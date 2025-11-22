Sicilia in Vacanza Kepha di Cefalù: un capolavoro di solidità. Vittoria esterna e primato notturno

Nel palcoscenico sempre più competitivo della Serie D femminile, la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 di Cefalù firma una prestazione di robustissima maturità tecnica. Sul campo della G.S. Pallavolo 2000 A.S.D., la formazione allenata da Marco Sabatino s’impone per 1–3 con i parziali 25-23, 15-25, 22-25, 20-25, un risultato che consegna – almeno per una notte – il primo posto in classifica.

Hanno ben diretto gli arbitri Dalila Basile e Laura Incognito.

Un avvio in salita, poi la svolta

Il match si apre con un primo set combattuto punto su punto. Le padrone di casa, trascinate dal ritmo iniziale e da un servizio particolarmente incisivo, approfittano di qualche imprecisione della Kepha e chiudono 25-23. Un parziale che avrebbe potuto incrinare certezze più fragili, ma non quelle della squadra cefaludese.

Secondo set: la risposta tecnica e mentale

Dal secondo set si percepisce chiaramente la mano di Marco Sabatino: la Sicilia in Vacanza Kepha alza il livello in ricezione e soprattutto in correlazione muro-difesa, restituendo ordine dove prima c’era frenesia. Il 15-25 è un dato eloquente: la Kepha prende in mano l’inerzia del match imponendo ritmo, qualità nei primi tempi e lucidità in attacco.

Terzo set: il più equilibrato, il più pesante

Il terzo parziale è quello che decide l’incontro. Le due squadre viaggiano appaiate fino al 20-20, ma qui emerge la compattezza psicologica delle ospiti: meno errori, più pazienza, una costruzione offensiva pulita. Il 22-25 sancisce il sorpasso nel computo dei set e, soprattutto, certifica che la Kepha non intende più concedere nulla.

Quarto set: controllo, intelligenza, maturità

Nel quarto set le cefaludesi mostrano la versione migliore di sé: gestione dei tempi di gioco, equilibrio tra bande e centrali, un servizio tattico che limita le soluzioni avversarie. Il 20-25 finale è il sigillo di una squadra che ha imparato a vincere lontano da casa con la stessa autorevolezza mostrata tra le mura amiche.

Sicilia In Vacanza Kepha 2.0: 4 Tosi C., 5 Collerà, 6 Tirabasso, 8 Gerone, 12 Tosi E., 14 Bianca (L), 16 Provenza, 17 Gugliuzza, 23 Cirrito, 25 Gatta. All.: Sabatino

Una notte da prime della classe

La vittoria catapulta la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 in vetta alla classifica provvisoria, un traguardo simbolico ma fortemente indicativo del percorso avviato da Sabatino: una squadra che sa soffrire, sa reagire, sa crescere dentro la partita. E che ora, legittimamente, può guardare con ambizione al prosieguo del campionato.

Eleganza, compostezza, maturità: la Kepha firma una prestazione da grande squadra.