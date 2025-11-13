Lions Club Cefalù: Celebrazione dell’Eccellenza con i Premi di Studio “Enzo Cuccia” e “Giuseppe De Gaetani”

Il Lions Club Cefalù, sotto la presidenza di Sonia Di Gaudio , si prepara a onorare il merito e l’eccellenza scolastica in un evento prestigioso che si terrà domani, Venerdì 14 Novembre 2025 alle ore 9:00. L’iniziativa, che riconosce i migliori diplomati e gli studenti distintisi, si inserisce nell’Anno Sociale 2025-2026 del Distretto 108 YB – Sicilia , il cui Governatore è Diego Taviano , all’insegna del motto “Concretezza e Fraternità nel Servizio”.
Un Doppio Riconoscimento al Merito
La cerimonia vedrà la consegna di due importanti riconoscimenti, testimonianza dell’impegno del Club nel valorizzare i giovani talenti di Cefalù:
- XLII PREMIO DI STUDIO LIONS “Enzo Cuccia”: Destinato ai migliori diplomati degli Istituti di Istruzione Secondaria di Cefalù.
- X PREMIO SPECIALE LIONS “Giuseppe De Gaetani”: Assegnato all’alunno dell’Istituto I.P.S.S.E.O.A. che si è maggiormente distinto nelle varie attività professionali nell’ambito scolastico.
Le famiglie Cuccia – Migliazzo e De Gaetani saranno presenti per la consegna dei rispettivi premi.
Dettagli dell’Evento e Illustri Partecipanti
L’evento si svolgerà presso l’Aula Magna “G. De Gaetani” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mandralisca” I.P.S.S.E.O.A., situato in Via Di Belgioioso n 2.
La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente del Lions Club Cefalù, Sonia Di Gaudio, affiancata dai Dirigenti Scolastici e dalle autorità locali e distrettuali:
- Prof. Danilo Gatto – Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Mandralisca di Cefalù.
- Dott.ssa Prof.ssa Antonella Cancila – Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Jacopo del Duca – D.B. Amato di Cefalù.
- Prof. Antonio Franco – Assessore alla cultura del comune di Cefalù, in rappresentanza dell’amministrazione.
- Prof. Davide Piacentino – Presidente Zona 4 (Distretto 108 Yb).
- Avv. Pietro Passariello – Presidente 1 Circoscrizione Palermo (Distretto 108 Yb).
A seguire, sono previsti importanti interventi da parte del Dirigente dell’ambito territoriale di Palermo, del Dott. Federico Passaro (Coordinatore regionale edilizia scolastica e sicurezza sul lavoro) e di Francesco Randone (Vice presidente vicario Federalberghi Palermo e provincia).
Le conclusioni saranno affidate a illustri figure del Lions Club Distretto 108 YB:
- Avv. Daniela Macaluso – P.D.G. Lions.
- Avv. Salvatore Giacona – PCC-GWA Lions.
L’evento culminerà con la presentazione e la consegna dei premi ai vincitori, celebrando così il talento e l’impegno dei giovani diplomati di Cefalù.