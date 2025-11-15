I Premi di Studio Lions Club Cefalù hanno celebrato l’eccellenza e il merito scolastico (foto)





La cerimonia dei Premi di Studio Lions Club Cefalù a.s. 2024/2025 si è configurata come un appuntamento di grande rilievo per il panorama scolastico del territorio. In un clima di intensa partecipazione, l’evento ha posto al centro il valore del merito, della disciplina nello studio e dell’impegno personale, riconoscendo gli studenti che, con dedizione e costanza, si sono distinti nei rispettivi percorsi formativi.



I premi hanno rappresentato molto più di un riconoscimento formale: sono stati il segno concreto di un cammino virtuoso, volto a offrire modelli di riferimento per l’intera comunità studentesca.



Premi Speciali



Premio “Enzo Cuccia” – IIS “Mandralisca”

Bentivegna Vanessa – Liceo Classico



Premio “Giuseppe De Gaetani” – IIS “Mandralisca”

Mogavero Giuseppe – IPSEOA



Premiati



Morana Giuseppe – IPSEOA



Rinella Ginevra – Classe 5 Liceo Linguistico



Mogavero Nicolò – Classe 5 Istituto Tecnico



Minutella Elena – Classe 5 Liceo Artistico



Coco Cristiano Carlo – Classe 5 Liceo Scientifico



Calabrese Giuseppe – IPSEOA



Cascio Vincenzo – IPSSEOA Mandralisca Serale



Ciascuno di loro ha rappresentato un esempio tangibile del valore educativo e sociale del merito.



Una cerimonia d’alta rappresentanza



L’evento si è svolto nell’Aula Magna “G. De Gaetani” dell’IIS “Mandralisca” e si è aperto con i saluti istituzionali della Presidente del Lions Club Cefalù, Sonia Di Gaudio, insieme a dirigenti scolastici e rappresentanti civili:



Prof. Danilo Gatto – Dirigente Scolastico IIS Mandralisca



Dott.ssa Prof.ssa Antonella Cancila – Dirigente Scolastico IIS “Jacopo del Duca – D.B. Amato”



Arch. Tania Culotta – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cefalù



Prof. Davide Piacentino – Presidente Zona 4 (Distretto 108 Yb)



Avv. Pietro Passariello – Presidente 1ª Circoscrizione Palermo (Distretto 108 Yb)



Ha offerto una riflessione sul valore del mondo professionale turistico-ricettivo la relazione di Francesco Randone, Vicepresidente vicario Federalberghi Palermo e Provincia.



Le conclusioni sono state affidate a due autorevoli esponenti del Lions Club:



Avv. Daniela Macaluso – Past District Governor



Avv. Salvatore Giacona – PCC-GWA Lions



Il significato profondo del merito: una direzione per il futuro



Nel suo intervento, il Dirigente Scolastico dell’IIS “Mandralisca”, Danilo Gatto, ha sottolineato:



“Premiare chi si è distinto non significa creare distanze, ma colmare spazi di speranza. È un gesto che ricorda a tutti noi come il talento, la perseveranza e la curiosità siano energie preziose, capaci di illuminare il percorso di ciascuno e, proprio per questo, meritevoli di essere riconosciute e incoraggiate.

Come ho ricordato ai docenti di questo Istituto nel giorno del mio insediamento, la scuola ha il compito fondamentale di coltivare questi semi, affinché possano diventare esempio, ispirazione e stimolo per gli altri. Solo così possiamo costruire una comunità educativa che cresce insieme, valorizzando ogni potenzialità e trasformandola in occasione di futuro”.



Si è inserita nel solco della medesima visione la riflessione della Dirigente dell’IISS “Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato”, Antonella Cancilla, che ha affermato:



“La valorizzazione del merito in ambito scolastico risponde non tanto al concetto di meritocrazia tout court, quanto al pubblico riconoscimento dell’impegno profuso e dei risultati ottenuti durante il percorso di studio, finalizzati alla realizzazione del progetto di vita personale e professionale di ogni giovane. L’obiettivo della scuola di oggi non è creare nei ragazzi l’aspettativa di un traguardo didattico fine a se stesso ma soprattutto infondere nelle loro coscienze la consapevolezza che il raggiungimento di competenze alte può determinare successo personale e professionale. Tutto ciò sarà possibile se accanto ad una preparazione di base solida si possiede un substrato valoriale importante, improntato su concetti etici eterni e mai dispersi quali la serietà, la costanza, l’impegno e l’umiltà… virtù quest’ultima che consente a chi la possiede di prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti e di interagire con gli altri in modo positivo e propositivo”.

