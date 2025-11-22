Si riunisce il Consiglio Comunale di Cefalù: proseguimento dei lavori e integrazioni

Il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Francesco Calabrese, ha convocato il Consiglio Comunale per il 26 novembre 2025, alle ore 15.30. Si tratta del proseguimento dei lavori della seduta precedente con alcune importanti integrazioni.
Ecco l’ordine del giorno integrale riportato nel documento del Comune di Cefalù (Prot. n. 0056946 del 21-11-2025):
Punti già rinviati e da trattare (prot. n. 55239 del 13.11.2025)
- Punto 7 – Individuazione dell’ATI 6 (via Roma – via Cavour) ai sensi dell’art. 33, comma 12, L.R. 19/2020 e ss.mm.ii., quale area di trasformazione integrata da sottoporre ad interventi di rigenerazione urbana, con effetti di dichiarazione di pubblica utilità e urgenza, e avvio del procedimento per la costituzione di società mista pubblico-privata.
Proposta di Consiglio comunale n. 84 del 22.09.2025.
- Punto 9 – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute in esito all’adozione preliminare del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.
Delibera di Consiglio comunale n. 33 del 17.04.2024 – Proposta di Consiglio comunale n. 88 del 07.10.2025.
- Punto 13 – Richiesta di convocazione di seduta straordinaria del Consiglio comunale per l’emergenza loculi presso il cimitero comunale di Cefalù, esame della situazione attuale e programmazione degli interventi.
Ordine del Giorno Integrativo
- Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 (Art. 175, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
Proposta di Consiglio comunale n. 98 del 11.11.2025.
- Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 09.10.2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
Proposta di Consiglio comunale n. 102 del 14.11.2025.
- Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 – Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 224 del 16.10.2025 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
Proposta di Consiglio comunale n. 103 del 14.11.2025.
- Bilancio di Previsione 2025/2027 – Applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato sulla base del Rendiconto dell’esercizio 2024 (Art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
Proposta di Consiglio comunale n. 81 del 18.09.2025.
- Bilancio di Previsione 2025/2027 – Applicazione dell’avanzo di amministrazione disponibile accertato sulla base del Rendiconto dell’esercizio 2024 (Art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
Proposta di Consiglio comunale n. 100 del 13.11.2025.
- Bilancio di Previsione 2025/2027 – Applicazione dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del Rendiconto dell’esercizio 2024 (Art. 187, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000).
Proposta di Consiglio comunale n. 96 del 05.11.2025.