La nuova geografia della ricchezza a Cefalù: cosa raccontano davvero i dati sui redditi dal 2012 al 2023

Cefalù sta vivendo una trasformazione lenta e silenziosa, una di quelle modifiche che non si colgono nell’immediato, ma che emergono con chiarezza quando si analizzano i numeri nel loro scorrere nel tempo. Gli ultimi dodici anni raccontano una città che cambia pelle, si riposiziona economicamente, perde una parte della sua base sociale e ne acquisisce un’altra più abbiente, fino a mostrare una geografia del reddito completamente diversa rispetto al passato. Il quadro che emerge dai dati fiscali dal 2012 al 2023 tiene insieme crescita economica, fragilità demografica, innalzamento dei redditi medi e impoverimento della fascia più giovane della popolazione. Non è una fotografia statica, ma la storia di un luogo che avanza verso un modello socio-economico nuovo, non sempre equilibrato e certamente non privo di ombre.

La scomparsa lenta ma costante dei redditi più bassi

Il cambiamento più eclatante riguarda l’ampia fascia di contribuenti con redditi inferiori ai 10.000 euro annui. Nel 2012 questa categoria contava 3.872 contribuenti, un numero enorme se si considera la dimensione della città. Dodici anni dopo, nel 2023, sono appena 2.957. Significa che quasi mille persone in età lavorativa, o comunque in condizione di dichiarare redditi bassissimi, sono uscite da questa categoria. La diminuzione non è episodica né legata a un singolo anno: è una discesa lenta, progressiva e regolare. È la traccia di un movimento sociale profondo, che può essere letto in almeno due modi diversi, entrambi verosimili e forse entrambi contemporaneamente veri. Da un lato, molti giovani con redditi bassi o instabili abbandonano la città per cercare altrove lavoro e opportunità non disponibili sul territorio. È un fenomeno noto e ormai strutturale, documentato anche da altri dati statistici sulla popolazione residente, sull’occupazione e sul calo degli imprenditori. Dall’altro lato, una parte dei contribuenti più poveri ha migliorato le proprie condizioni economiche spostandosi nelle fasce leggermente superiori. Ma a guardare bene i numeri, quest’ultima spiegazione copre solo una parte del fenomeno: per quanto alcune categorie crescano, la fuga dei redditi bassi rimane la tendenza dominante.

La fascia dei redditi bassi ma stabili rimane quasi identica

Appena sopra la soglia dei 10.000 euro troviamo la classe dei redditi tra 10.000 e 15.000 euro, che in teoria rappresenta quella delle pensioni minime dignitose, dei lavori part-time stabili, di alcune tipologie di contratti turistici ripetuti negli anni. Qui la variazione è minima. Si passa da 1.418 contribuenti nel 2012 a 1.349 nel 2023: appena 69 persone in meno in un arco di tempo così lungo. Questa stabilità racconta qualcosa di significativo: c’è un pezzo di popolazione che non scende verso il basso e non sale verso l’alto, ma rimane ancorato a redditi modesti e costanti. È una fascia di “resistenza sociale”, che vive con poco ma si mantiene agganciata a ciò che ha, senza grandi scatti verso l’alto ma anche senza crolli.

Il cuore della trasformazione: la fascia tra 15.000 e 26.000 euro

Quando si osservano i contribuenti con redditi tra 15.000 e 26.000 euro si nota un altro elemento chiave. Qui si passa da 2.193 contribuenti nel 2012 a 2.410 nel 2023. È una crescita contenuta ma costante, che rappresenta il movimento interno della popolazione più fragile verso redditi lievemente più alti. È la fascia dei dipendenti con contratti più solidi, degli operatori turistici qualificati, dei lavoratori del settore pubblico, di alcuni artigiani e imprenditori locali che si muovono in un’economia di prossimità. La crescita di questa fascia segnala un miglioramento della tenuta sociale, ma non è sufficiente per bilanciare il crollo della fascia più povera. La città cresce, ma non in modo uniforme.

Il balzo della classe media: i redditi da 26.000 a 55.000 euro

Il vero salto di qualità avviene però nella fascia più ampia della classe media, quella che va dai 26.000 ai 55.000 euro annui. Nel 2012 i contribuenti erano 1.542, mentre nel 2023 arrivano a 2.341. La crescita è impressionante: quasi 800 contribuenti in più in undici anni. È il segno più evidente che Cefalù non è affatto una città che si impoverisce in senso assoluto; anzi, una parte significativa della popolazione ottiene redditi sempre più stabili e più alti. È probabile che in questa fascia si sommino:

dipendenti del settore turistico con qualifiche elevate, medici, professionisti, insegnanti di lungo servizio, dipendenti pubblici in fasce retributive centrali, imprenditori che controllano piccole e medie attività locali, lavoratori che hanno beneficiato degli aumenti salariali degli ultimi anni.

Questa crescita della classe media è il cuore economico del nuovo modello Cefalù, ma è anche ciò che contribuisce a cambiare profondamente l’accessibilità sociale della città. Quando le fasce medie crescono troppo velocemente a discapito delle fasce basse, succede qualcosa che si vede chiaramente: il costo della vita sale, gli affitti aumentano, i servizi diventano più costosi, il territorio diventa meno raggiungibile per i redditi modesti.

L’aumento delle fasce medio-alte: la città che si arricchisce

Nelle fasce superiori il cambiamento è ancora più evidente. I contribuenti tra 55.000 e 75.000 euro crescono da 185 nel 2012 a 265 nel 2023. Nella fascia 75.000 – 120.000 euro si passa da 119 a 219. E nella fascia più alta, quella oltre i 120.000 euro, i contribuenti crescono da 24 a 63, quasi triplicati. Questi numeri raccontano un fenomeno preciso: Cefalù diventa una città capace di attrarre o sviluppare persone con redditi medio-alti e alti. Non si tratta solo di grandi imprenditori locali, ma anche di investitori non residenti, pensionati benestanti che si trasferiscono, professionisti di ritorno dalla Sicilia orientale o dal Nord, lavoratori in smart working arrivati negli ultimi anni, imprenditori legati al settore turistico e immobiliare. La città, dunque, non si impoverisce in senso classico: si polarizza. Le fasce medio-alte crescono più velocemente di quanto diminuiscano le fasce medio-basse, mentre le fasce più povere scompaiono.

Il dato più fragile: la perdita dei giovani e dei redditi d’ingresso

Il confronto tra la fascia 0-10.000 euro e il resto della struttura economica mostra un punto critico: a Cefalù ci sono sempre meno persone che dichiarano redditi bassi, e questo non perché siano diventate tutte più ricche. Al contrario, molti di coloro che vivevano con redditi bassi oggi non vivono più sul territorio. È un fenomeno confermato dai dati demografici che mostrano una diminuzione della popolazione giovanile, un calo degli imprenditori locali, un aumento dell’età media e una diminuzione delle nascite. Mentre la città diventa economicamente più avanzata, perde però una componente essenziale: i giovani che potrebbero costruire il futuro del territorio.

Una città più ricca ma con fondamenta più fragili

L’effetto combinato di questi dati genera una città sempre più ricca nelle fasce medio-alte e sempre più povera di giovani, lavoratori a reddito d’ingresso, imprenditori emergenti. Il rischio è che Cefalù si trasformi in un luogo economicamente forte ma demograficamente debole, con una struttura sociale che nel lungo periodo non è sostenibile. Una città che vede crescere il benessere economico ma perdere progressivamente la sua popolazione attiva, quella che produce e rinnova il tessuto sociale.

La ricchezza non basta a garantire il futuro

La fotografia dei redditi dal 2012 al 2023 racconta una Cefalù che sale di livello economico, che si arricchisce, che sviluppa nuove fasce di reddito medio-alto. È un dato positivo, soprattutto in un contesto regionale complesso come quello siciliano. Ma racconta anche una città che si svuota nelle fasce più giovani, che perde contribuenti poveri non perché si siano arricchiti, ma perché non riescono a restare. È un equilibrio fragile: una città che cresce verso l’alto e si assottiglia verso il basso rischia di perdere nel lungo periodo la sua componente più dinamica, quella che dovrebbe trainare l’innovazione, l’imprenditoria e la vitalità del territorio. Se questa tendenza non viene invertita, Cefalù rischia di diventare una città sempre più benestante ma sempre meno viva, dove la ricchezza cresce ma il futuro si restringe.