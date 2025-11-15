I tre comuni siciliani dove ci sono le migliori pasticcerie: incredibile per i dolci più buoni ecco dove andare

Ci sono viaggi che nascono dalla voglia di scoprire un luogo, altri che nascono da un odore. La Sicilia è una terra che si racconta con i profumi: mandorla, agrumi, pistacchio, miele, ricotta, zucchero. Ma ci sono tre comuni che, più di tutti, quest’anno entrano nella mappa nazionale della pasticceria d’eccellenza. Sono Cinisi, Palermo (con la realtà di Marineo) e Noto. Tre città che non condividono solo il titolo, ma una visione comune: la dolcezza come identità, artigianato, cultura. È stata la Guida Pasticceri e Pasticcerie 2026 del Gambero Rosso a certificarlo, premiando con le ambite Tre Torte tre pasticcerie che oggi rappresentano il meglio della Sicilia. E così il viaggio tra questi tre luoghi diventa anche un viaggio tra storie di famiglia, laboratori nascosti, vetrine eleganti e maestri che hanno fatto della pasticceria una missione.

Il primo nome che spicca è quello della Pasticceria Palazzolo di Cinisi, un punto fermo della pasticceria siciliana. La sua storia inizia nel 1920, quando un giovane soldato ritorna dalla Prima Guerra Mondiale e decide di portare in paese una forma di dolcezza che non si era mai vista. Quella scintilla, accesa più di cento anni fa, continua ancora oggi con la stessa forza. È una storia di famiglia, di generazioni che hanno custodito un sapere artigianale e lo hanno perfezionato anno dopo anno. Nelle prime ore del mattino, quando le strade di Cinisi sono ancora silenziose, le luci del laboratorio Palazzolo si accendono. Santi, maestro pasticcere e cuore pulsante dell’azienda, comincia la sua giornata alle 4:30, muovendosi tra impasti, ricette tramandate e nuovi progetti che prendono forma lentamente, come se ogni ricetta fosse un’esperienza da vivere, prima ancora che un dolce da assaggiare.

C’è qualcosa di profondamente siciliano in questa costanza: il senso di appartenenza, la volontà di custodire ciò che è stato per trasformarlo in futuro. La famiglia Palazzolo è oggi un grande ingranaggio di mani, idee e professionalità che lavorano all’unisono. Figli, sorelle, nipoti, tecnici, addetti alle vendite, responsabili del laboratorio e pasticcieri che si muovono con una delicatezza quasi rituale. È una famiglia allargata che, nonostante la crescita dell’azienda, riesce a mantenere una dimensione intima e quotidiana. Chi varca la soglia del loro laboratorio o del punto vendita percepisce immediatamente questa energia: non si tratta solo di dolci, ma di storie che hanno attraversato un secolo di Sicilia e che continuano a vivere in ogni cannolo, in ogni cassata, in ogni crema.

Al secondo posto nel nostro ideale viaggio c’è Palermo, o meglio Marineo, dove nasce e cresce il mondo della pasticceria Sciampagna, un nome che negli ultimi anni è diventato sinonimo di qualità assoluta. Qui, Carmelo Sciampagna – allievo del maestro Iginio Massari – ha portato un nuovo modo di intendere la pasticceria siciliana: elegante, essenziale, contemporanea, ma sempre legata alle radici. La sede storica di Marineo è un luogo che conserva il sapore del paese, con un laboratorio che produce capolavori in cui tecnica e creatività convivono senza scontrarsi. Nel 2018 è nato anche il locale-boutique di via Wagner a Palermo, a pochi passi da piazza Politeama: uno spazio luminoso, raffinato, dove ogni dolce sembra una piccola opera d’arte.

Chi entra nel mondo Sciampagna percepisce subito la cura maniacale per i dettagli, la precisione delle forme, la delicatezza delle creme. C’è il cappuccino preparato con una schiuma che sembra seta, ci sono i croissant che profumano di burro francese e le veneziane farcite con una crema che racchiude l’essenza della pasticceria italiana. Ma ciò che colpisce è la capacità di Carmelo Sciampagna di reinterpretare i classici senza tradirli. È un lavoro di equilibrio, di rispetto, di studio. È quel tipo di pasticceria che ti fa fermare davanti alla vetrina e ti costringe a decidere con lentezza, perché ogni scelta sembra un piccolo lusso quotidiano.

Il terzo comune del nostro viaggio è Noto, la capitale del barocco siciliano, un luogo che da sempre incanta viaggiatori e appassionati d’arte. Qui, tra i palazzi di pietra chiara che riflettono la luce del pomeriggio, si trova il Caffè Sicilia di Corrado Assenza, uno dei maestri più autorevoli della pasticceria italiana. Un nome che ha superato i confini dell’isola: nel 2018 Netflix gli ha dedicato un episodio della docuserie Chef’s Table Pastry, trasformandolo in un punto di riferimento mondiale. Ma la notorietà non ha cambiato l’essenza del Caffè Sicilia. Chi si siede ai suoi tavolini, in estate, percepisce subito che qui la pasticceria non è solo un mestiere: è identità, ricerca, filosofia.

Corrado Assenza non parla di tradizione, ma di “classici”, come opere d’arte da restaurare. Ogni dolce è un tentativo di riportare il gusto all’essenza, eliminando il superfluo, cercando la purezza. Nel suo laboratorio nascono granite memorabili – alla mandorla, ai gelsi, al limone verdello – pasticciotti, cassate, biancomangiare, torte Savoia e cornetti che profumano di Sicilia. La sua storia è legata alla famiglia e al territorio, a un modo di lavorare che unisce rigore, creatività e una lentezza antica. È facile capire perché migliaia di persone, ogni estate, considerano il Caffè Sicilia una tappa obbligata del loro viaggio. È un luogo in cui assaggiare non significa solo gustare, ma entrare in contatto con un pensiero, una sensibilità, un modo di guardare al mondo.

E così, la Sicilia delle migliori pasticcerie prende forma attraverso questi tre comuni. Tre luoghi diversi, tre storie lontane, tre interpretazioni di cosa possa essere la dolcezza. Cinisi, con la sua energia familiare e la forza di un secolo di storia. Palermo e Marineo, con la loro eleganza contemporanea e la capacità di trasformare una pasticceria in un’esperienza estetica. Noto, con la sua aura di spiritualità gastronomica, dove ogni dolce è un viaggio interiore.

In un momento storico in cui il cibo è spesso raccontato come moda, questa selezione del Gambero Rosso restituisce alla pasticceria siciliana ciò che merita: il ruolo di arte e di cultura. Non è un caso che tre realtà del Sud – in un contesto dominato per anni dal Nord – siano entrate nel gradino più alto del podio nazionale. È un segnale, un richiamo, un invito. La Sicilia continua a innovare, continua a sperimentare, continua a sorprendere.

Per chi ama la pasticceria, questo è il momento perfetto per organizzare un viaggio lento tra questi tre comuni. Si può partire da Cinisi, attraversare Palermo e spingersi fino a Noto. Oppure fare il percorso inverso, lasciandosi guidare dai profumi, dai colori, dalle storie. In un’epoca in cui tutto scorre velocemente, la Sicilia offre una verità semplice: per capire un luogo, bisogna assaggiarlo. E in questi tre comuni, ogni morso racconta più di quanto mille parole possano fare.