferimento per l’atletica della cittadina normanna, sarà protagonista alla XXX Maratona di Palermo, in programma domenica 16 novembre 2025, con ben 14 atleti in gara.

Guidati dall’esperienza e dalla passione del maratoneta nazionale Pietro Saia, vera eccellenza dello sport cefaludese, gli atleti della Murialdo rappresenteranno con orgoglio i colori della città in una delle manifestazioni podistiche più attese e internazionali d’Italia.

I nomi degli atleti in gara per la Murialdo Cefalù

Alla distanza regina della Maratona (42,195 km) prenderanno parte Carmelo Serio e Angelo Maione, entrambi atleti di comprovata esperienza sulle lunghe distanze.

Accanto a loro, correranno sulle diverse distanze della manifestazione: Franca Polizzotto, Gianfranco Messina, Sergio Rajmondi, Vincenzo Gandolgo, Antonello Macaione, Fabio Langella, Ernesto La Spisa, Danilo Marchese, Giorgio Palumbo, Franz Caiazzo, Giuseppe Raiomondo e Martina Tamburo.

Un gruppo coeso e determinato, emblema della crescita costante del movimento podistico cefaludese, che negli anni ha saputo unire spirito sportivo, amicizia e impegno.

A guidarli, come sempre, Pietro Saia, figura carismatica e simbolo dell’atletica locale, già protagonista su scala nazionale e motore instancabile delle attività della Murialdo Cefalù.

XXX Maratona di Palermo: un evento da record

La Maratona di Palermo festeggia il traguardo della sua trentesima edizione con numeri da primato: oltre 3.100 iscritti complessivi, quasi la metà provenienti dall’estero, confermando l’anima internazionale della competizione.

La manifestazione, organizzata dall’ASD Media@ e inserita nei calendari ufficiali FIDAL e World Athletics, prevede tre distanze:

Maratona (42,195 km) , il percorso completo con due giri nel cuore della città;

, il percorso completo con due giri nel cuore della città; Mezza Maratona (21,097 km) , per chi vuole vivere l’emozione senza il pieno impegno della distanza regina;

, per chi vuole vivere l’emozione senza il pieno impegno della distanza regina; Staffetta 4×10,5 km, in cui a vincere è soprattutto lo spirito di squadra.

La partenza unica è fissata per le 8:30 dal centro cittadino, con un tracciato di grande fascino che attraversa i luoghi simbolo della Palermo monumentale: il Teatro Massimo, la Palazzina Cinese, Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, San Domenico e la Cattedrale, fino a immergersi nel patrimonio arabo-normanno riconosciuto dall’UNESCO.

Una corsa internazionale nel cuore della Sicilia

Quest’anno la Maratona di Palermo ha superato ogni aspettativa: i maratoneti sono raddoppiati rispetto al 2024 e le staffette hanno registrato un boom di iscrizioni.

Oltre 50 nazioni rappresentate, con presenze record dall’Islanda (164 atleti), Polonia (127) e Francia (111), seguite da Germania, Belgio, Gran Bretagna, Olanda, USA, Danimarca, Romania e Spagna.

Una vera festa di sport, cultura e turismo che conferma il ruolo della Sicilia come crocevia internazionale del podismo.

Top runners e protagonisti in gara

Tra i top runners spiccano i keniani Martin Cheriyot, vincitore della Maratona di Bologna e della Maga Circe, e Peter Kwemoi Ndorobo, già sul podio della Maratona di Istanbul.

Per l’Italia sarà al via Lorenzo Lotti, trionfatore della 100 km del Passatore, mentre tra le donne è attesa Limamurei Naomi Kakoko, maratoneta keniana dal personale di 2h38’08”.

Murialdo Cefalù: tradizione, passione e futuro

Da anni la ASD Murialdo Cefalù rappresenta una delle realtà sportive più attive e longeve della cittadina tirrenica, punto di incontro tra giovani atleti e veterani della corsa.

Grazie alla guida tecnica e motivazionale di Pietro Saia, la società ha saputo consolidarsi nel panorama regionale e nazionale dell’atletica leggera, partecipando a competizioni di prestigio e promuovendo la cultura dello sport come occasione di crescita personale e comunitaria.

La partecipazione alla XXX Maratona di Palermo non è solo un traguardo sportivo, ma un segno di identità, passione e orgoglio cefaludese: una corsa che unisce, racconta e celebra lo spirito della Murialdo e della città di Cefalù.