Cefalù: dal negozio di famiglia al contratto stagionale, come è cambiato il lavoro in soli dieci anni

Per decenni l’economia di Cefalù è stata sorretta da una rete fittissima di attività locali: negozi di famiglia, piccole botteghe artigiane, ristoranti gestiti da generazioni, alberghi a conduzione cefaludese, professionisti che lavoravano e reinvestivano sul territorio. Oggi quel modello è in crisi profonda. I dati ISTAT sui contribuenti lo dicono con una chiarezza quasi brutale: gli imprenditori in contabilità ordinaria sono crollati da 78 a 35 in poco più di dieci anni. Significa che più della metà delle imprese strutturate ha chiuso, si è ridimensionata o è stata assorbita da realtà più grandi. È una trasformazione che cambia non solo i numeri, ma il modo stesso in cui la città lavora.

Crescono i dipendenti, crollano gli imprenditori

Nello stesso periodo in cui gli imprenditori locali scompaiono, i lavoratori dipendenti aumentano di oltre 800 unità. Mai così tanti dipendenti a Cefalù. È il segno che il lavoro non è scomparso, ma ha cambiato natura. Meno attività di famiglia, più contratti stagionali. Meno rischio d’impresa, più buste paga. In teoria, potrebbe sembrare un passaggio verso una maggiore stabilità. In pratica, però, la realtà è diversa: molti di questi contratti sono legati a stagioni brevi, a mansioni poco qualificate, a rapporti di lavoro che dipendono totalmente da soggetti esterni alla città. Si lavora di più, ma si decide meno. Si produce valore, ma lo si controlla sempre meno.

Il turismo che assume ma non radica

Il turismo è il grande datore di lavoro di Cefalù. Hotel, villaggi, ristoranti, bar, servizi balneari, strutture extra-alberghiere generano occupazione in tutti i periodi dell’anno, con un picco estivo che riempie le buste paga ma spesso svuota il portafoglio di prospettive. Il problema non è il turismo in sé, ma il modo in cui è cresciuto. Molte strutture appartengono a società che hanno sede fuori città; altre sono riconducibili a gruppi più grandi che decidono altrove strategie, investimenti, assunzioni. I cefaludesi lavorano, ma sempre più spesso lavorano per altri. Il reddito arriva, ma il capitale accumulato sfugge: non si trasforma in nuove imprese locali, non alimenta un tessuto produttivo autonomo, non costruisce una base economica stabile.

Lavoro autonomo in ritirata

Il crollo dei lavoratori autonomi – da 238 a 145 in poco più di dieci anni – è l’altra faccia dello stesso problema. Artigiani, piccoli professionisti, servizi locali, attività individuali: tutti settori che soffrono la concorrenza di grandi marchi, piattaforme online e catene organizzate. Per un giovane che oggi voglia aprire un negozio o un laboratorio, i conti spesso non tornano: affitti alti, tasse, stagionalità, concorrenza di chi vende a prezzi più bassi perché lavora su scala nazionale o internazionale. È più “facile” cercare un contratto stagionale che indebitarsi per avviare un’impresa. Ma una città piena di dipendenti e povera di imprenditori è una città che ha perso il controllo del proprio destino economico.

La nuova geografia delle decisioni

Un tempo le decisioni importanti sull’economia di Cefalù si prendevano in città: nel retro dei negozi, negli uffici dei commercialisti, nei consigli di amministrazione di piccole società locali. Oggi molte scelte si fanno altrove: a Palermo, a Milano, a Roma, nelle sedi delle società che gestiscono catene alberghiere, brand internazionali, piattaforme turistiche. Questo spostamento del baricentro decisionale ha conseguenze precise: chi vive a Cefalù subisce le scelte, ma fatica a orientarle. Un grande albergo che chiude per ristrutturazione o decide di ridurre i posti letto non è solo una notizia di cronaca: è il risultato di una decisione presa altrove che si ripercuote su lavoratori, fornitori, famiglie della città.

Dal lavoro che resta al lavoro che passa

Il modello “negozio di famiglia” aveva mille limiti, ma aveva un pregio enorme: il lavoro restava. Restava sotto forma di competenze tramandate, di risparmi reinvestiti, di relazioni stabili con fornitori e clienti. Il nuovo modello turistico-imprenditoriale genera invece un lavoro che spesso passa: contratti stagionali, personale che cambia di anno in anno, società che aprono e chiudono, attività che si spostano dove conviene di più. È un’economia che non mette radici, che fatica a sedersi stabilmente nel territorio. E quando le radici economiche si indeboliscono, anche la coesione sociale, nel lungo periodo, si sgretola.

Ripensare il lavoro per salvare la città

I numeri non sono una sentenza definitiva, ma un campanello d’allarme. Se Cefalù vuole restare una città viva e non solo un grande palcoscenico turistico, deve tornare a considerare il lavoro non solo in termini di “posti” ma di “progetti”: progetti di impresa, di cooperazione, di filiere locali. Serve sostenere chi vuole aprire un’attività, non solo chi vuole assumere per pochi mesi. Serve tutelare gli imprenditori rimasti e incoraggiare i nuovi, soprattutto i giovani. Serve riconoscere che una città con tanti dipendenti ma pochi imprenditori è una città esposta, fragile, facilmente sostituibile. Il turismo è una grande risorsa, ma senza una base economica locale forte rischia di diventare una stagione lunga, non un futuro.