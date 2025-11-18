L’IIS Mandralisca di Cefalù ad Isnello per un corso con Jacopo Fo sulla professione di social media manager

Il 27 novembre 2025, ventiquattro studenti dell’IIS Mandralisca parteciperanno a un corso intensivo tenuto da un docente d’eccezione, Jacopo Fo, e rivolto a chi desidera intraprendere la professione di social media manager.

Il corso si tiene nell’ambito del progetto ITINERA, vincitore di un bando del Ministero della Cultura e finanziato con fondi PNRR. L’obiettivo è quello di formare nuove figure professionali capaci di coniugare tradizione e futuro, valorizzando il territorio in modo concreto e efficace.

Il corso è aperto agli studenti, ma anche a imprenditori agricoli, artigiani e operatori turistici provenienti da tutta la Sicilia e da oltre lo Stretto, interessati a potenziare le proprie competenze nell’ambito della comunicazione

Le lezioni saranno tenute dallo scrittore Jacopo Fo – figlio del premio Nobel Dario Fo e dall’attrice teatrale Franca Rame – forte della decennale esperienza nella gestione del centro culturale della Libera Università di Alcatraz. Durante il corso si affronteranno temi concreti, quali quelli della costruzione di un’offerta turistica efficace attraverso strumenti digitali, o come creare reti tra operatori attraverso un uso strategico dei social per il marketing territoriale.

Il corso in presenza aprirà inoltre l’opportunità a una futura integrazione da remoto per un maggiore numero di studenti, finalizzata a incoraggiare gli alunni a diventare creatori di contenuti in rete anche utilizzando l’AI, e sperimentando in questo modo la propria capacità creativa e l’attenzione alle reazioni del pubblico. Un programma che apre interessanti possibilità di collaborazioni future con due realtà nazionale di ampio respiro, quali la Libera Università di Alcatraz e la Fondazione Fo Rame.



