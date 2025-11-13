Lions Club Cefalù: Celebrazione dell’Eccellenza con i Premi di Studio “Enzo Cuccia” e “Giuseppe De Gaetani”

Il Lions Club Cefalù, sotto la presidenza di Sonia Di Gaudio , si prepara a onorare il merito e l’eccellenza scolastica in un evento prestigioso che si terrà domani, Venerdì 14 Novembre 2025 alle ore 9:00. L’iniziativa, che riconosce i migliori diplomati e gli studenti distintisi, si inserisce nell’Anno Sociale 2025-2026 del Distretto 108 YB – Sicilia , il cui Governatore è Diego Taviano , all’insegna del motto “Concretezza e Fraternità nel Servizio”.

Un Doppio Riconoscimento al Merito

La cerimonia vedrà la consegna di due importanti riconoscimenti, testimonianza dell’impegno del Club nel valorizzare i giovani talenti di Cefalù:

XLII PREMIO DI STUDIO LIONS “Enzo Cuccia” : Destinato ai migliori diplomati degli Istituti di Istruzione Secondaria di Cefalù.

: Destinato ai degli Istituti di Istruzione Secondaria di Cefalù. X PREMIO SPECIALE LIONS “Giuseppe De Gaetani”: Assegnato all’alunno dell’Istituto I.P.S.S.E.O.A. che si è maggiormente distinto nelle varie attività professionali nell’ambito scolastico.

Le famiglie Cuccia – Migliazzo e De Gaetani saranno presenti per la consegna dei rispettivi premi.

Dettagli dell’Evento e Illustri Partecipanti

L’evento si svolgerà presso l’Aula Magna “G. De Gaetani” dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mandralisca” I.P.S.S.E.O.A., situato in Via Di Belgioioso n 2.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali della Presidente del Lions Club Cefalù, Sonia Di Gaudio, affiancata dai Dirigenti Scolastici e dalle autorità locali e distrettuali:

Prof. Danilo Gatto – Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Mandralisca di Cefalù.

Dott.ssa Prof.ssa Antonella Cancila – Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Jacopo del Duca – D.B. Amato di Cefalù.

– Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale Jacopo del Duca – D.B. Amato di Cefalù. Prof. Antonio Franco – Assessore alla cultura del comune di Cefalù, in rappresentanza dell’amministrazione.

Prof. Davide Piacentino – Presidente Zona 4 (Distretto 108 Yb).

Avv. Pietro Passariello – Presidente 1 Circoscrizione Palermo (Distretto 108 Yb).

A seguire, sono previsti importanti interventi da parte del Dirigente dell’ambito territoriale di Palermo, del Dott. Federico Passaro (Coordinatore regionale edilizia scolastica e sicurezza sul lavoro) e di Francesco Randone (Vice presidente vicario Federalberghi Palermo e provincia).

Le conclusioni saranno affidate a illustri figure del Lions Club Distretto 108 YB:

Avv. Daniela Macaluso – P.D.G. Lions.

– P.D.G. Lions. Avv. Salvatore Giacona – PCC-GWA Lions.

L’evento culminerà con la presentazione e la consegna dei premi ai vincitori, celebrando così il talento e l’impegno dei giovani diplomati di Cefalù.