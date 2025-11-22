Ornella Vanoni, l’ultimo inchino della Signora della Musica Italiana. A Cefalù si ricorda il suo straordinario concerto in Piazza Duomo.

Eleganza, voce e verità: il ricordo di un’artista irripetibile

Con la scomparsa di Ornella Vanoni, l’Italia perde non soltanto una voce inconfondibile, ma un intero modo di essere artista: elegante senza artifici, raffinata senza compiacere, capace di far vibrare ogni parola come fosse un frammento di verità. Vanoni non è stata semplicemente una cantante, ma una presenza, una postura interiore che ha accompagnato generazioni di ascoltatori attraverso la dolcezza, la disillusione, l’ironia, la cura del dettaglio.

Ornella Vanoni si è esibita anche a Cefalù. Un Concerto particolare, in Piazza Duomo. Concerto attesissimo, tanto che si era pensato di spostarlo al Campo Sportivo. Ma Lei resto ferma nella scelta di Piazza Duomo. Nessun bis e di corsa nella barca che l’ospitava. si disse allora, fors epe rvia del vestito alla marinara che indossava … .

La voce che raccontava la vita

In un panorama musicale spesso incline alla maniera o alla sovrabbondanza, Ornella Vanoni ha conservato fino all’ultimo una purezza di interpretazione che pochi altri hanno saputo raggiungere. La sua era una voce “di velluto stropicciato”, come lei stessa amava definirla, ma capace di trepidi chiaroscuri: una voce che non inseguiva la perfezione, bensì la confidenza.

Brani come “Senza fine”, “Una ragione di più”, “L’appuntamento” restano oggi pietre miliari non soltanto per la storia della musica italiana, ma per la memoria emotiva collettiva. Erano canzoni che Vanoni non cantava: abitava.

La signorilità come stile di vita

Nel suo lungo cammino artistico — iniziato nei teatri di Giorgio Strehler e nel fervore del Piccolo Teatro di Milano — Vanoni ha portato con sé un tratto distintivo: la signorilità. Mai ostentata, mai rigida. Una signorilità fatta di misura, di ironia, di quella chiarezza disarmante che l’ha resa amatissima anche dalle nuove generazioni.

Intelligente, autentica, luminosa anche nella fragilità, Ornella ha saputo invecchiare davanti al pubblico conservando un fascino tutto suo: “Non voglio essere diversa da ciò che sono”, ripeteva. E proprio per questo restava unica.

Un’eredità che non si spegne

La scomparsa di Ornella Vanoni lascia un vuoto nel mondo musicale, ma un patrimonio inestimabile nell’immaginario del Paese. Una carriera che ha attraversato generi, epoche, collaborazioni memorabili; una personalità capace di fondere teatro, canzone d’autore, musica popolare brasiliana, sperimentazione timbrica.

Il suo lascito non è soltanto nei dischi: è in un modo di stare sulla scena, di dire la verità attraverso una nota, di ricordare che l’arte non è una gara, ma una forma di sincerità.

L’ultimo saluto

Oggi, mentre l’Italia le rende omaggio, l’immagine che si affaccia alla memoria è quella di Ornella seduta su uno sgabello, un abito semplice, la luce calda sul volto e un sorriso un po’ malinconico. Un’icona che non ha mai tradito se stessa.

La Signora della Musica Italiana si congeda così: con grazia, con sobrietà, con quell’inimitabile eleganza che resterà per sempre un punto di riferimento.

Perché alcune voci non si spengono: si custodiscono.