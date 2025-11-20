Cefalù e l’età dei divorziati: ecco quando ci si separa davvero. Analisi completa dei dati ISTAT

A Cefalù tutti vogliono conoscere il segreto Il Segreto del Re di Mario Macaluso Il romanzo che svela il mistero custodito da nove secoli nel cuore di Cefalù. 🔎 Scopri di più su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

L’identikit dei divorziati a Cefalù è molto diverso da quello che si potrebbe immaginare. Non sono i giovani a separarsi, non sono le coppie fresche di matrimonio, non sono le famiglie con figli piccoli. I dati ISTAT appena analizzati mostrano invece un fenomeno preciso, maturo, quasi chirurgico: a Cefalù ci si separa soprattutto tra i cinquanta e i sessant’anni. È in questa fascia della vita che il matrimonio sembra perdere stabilità, mentre tra i giovani adulti il numero dei divorzi è quasi inesistente. Una fotografia sorprendente, che racconta una città in trasformazione.

Il picco dei divorzi tra i 55 e i 61 anni: la fascia più colpita

L’analisi dei dati conferma che il cuore del fenomeno si concentra tra i 55 e i 61 anni. È qui che il numero dei divorziati raggiunge il massimo. A 56 anni si registrano 20 divorziati, a 61 anni sono 18, a 59 e 51 anni sono 17, e la fascia tra 50 e 63 anni mantiene valori molto alti. Non si tratta di casi isolati: sono proprio queste età a rappresentare la maggior parte dei divorzi dell’intera città.

È l’età dei cambiamenti profondi. I figli sono ormai grandi, il lavoro entra in una fase più stabile ma anche più logorante, molte coppie tirano le somme della propria vita. A Cefalù, come ormai nel resto d’Italia, la “crisi dei cinquant’anni” non è un luogo comune: è una realtà statistica.

Oltre i sessant’anni: il divorzio non fa più paura

Un dato particolarmente significativo è l’alta presenza di divorziati anche tra chi ha superato i 60 anni. I 63enni registrano 15 divorziati, e anche a 66 anni i numeri rimangono elevati. È una rottura netta con la generazione precedente, in cui il matrimonio veniva spesso mantenuto “fino alla fine” anche in condizioni difficili.

Oggi, invece, uomini e donne ultrasessantenni sentono di poter ricominciare. La solitudine non è più un deterrente, il cambiamento non è più percepito come un tabù, e il divorzio diventa possibile e socialmente accettato anche nelle fasce d’età più avanzate.

Le donne divorziate sono più degli uomini: il sorpasso costante

Dai dati emerge chiaramente un altro aspetto: le donne divorziate sono più numerose degli uomini in quasi tutte le fasce con i valori più elevati. Questo non sorprende a livello nazionale, dove le donne risultano spesso più consapevoli nel chiedere la separazione, ma a Cefalù il fenomeno è ancora più accentuato.

La maggiore longevità femminile contribuisce a questa differenza, ma c’è anche un cambiamento culturale evidente: sempre più donne non accettano matrimoni insoddisfacenti o sbilanciati e scelgono la libertà.

Sotto i 40 anni quasi zero divorzi: le giovani generazioni hanno altre strategie

La sorpresa maggiore riguarda i giovani. Prima dei 40 anni i divorzi sono pochissimi, in alcuni casi quasi assenti. Le ragioni sono profonde e socialmente rilevanti. Da un lato, l’età media del matrimonio è sempre più alta: molti giovani convivono a lungo prima di sposarsi e questo riduce le separazioni formali. Dall’altro lato, le coppie più giovani preferiscono relazioni non ufficiali, meno rigide, più facilmente interrompibili senza passare dai tribunali.

Cefalù riflette quindi un modello moderno: meno matrimoni precoci, meno divorzi giovanili.

Una città che invecchia e che cambia: la relazione tra demografia e divorzio

Il quadro dei divorzi non può essere analizzato senza considerare la struttura demografica della città. Cefalù è un comune con una popolazione mediamente anziana, dove le fasce tra i 50 e i 70 anni sono più numerose rispetto a quelle giovanili. Di conseguenza, è naturale che siano proprio queste età ad avere numeri più alti anche nei divorzi.

La demografia non spiega tutto, ma contribuisce a disegnare una mappa coerente del fenomeno: una città adulta genera divorzi adulti.

Cefalù cambia: il divorzio come lente per leggere la società

Ciò che emerge non è semplicemente una statistica, ma una trasformazione culturale. A Cefalù molte persone decidono di interrompere un matrimonio quando sono già nel pieno della vita adulta, spesso dopo decenni di rapporto. È un segno di maggior autonomia, di nuovi modelli familiari, di una diversa percezione della libertà personale.

Il divorzio non è più una frattura sociale, né un evento eccezionale: è una scelta possibile, soprattutto quando ci si sente liberi di ricominciare dopo i 50 o 60 anni. Questo fenomeno racconta una Cefalù che cambia, che lascia alle spalle i tabù, che si confronta con il presente nazionale e che sempre più somiglia alle dinamiche dei centri urbani maggiori.

Conclusioni: una fotografia nitida di una città adulta

L’analisi dell’età dei divorziati mostra una città che sta evolvendo. I divorzi si concentrano nella fascia dei 50–60 anni, gli over 60 non hanno più paura di cambiare vita, le donne guidano la trasformazione, mentre i giovani sembrano scegliere percorsi relazionali meno formali e quindi meno soggetti a rotture matrimoniali.