Meteo a Cefalù e Piano Battaglia nel fine settimana. Arriva la prima neve?

Ecco le previsioni Meteo per questo fine settimana per Cefalù e piano Battaglia.

La Previsione per venerdì, 21 novembre Il Meteo a Piano Battaglia e le temperature



A Piano Battaglia (NELLA FOTO IMMAGINE DI REPERTORIO) domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2258m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.



La Previsione per sabato, 22 novembre



Il Meteo a Piano Battaglia e le temperature A Piano Battaglia dopodomani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l’intera giornata, in intensificazione dalla sera, sono previsti 18cm di neve. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 1°C, la minima di -3°C, lo zero termico si attesterà a 1357m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: neve.



Domenica 23 novembre Il Meteo a Piano Battaglia e le temperature



A Piano Battaglia cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. ampi rasserenamenti in serata, sono previsti 0.2mm di pioggia e 2cm di neve. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 2°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1789m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.



Meteo weekend Cefalù Cefalù

Venerdi’: Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata

Sabato: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana

Domenica: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata



Si raccomanda sempre la massima prudenza a chi si mette in viaggio o si reca in montagna. Controllare sempre ultimi bollettini meteo e seguire i consigli degli esperti. Buon Viaggio.