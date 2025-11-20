Cefalù, l’identikit dei single: chi sono, quanti sono e come sta cambiando la città

A Cefalù esiste una geografia silenziosa della solitudine, una mappa che non si vede camminando tra il Duomo e il lungomare, ma che emerge con chiarezza leggendo i numeri: quanti celibi e nubili vivono realmente in città? A che età ci si sposa ancora? E soprattutto: quando si smette di farlo?

L’analisi dettagliata dei dati ISTAT per singola età e stato civile offre un’immagine vera, a tratti sorprendente, che racconta molto della società cefaludese contemporanea.

Giovani adulti: sotto i 30 anni quasi tutti single

Nei dati, la prima fascia che colpisce è quella dei 18–30 anni: celibi e nubili rappresentano la quasi totalità dei residenti. È un fenomeno nazionale, ma in una città come Cefalù, dove il costo della vita è elevato e il lavoro è spesso stagionale, la tendenza è ancora più marcata.

I matrimoni giovanili sono praticamente scomparsi. La vita adulta inizia più tardi, il lavoro stabile arriva più tardi, e anche i progetti di coppia vengono rimandati. Il risultato è un esercito di giovani ancora non sposati.

La fascia 30–39 anni: il cuore delle scelte di vita

Tra i 30 e i 39 anni i numeri cambiano, ma non quanto ci si aspetterebbe. In molte età il numero dei celibi e delle nubili resta molto alto. È la fascia anagrafica più decisiva dal punto di vista demografico: qui si decide se formare una famiglia o attraversare la vita restando single.

Perché così tanti rimangono non sposati?

– precarietà lavorativa;

– migrazione dei giovani più qualificati;

– difficoltà a trovare casa a prezzi sostenibili;

– spostamento dei matrimoni verso l’età più matura.

Cefalù riflette, amplificandoli, tutti questi fattori.

Dai 40 ai 49 anni: si consolida la scelta (o la condizione) del single

Dopo i 40 anni si osserva un punto di rottura: chi non si sposa entro quest’età difficilmente lo farà più. Tra gli uomini, la quota dei celibi rimane insolitamente alta. Anche tra le donne le nubili sono numerose, ma il loro numero comincia a diminuire più velocemente. Qui i dati raccontano una verità sociale forte: i quarantenni celibi o nubili diventano spesso i cinquantenni celibi o nubili.

Il percorso di vita sembra ormai delineato.

Dopo i 50 anni: tra celibi, divorziati e un esercito di vedove

Superata la soglia dei 50 anni, la distribuzione dello stato civile cambia radicalmente. Tra gli uomini la quota di celibi rimane sorprendentemente significativa. Tra le donne, invece, cresce enormemente la categoria delle vedove.

I dati rivelano tre dinamiche:

– gli uomini rimasti celibi in gioventù difficilmente cambiano stato civile;

– molte donne non rimangono nubili, ma diventano vedove;

– la longevità femminile amplifica il divario tra i due sessi.

Gli over 70: pochi nubili, tanti celibi e soprattutto tante vedove

La terza età presenta un quadro molto differente. Tra gli uomini il numero dei celibi non scompare mai del tutto: alcuni rimangono tali fino a 80 o 90 anni. Tra le donne, invece, le nubili diventano quasi inesistenti: la grande maggioranza è vedova.

È l’effetto combinato di tre fenomeni demografici tipici:

– maggiore aspettativa di vita femminile,

– matrimoni femminili più precoci,

– minor tendenza maschile a contrarre matrimonio in tarda età.

Il risultato sociale è una popolazione anziana molto sbilanciata dal punto di vista dello stato civile.

Una città sempre più single: il dato che sorprende più di tutti

L’analisi complessiva mostra con chiarezza che Cefalù è sempre più una città di single. Non per moda, ma per dinamiche profonde:

– meno matrimoni;

– più persone che vivono sole;

– età del matrimonio sempre più elevata;

– costo della vita e del turismo che spinge fuori le giovani famiglie;

– difficoltà nel reperire casa per i residenti;

– migrazione dei giovani più “familiari”.

La struttura sociale cambia, e questo modello incide su tutto: economia, scuola, servizi, assistenza agli anziani, mercato immobiliare.

Perché è importante? Perché racconta la Cefalù del futuro

Il numero di celibi e nubili non è un semplice dato statistico: definisce il profilo della città che verrà. Una Cefalù con più single significa:

– meno nascite;

– meno famiglie residenti;

– età media più alta;

– domanda crescente di servizi per adulti soli e anziani soli;

– una città che vive di flussi turistici, ma perde popolazione stabile.

È una trasformazione silenziosa, ma potentissima, che merita attenzione.

Cefalù cambia, e i numeri lo raccontano prima di tutti

I dati ISTAT ci consegnano una fotografia chiara: Cefalù non è più la città dei matrimoni numerosi e delle famiglie giovani che riempivano le strade. È una comunità che cambia ritmo, abitudini e struttura interna. Capire chi sono i celibi e le nubili, in quale fascia d’età si concentrano e come evolvono, significa leggere in anticipo i prossimi vent’anni della città.