I quattro panifici siciliani dove si mangia il pane più buono: incredibile ecco dove si trovano

Dalla tumminia al russello, dai lieviti di una cucina di casa ai Tre Pani del Gambero Rosso: viaggio tra i forni d’eccellenza che raccontano la Sicilia più autentica.

C’è un profumo che attraversa la Sicilia e la unisce da est a ovest: è quello del pane appena sfornato. Fragranze antiche che si mescolano a storie di passione, coraggio e rinascita. A Catania, Palermo, Messina e Trapani ci sono quattro panifici che rappresentano il meglio dell’arte bianca isolana, ognuno con una propria anima, ma con un cuore comune: l’amore per i grani antichi e per un mestiere che è ancora arte, memoria e identità.

1. Forno Biancuccia – Catania

A Catania, in via Sangiorgi, ogni mattina si alza un profumo di pane che sa di casa, di ricordi e di rinascita. È quello del Forno Biancuccia, la creatura di Valeria Messina, un’ex avvocata che ha scelto di cambiare vita per seguire la voce dei lieviti. Quando la sera tornava a casa dopo una giornata di lavoro e metteva a letto le figlie, entrava in un altro mondo: quello delle farine e degli impasti. In quel silenzio scopriva la libertà che aveva dimenticato di avere, lasciando scorrere le dita nella pasta viva come fosse una terapia. Così, poco a poco, dalle sue mani sono nati i primi pani per la famiglia e gli amici, fino a quando l’amore per la panificazione è diventato una nuova strada di vita.

Nel 2018, Valeria apre il suo panificio e lo chiama Biancuccia, dal nome di un grano autoctono riscoperto a Caltagirone, ma anche in omaggio a Bianca, la nonna del marito, che di quella stazione sperimentale fu direttrice. Un cerchio che si chiude e si trasforma in una nuova avventura, dove il pane si fa racconto e atto d’amore. Oggi nel suo laboratorio nascono pani di russello, tumminia, perciasacchi, biancuccia, segale e semola, tutti preparati con grani locali e lievito madre. “Il novanta per cento di ciò che facciamo – racconta – è realizzato con grano siciliano a chicco intero, per conservare intatto il valore nutrizionale. Il nostro pane è vivo, profumato, e ha un’identità.”

2. Francesco Arena Mastro Fornaio – Messina

Dal sogno di una donna che ha scelto di reinventarsi alla maestria di un fornaio che ha fatto della sperimentazione una filosofia. A Messina, il laboratorio di Francesco Arena Mastro Fornaio è un luogo dove il pane si trasforma in esperienza sensoriale. Nato nel 2020, il suo forno è la sintesi perfetta tra tradizione e innovazione. Francesco ha scelto di lavorare con farine di grani antichi, di riso, di farro monococco e dicocco, fino al grano arso e alle farine evolutive, combinandole con lievito madre e tempi di maturazione lenti. Ogni impasto è un esperimento, un dialogo tra passato e futuro.

Nella sua bottega il pane ha oltre cinquanta volti diversi: ci sono le focacce tipiche messinesi, le schiacciate, i panini di cena, ma anche creazioni nuove che cambiano di mese in mese, seguendo la stagionalità e la fantasia. Arena sceglie ingredienti locali, sostenibili, rispettosi dell’ambiente. Ogni pagnotta è un gesto di artigianato puro, un frammento di territorio che si racconta attraverso profumi e sapori. “Aggiungo un prodotto nuovo ogni mese – spiega – e cerco sempre di lavorare con chi ama la terra e la qualità. Il pane deve essere giusto, pulito e sincero.”

3. Panificio Guccione – Palermo

Spostandosi a Palermo, l’arte bianca trova la sua consacrazione nel nome di Ottavio Guccione, il fornaio più premiato di Sicilia, simbolo di una tradizione rinnovata con tenacia e passione. Dal suo laboratorio di via Pipitone, il maestro panificatore continua a sfornare ogni giorno pani che raccontano l’anima del territorio. Da Campobello di Mazara si è trasferito nel capoluogo siciliano portando con sé la sua filosofia: “Il pane deve sapere prima di tutto di grano.” I suoi clienti arrivano da ogni parte della Sicilia, attratti da quel sapore autentico e da una qualità che non conosce scorciatoie.

All’inizio non fu facile. Palermo era abituata a un pane diverso, caldo ma senza identità. Guccione decise di educare i palati, di spiegare con pazienza il valore della lievitazione naturale, dei grani antichi moliti a pietra, del rispetto dei tempi. Ci sono voluti due anni di sacrifici, ma la costanza ha dato i suoi frutti. Oggi il Panificio Guccione è un punto di riferimento nazionale, premiato per sei anni consecutivi con i Tre Pani del Gambero Rosso, riconoscimento massimo dell’eccellenza artigianale italiana. Ventuno tipi di pane, tra cui il tumminia resta il più amato. Oggi accanto a lui lavora il figlio Davide, diciottenne che ha scelto di continuare l’opera del padre, segno che la passione, quando è autentica, sa attraversare le generazioni.

4. Panificio Martinez – Trapani

Il viaggio del gusto si conclude a Trapani, dove il Panificio Martinez, fondato nel 1950, continua a custodire una tradizione familiare lunga oltre settant’anni. Tutto comincia con quattro fratelli che, nel dopoguerra, decidono di dedicarsi all’arte del pane. Da allora la storia non si è mai interrotta. Oggi Giuseppe Martinez, con la moglie Lalla, porta avanti il forno di famiglia con una filosofia che unisce innovazione e radici. Farine locali, lievito madre, grani duri siciliani e antichi cereali moliti a pietra sono gli ingredienti di un successo che ha attraversato le epoche.

Il Panificio Martinez è diventato un simbolo dell’eccellenza trapanese, riconosciuto con premi nazionali e internazionali: dal “Best in Sicily” come miglior fornaio, ai Tre Pani del Gambero Rosso, fino al titolo di fornitore ufficiale del G7 di Taormina. Ma il riconoscimento più grande resta la fiducia dei clienti, che ogni giorno scelgono il suo pane per ritrovare un sapore sincero, antico e mediterraneo. Giuseppe è anche un divulgatore appassionato dei grani antichi e della dieta mediterranea, premiato dall’Unesco per il suo impegno nella diffusione della cultura del pane come alimento di salute e identità.

Quattro forni, quattro anime

Quattro forni, quattro anime e un’unica Sicilia che si riconosce nel profumo del grano, nella lentezza del lievito, nel gesto antico di chi impasta e aspetta. Da Catania a Trapani, ogni panificio racconta una diversa declinazione della stessa passione: quella di fare il pane come una volta, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Il Forno Biancuccia di Valeria Messina, il laboratorio messinese di Francesco Arena, il Panificio Guccione di Palermo e il Panificio Martinez di Trapani rappresentano le colonne dell’arte bianca siciliana, una rete invisibile di maestri che custodiscono e innovano, che educano e tramandano.

Oggi più che mai, in un tempo dove la fretta ha cambiato il sapore delle cose, questi panifici ricordano che il pane non è solo cibo: è cultura, identità, racconto. Ogni fetta è un frammento di Sicilia, ogni profumo un ritorno all’essenziale. In un’isola che ha fatto del grano la sua storia millenaria, il pane resta il simbolo più puro della sua anima: semplice, profonda e meravigliosamente viva.