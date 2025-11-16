Cefalù vista dai giovani: scuole, sport, cultura e un futuro da immaginare

Cefalù sembra una fotografia immobile: la Rocca, il Duomo, il mare che accarezza la spiaggia. Ma basta spostare lo sguardo sui giovani per scoprire una città completamente diversa, meno turistica e più silenziosa. Una Cefalù fatta di percorsi scolastici, attese, sogni, mancanze, passioni, abitudini nuove e vecchie tradizioni che lentamente si spengono. È una città che, vista attraverso gli occhi dei ragazzi, assume contorni più veri e meno patinati. Non è più soltanto una meta turistica, ma un luogo da vivere e da capire, giorno dopo giorno.

La vita dei giovani cefaludesi ruota attorno a un sistema scolastico articolato che abbraccia tutte le fasce dell’età evolutiva. Ci sono la scuola primaria e la scuola media, che formano le prime comunità di bambini e adolescenti. Poi c’è la grande realtà delle scuole superiori: il Liceo Artistico, il Liceo Linguistico, il Liceo Classico e l’Istituto Tecnico, insieme compongono il cuore della formazione giovanile della città. Ogni mattina centinaia di ragazzi percorrono le stesse strade, si ritrovano davanti ai cancelli, scambiano parole veloci prima delle lezioni. Le scuole, più che essere integrate nel tessuto culturale e artistico del territorio, rappresentano soprattutto uno spazio autonomo: un luogo di crescita personale dove la quotidianità va avanti indipendentemente dalla vita culturale più ampia della città.

Le scuole di Cefalù non sono oggi centri di attività culturali diffuse come potevano essere in passato. Non ospitano con regolarità laboratori artistici, fotografici o musicali. Non sono fulcri di grandi collaborazioni con musei, fondazioni o associazioni. La città offre pochi eventi culturali rivolti ai giovani e le occasioni di incontrarsi attorno all’arte e alla creatività sono, ormai, eccezioni più che abitudini. Gli studenti vivono quindi la scuola principalmente come luogo di studio, relazione e percorso personale, ma raramente come punto di accesso alle energie culturali della città.

Anche la socialità dei giovani è cambiata profondamente. Un tempo era facile incontrare gruppi di studenti sul lungomare, nei vicoli attorno alla piazza del Duomo, nella zona della Giudecca o vicino al porto. Erano luoghi naturali di ritrovo, quasi simbolici, che accompagnavano le generazioni. Oggi non è più così. Questi spazi, pur mantenendo il loro fascino, non rappresentano più il cuore della socialità giovanile. Non c’è più quella presenza costante, quella folla spontanea che riempiva i pomeriggi. I giovani tendono oggi a distribuire il loro tempo in modo diverso: più casa, più attività sportive organizzate, più digitale, più spostamenti verso luoghi chiusi e controllati.

Lo sport rimane uno dei pochi ambiti in cui i ragazzi di Cefalù riescono a ritrovare una dimensione collettiva. Il movimento sportivo locale è ancora vivo grazie a società storiche e a nuove realtà che cercano di mantenere attivi i percorsi giovanili. Accanto al calcio e al calcio a cinque, uno degli sport più praticati e sentiti è il basket, che continua a rappresentare una tradizione forte, capace di coinvolgere squadre giovanili e allenatori che lavorano con passione. Accanto a questo, vive la pallavolo, la ginnastica e tutto ciò che rientra nelle attività delle palestre. Lo sport è oggi una delle poche strutture di aggregazione solide per i giovani di Cefalù: permette di uscire di casa, di allenarsi insieme, di sviluppare motivazione e disciplina, e di trovare un gruppo.

Al contrario, è molto meno frequente vedere ragazzi impegnati in attività all’aperto come il trekking sulla Rocca o gli allenamenti nei sentieri collinari. Se un tempo poteva sembrare naturale salire in alto e osservare la città dall’alto, oggi questo rientra più nell’immaginario turistico che nella realtà dei giovani cefaludesi. Le abitudini sociali sono cambiate, così come la disponibilità di tempo e le modalità di incontro.

Anche la dimensione culturale si è ridotta. Quella vivacità artistica di cui si parlava un tempo – gruppi musicali giovanili, spettacoli teatrali, laboratori in piazza, eventi spontanei – oggi è quasi scomparsa. Esistono ancora iniziative, ma sono rare, frammentate e spesso non riescono a coinvolgere in modo stabile i ragazzi. La creatività giovanile a Cefalù non è scomparsa, ma si esprime più spesso in forma privata, sui social, nei piccoli progetti personali, senza tradursi in eventi pubblici rilevanti. Non ci sono più, come un tempo, serate regolari di musica dal vivo organizzate dai ragazzi, né gruppi spontanei di teatro o di arte urbana che animano i quartieri. Anche i murales, un tempo considerati un segno di creatività giovanile, sono oggi una presenza rara.

Per molti ragazzi, le occasioni di impegno sociale, ambientale o culturale sono limitate a iniziative isolare o a gruppi ristretti. Non c’è una forte cultura del volontariato giovanile diffuso. Alcuni giovani partecipano, sì, ma appartengono a una minoranza appassionata e motivata. La maggior parte vive la città in modo più semplice: scuola, sport, amicizie, famiglia, qualche uscita. Il coinvolgimento civico rimane basso, non per mancanza di sensibilità, ma per assenza di spazi, occasioni e stimoli.

In questo scenario, Cefalù vista dai giovani è una città più silenziosa, più raccolta, meno dinamica di quanto si possa immaginare dall’esterno. Non è una città che offre tutto, ma una città che attende. Attende idee, attende luoghi, attende un nuovo movimento giovanile, attende energie che possano ridisegnare il futuro. E qui nasce la domanda fondamentale che ogni giovane si pone, anche senza dirlo: come sarà Cefalù tra vent’anni?

Rimarrà una città sospesa tra turismo e quotidianità? Diventerà un luogo in cui i giovani avranno spazi, opportunità, laboratori, cultura viva? Sarà ancora un posto da cui partire o diventerà un luogo in cui costruire il proprio futuro?

I ragazzi di Cefalù osservano il mare, attraversano le strade del centro, percorrono le aule delle scuole superiori e immaginano un domani che oggi è ancora sfocato. Hanno talento, hanno attenzione, hanno storie personali molto diverse una dall’altra. Hanno bisogno di comunità, di ascolto, di luoghi in cui esprimersi. E hanno bisogno che la città creda in loro prima ancora che lo facciano loro stessi.

Cefalù vista dai giovani è, quindi, una città tutta da scoprire. Bella, sì, ma incompleta. Ricca di storia, sì, ma povera di spazi per il futuro. Immobile in apparenza, ma in attesa di una generazione che possa ridarle voce. Un luogo che non ha ancora deciso cosa diventare nei prossimi vent’anni, ma che potrebbe cambiare radicalmente proprio grazie ai ragazzi che oggi, in silenzio, la attraversano. Una città che ha bisogno dei suoi giovani, e giovani che hanno bisogno che Cefalù torni a parlare la loro lingua.