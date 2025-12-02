Cefalù, com’è cambiata l’accoglienza turistica in 20 anni: l’analisi dei dati 2005–2024

Vent’anni di numeri raccontano molto più di una semplice evoluzione statistica: parlano di identità, di trasformazioni profonde, di un territorio che ha imparato a ripensarsi per rispondere alle nuove esigenze del turismo globale. L’analisi della capacità ricettiva di Cefalù dal 2005 al 2024 restituisce infatti il ritratto di una città in continuo movimento, capace di cambiare pelle pur mantenendo un’anima antica. È un viaggio che attraversa periodi di grande espansione, anni di stabilità relativa, stagioni difficili e un presente in cui l’offerta turistica si fa sempre più diversificata e complessa.

Se nel 2005 le strutture ricettive erano appena 47, oggi sono diventate 181, quasi quattro volte tanto. È un dato che parla da sé e che introduce un primo grande tema: la crescita non è stata lineare ma stratificata, guidata da fasi successive in cui il rapporto tra settore alberghiero ed extra-alberghiero ha cambiato radicalmente gli equilibri dell’accoglienza locale. Il 2005 rappresenta il punto di partenza di un sistema ancora tradizionale, fondato soprattutto sugli alberghi, sui campeggi e su una presenza molto limitata di alloggi e B&B. I posti letto complessivi erano 6.588, quasi gli stessi di oggi, ma distribuiti in modo completamente diverso. Vent’anni dopo, nonostante l’aumento delle strutture, l’offerta totale si attesta a 6.450 posti letto, segno di una dinamica interessante: più esercizi, meno posti disponibili. Questo non è un paradosso, ma la conseguenza logica di un mercato dominato oggi da strutture piccole o medio-piccole, spesso a gestione familiare o imprenditoriale diffusa.

Ripercorrere i numeri anno per anno significa rivedere la storia recente del turismo cefaludese. Tra il 2005 e il 2010 crescono lentamente gli esercizi extra-alberghieri, con i B&B che da 13 salgono a 29 e gli alloggi imprenditoriali che triplicano. Gli alberghi restano però il cuore della ricettività, con una capacità che supera costantemente i 3.500 posti letto. A dominare la scena sono proprio gli hotel a tre e quattro stelle, simbolo di una stagione in cui il turismo organizzato, i gruppi e i pacchetti classici costituivano ancora la base della domanda.

Dal 2011 in poi si assiste invece a un primo cambio di passo. Crescono le residenze turistico-alberghiere, cominciano ad affermarsi nuove tipologie di alloggi e, soprattutto, aumentano gli appartamenti gestiti in forma imprenditoriale. Non è ancora la rivoluzione dell’ospitalità diffusa, ma ne è l’anticamera. Nel 2013 il numero totale di esercizi ricettivi sale a 78, nel 2014 a 82, nel 2016 supera quota 93. È lo specchio di un mercato che si allarga, che si frammenta, che moltiplica le forme. E se i posti letto restano sostanzialmente stabili, è evidente che la loro distribuzione si sta spostando verso strutture più piccole, più flessibili, più vicine alle esigenze del turismo esperienziale.

Il vero punto di svolta arriva però tra il 2017 e il 2019. Sono gli anni in cui Cefalù entra stabilmente nei circuiti del turismo internazionale digitale, quelli in cui piattaforme come Airbnb e Booking trasformano il modo di cercare e prenotare un soggiorno. L’offerta extra-alberghiera cresce in modo significativo: passano da 87 esercizi nel 2017 a 108 nel 2019, con una progressione che fotografa l’ingresso massiccio di appartamenti, camere private, mini-resort e strutture ibride. Anche i B&B esplodono: erano 20 nel 2007, 62 nel 2017, 74 nel 2019. In questo scenario gli alberghi restano stabili nel numero, ma iniziano a mostrare segni di ridimensionamento, con un lieve calo dei posti letto e la chiusura temporanea o definitiva di alcune strutture a tre stelle.

Il 2020 rappresenta ovviamente un anno a parte. La pandemia colpisce duro tutto il settore, ma Cefalù registra un fenomeno curioso: aumentano gli esercizi ricettivi (145 in totale), aumentano le camere (2.089) e aumentano i posti letto (7.214), il picco più alto dell’intera serie storica. La ragione va cercata nel fatto che molti alloggi vengono registrati formalmente proprio in quel periodo, anche grazie agli incentivi o all’esigenza dei proprietari di regolarizzare attività preesistenti. Un dato straordinario ma non completamente rappresentativo del reale andamento dell’offerta.

Nel triennio 2021-2023 la fotografia cambia ancora. Nel 2021 le strutture diventano 144, nel 2022 passano a 153, nel 2023 arrivano a 160. La crescita è costante e conferma un trend preciso: l’ospitalità cefaludese si allarga nella base, si diffonde nelle vie del centro, nei quartieri storici, nelle aree più panoramiche del territorio. A crescere soprattutto sono gli alloggi imprenditoriali, che passano da 42 nel 2021 a 83 nel 2024, raddoppiando in tre anni. Questo segmento oggi rappresenta uno dei motori più dinamici del turismo cittadino, intercettando un pubblico internazionale, autonomo, digitale e spesso abituato a soggiorni brevi ma frequenti.

Il 2024 chiude la serie storica con 181 esercizi ricettivi, un livello mai raggiunto prima. È un anno che conferma il rallentamento della capacità totale, che scende a 6.450 posti letto, pur in presenza di un numero di strutture molto alto. Gli alberghi restano 26, gli stessi del 2023, ma perdono circa 568 posti letto rispetto all’anno precedente. Il calo riguarda soprattutto i quattro stelle, che registrano una diminuzione significativa dei posti disponibili. Le residenze turistico-alberghiere, invece, mostrano un segno opposto e diventano una componente sempre più importante dell’offerta.

L’extra-alberghiero continua la sua espansione e raggiunge nel 2024 i 155 esercizi. È un dato che fotografa la trasformazione più importante degli ultimi vent’anni: la centralità dell’ospitalità diffusa. Se nel 2005 i B&B erano 13 e gli alloggi in affitto gestiti professionalmente appena 4, oggi i B&B sono 63 e gli alloggi imprenditoriali 83. È una rivoluzione strutturale, che ha cambiato il modo di ospitare, di fare impresa e anche di raccontare il territorio. I campeggi, elemento storico dell’offerta cefaludese, restano molto stabili con oltre 1.000 posti letto fissi per tutto il periodo 2005-2024, un ancoraggio costante in un panorama in continua trasformazione.

Guardando l’intero periodo, emergono quindi alcuni elementi chiave. Primo: l’evoluzione dell’offerta non dipende solo dal numero di strutture, ma dal modo in cui queste strutture rispondono ai nuovi modi di viaggiare. Secondo: la polarizzazione tra alberghiero ed extra-alberghiero definisce oggi la vera identità dell’accoglienza cefaludese. Terzo: il turismo non è più solo una questione di stagionalità, ma di esperienze, di micro-ospitalità, di digitalizzazione dell’incontro fra domanda e offerta.

Cefalù arriva al 2024 con un patrimonio ricettivo molto grande e molto vario, frutto di vent’anni di adattamenti, investimenti, innovazioni e nuove abitudini di viaggio. I dati raccontano una città che cambia insieme al mondo, che esplora nuovi modelli di ospitalità e che continua a crescere pur dentro dinamiche complesse. È un racconto fatto di piccoli e grandi numeri, ma soprattutto di un territorio che vuole restare competitivo senza rinunciare alla propria identità: un equilibrio delicato, ma possibile.