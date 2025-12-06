I comuni più ricchi e quelli più indebitati della provincia di Palermo: cosa rivelano davvero i dati bancari degli ultimi anni

Negli ultimi anni il sistema bancario italiano ha attraversato una trasformazione profonda, segnata dalla chiusura di filiali, dall’esplosione dei servizi digitali e da un mutamento radicale nelle abitudini economiche di famiglie e imprese. Per comprendere come questo cambiamento abbia inciso sulla realtà locale, è particolarmente utile osservare i dati comunali dei servizi bancari, che forniscono una fotografia precisa e sorprendente della provincia di Palermo. Non tutti i comuni dispongono di una serie completa di informazioni, ma quelli per cui i dati risultano pienamente leggibili delineano un quadro economico di grande interesse: i depositi bancari crescono ovunque, i prestiti tendono a diminuire e gli sportelli tradizionali scompaiono. Una triplice tendenza che racconta più di qualsiasi analisi teorica, perché mostra come le scelte individuali e collettive abbiano ridisegnato la geografia finanziaria del territorio.

La crescita dei depositi: dove la ricchezza aumenta e perché

Il primo fenomeno evidente è l’aumento dei depositi bancari. Nei comuni più popolosi e dinamici della provincia, la quantità di denaro accumulato dai cittadini ha conosciuto un incremento significativo, spesso sorprendente. Palermo è il caso più emblematico: nel 2015 i depositi ammontavano a 7,6 miliardi di euro, mentre nel 2022 superano i 9,1 miliardi. Una crescita di oltre un miliardo e mezzo in sette anni non può essere casuale. Significa che la città ha attraversato un periodo di forte accumulo di risparmio, probabilmente influenzato da diversi fattori: una crescente prudenza dopo la crisi economica e la pandemia, il timore di instabilità futura e la progressiva riduzione dei consumi non essenziali.

Bagheria rappresenta un altro caso significativo. I depositi crescono da 286 a oltre 510 milioni, con un aumento dell’80%. Questo dato evidenzia una sorprendente capacità di risparmio da parte delle famiglie bagheresi, che in pochi anni hanno più che raddoppiato le somme accantonate. La dinamica economica della cittadina, resa vivace dalla vicinanza con il capoluogo e da un tessuto commerciale vivace, ha probabilmente contribuito a questa accelerazione.

Anche Cefalù, pur con dimensioni molto inferiori rispetto al capoluogo, mostra una crescita notevole. Qui i depositi passano da 145 a 243 milioni, con un incremento costante che non si arresta nemmeno negli anni della pandemia. Il turismo internazionale, la presenza crescente di seconde case e un’economia che ruota attorno all’ospitalità e ai servizi hanno probabilmente favorito l’accumulo di risparmio nelle famiglie residenti e negli operatori economici. La riduzione degli sportelli, scesi da 7 a 5, non ha rallentato questa tendenza.

Carini mostra una dinamica analoga. In questo comune della costa palermitana si passa da 113 a oltre 204 milioni di depositi. La crescita demografica, lo sviluppo dell’area commerciale e la vicinanza con l’aeroporto Falcone e Borsellino rendono Carini uno dei territori più interessanti dal punto di vista economico.

Comuni stabili nel rapporto tra risparmio e indebitamento

Esistono anche realtà che non mostrano aumenti clamorosi, ma che si distinguono per la stabilità del rapporto tra depositi e prestiti. Castelbuono è un esempio emblematico: qui i depositi aumentano gradualmente e i prestiti rimangono stabili. Questo equilibrio è indice di un tessuto economico resiliente, in cui le famiglie privilegiano scelte prudenti e le attività commerciali non ricorrono in modo eccessivo al credito.

Partinico, pur essendo un comune di dimensioni maggiori e con una struttura economica complessa, rientra anch’esso nella categoria dei territori in equilibrio. I depositi crescono da 200 a oltre 314 milioni, mentre i prestiti mostrano una sostanziale stabilità. In un contesto come quello partinicese, caratterizzato da un mix di agricoltura, commercio e piccole imprese, questa dinamica suggerisce che le famiglie mantengono un atteggiamento di prudenza e che molte attività operano con risorse proprie senza ricorrere eccessivamente al credito.

Dove i prestiti pesano di più rispetto ai risparmi

Accanto ai comuni in crescita e a quelli stabili, ci sono territori che mostrano segnali di fragilità economica. Qui la dinamica dei prestiti racconta una storia diversa: la domanda di credito resta elevata o non cala in misura sufficiente a compensare le difficoltà economiche. Misilmeri è uno dei casi più evidenti: i prestiti aumentano da 48 a oltre 80 milioni mentre i depositi crescono più lentamente. Ciò significa che le famiglie e le imprese fanno più ricorso al credito per sostenere consumi e investimenti, un segnale che può indicare sia vitalità produttiva sia vulnerabilità economica.

Monreale presenta invece un quadro peculiare. Qui i prestiti diminuiscono costantemente, passando da 87 a 49 milioni, ma la crescita dei depositi non è proporzionale. Il risultato è un territorio dove prevale la prudenza estrema: le famiglie evitano di indebitarsi, ma non riescono ad aumentare la propria capacità di risparmio in modo significativo. Questa dinamica potrebbe essere il risultato di una fase di stagnazione economica o di una crescente difficoltà delle attività locali a generare reddito.

La desertificazione bancaria: sportelli chiudono risparmi aumentano

Un aspetto che colpisce trasversalmente tutti i comuni per cui sono disponibili dati completi è la progressiva scomparsa degli sportelli bancari. La riduzione è generalizzata e interessa territori grandi e piccoli. Palermo passa da 214 a 138 filiali, Bagheria da 12 a 9, Cefalù da 7 a 5, Partinico da 8 a 6, Carini da 9 a 8. È un trend che non riguarda solo la provincia di Palermo, ma che qui assume caratteri particolarmente evidenti.

Ciò che colpisce è che la chiusura degli sportelli non rallenta la crescita dei depositi, anzi spesso la accompagna. Questo effetto paradossale indica che i cittadini hanno ormai adottato in massa i servizi digitali e che la banca fisica non rappresenta più un punto di riferimento indispensabile. Tuttavia, la desertificazione bancaria porta con sé alcune criticità: nei territori più marginali, la chiusura delle filiali significa minor accesso ai servizi per anziani, imprese agricole e piccole attività che non sempre sono in grado di gestire tutti i servizi online.

Le classifiche della ricchezza e dell’indebitamento

Dall’analisi dei dati emergono con chiarezza i comuni che stanno trainando la crescita economica della provincia. In termini di aumento dei depositi tra il 2015 e il 2022, i più dinamici sono:

Palermo: +1,5 miliardi

Bagheria: +224 milioni

Partinico: +114 milioni

Cefalù: +97 milioni

Carini: +90 milioni

Questi numeri mostrano in quali territori si concentra la ricchezza privata e dove le famiglie hanno maggior capacità di accumulo. Allo stesso tempo, i comuni che registrano il calo più significativo dei prestiti sono Palermo, Monreale e Corleone. Nel capoluogo, in particolare, il credito diminuisce di oltre un miliardo, a fronte dell’aumento dei depositi. È un segnale forte: famiglie e imprese palermitane stanno riducendo l’esposizione al debito, probabilmente in risposta alla crescente incertezza economica.

Una provincia che risparmia e si indebita meno

I dati complessivi delineano il profilo di una provincia che ha imboccato la strada della prudenza finanziaria. Le famiglie risparmiano di più, le imprese si indebitano meno e i servizi bancari diventano sempre più digitali. I territori più ricchi e dinamici trainano la crescita, mentre altri restano fermi o mostrano fragilità strutturali. La riduzione degli sportelli evidenzia un cambiamento irreversibile nel rapporto tra cittadini e banche, ma solleva interrogativi importanti sulla tutela dei territori periferici.

Questo quadro, nel suo insieme, offre un punto di vista prezioso per comprendere l’evoluzione economica della provincia di Palermo. Una provincia che cambia lentamente, ma con decisione: più risparmio, meno debito, meno banche fisiche. Un territorio che si trasforma e che trova nella prudenza finanziaria la cifra della sua nuova identità economica.