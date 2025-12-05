Joseph Maranto compie 100 anni: da Cefalù alla California, l’uomo che ha rivoluzionato il pistacchio nel mondo

Compie oggi cent’anni, il 5 dicembre 2025, Joseph Maranto: uno dei più straordinari emigrati che Cefalù abbia mai dato al mondo. La sua storia attraversa un secolo esatto di agricoltura, scienza, emigrazione e innovazione. Ed è incredibile pensare che l’uomo che ha rivoluzionato l’intera industria globale del pistacchio sia nato proprio qui, in una famiglia di agricoltori che coltivava agrumi, olive e pesche nelle campagne alle porte della città. È in quella terra che il giovane Giuseppe, così si chiamava allora, ha imparato da bambino il valore del lavoro, dell’attesa, della pazienza. In quelle mattine luminose, tra i filari e il profumo delle stagioni, maturava senza saperlo la vocazione che avrebbe cambiato la sua vita e quella di migliaia di agricoltori in tutto il mondo.

La Sicilia che forma i geni

Cresciuto nella Cefalù degli anni ’30, in un’epoca segnata da emigrazione, sacrifici e speranze, Maranto porta con sé una Sicilia agricola che andava trasformandosi. Non era la Sicilia del pistacchio, che aveva le sue roccaforti a Bronte e Agrigento, ma era la Sicilia della fatica, dei campi assolati, della necessità di inventare soluzioni con ciò che si aveva. Un ambiente che fortifica i caratteri e affina gli sguardi. Da ragazzo osservava tutto: come maturavano i frutti, come cambiava la terra dopo una pioggia, come la mano dell’uomo potesse trasformare un terreno arido in un giardino produttivo. Era la scuola invisibile della vita rurale, che spesso vale più di un libro.

Le prime conquiste e la scelta che cambia tutto

Dopo aver studiato Scienze Agrarie all’Università di Palermo, nel 1955 Maranto prende una decisione che cambierà per sempre il suo destino: emigrare negli Stati Uniti. Non per necessità, ma per ambizione scientifica. Vuole capire come si studia l’agricoltura nel mondo più avanzato del secolo. Alla Louisiana State University conquista un Master of Science in frutticoltura e si immerge nelle tecniche più moderne di coltivazione e miglioramento genetico. Sono anni decisivi: il ragazzo siciliano, partito con la valigia piena di speranze, scopre un mondo che parla un linguaggio agricolo totalmente diverso. Le piante non sono più solo creature da accudire: sono sistemi da capire, da migliorare, da far evolvere.

La chiamata dell’Africa e l’esperienza che forgia

Fra gli anni ’50 e ’60, Maranto non si limita a rimanere negli Stati Uniti. Accetta un incarico in Somalia come specialista in frutticoltura, lavorando in condizioni climatiche tra le più difficili al mondo. Per cinque anni affronta siccità, suoli poveri, temperature estreme. Ed è lì che comprende una verità che cambierà il suo futuro: il miglioramento genetico non è un lusso, ma una necessità. È nelle terre più ostili che le piante mostrano ciò che sono davvero capaci di fare. È lì che un agronomo scopre quanto possa cambiare l’agricoltura se dotata di strumenti migliori. L’Africa gli offre la prova pratica della sua intuizione: il futuro dell’agricoltura sarà nelle varietà capaci di resistere, adattarsi e produrre anche dove la natura sembra avversa.

Il ritorno negli Stati Uniti e l’incontro con il pistacchio

Quando negli anni ’70 rientra in California, la sua carriera prende la direzione che lo renderà immortale. Viene assunto da Superior Farming, una delle grandi realtà agricole della Central Valley, ed entra in un mondo in fermento: il settore del pistacchio, quasi inesistente fino a pochi anni prima, sta esplodendo. La California ha il clima ideale per coltivarlo, ma manca qualcosa di essenziale: una varietà adatta, più produttiva, più stabile, più resistente della tradizionale Kerman, allora unica protagonista dei campi americani. Ed è in quel momento che Joseph Maranto mette insieme tutto ciò che ha imparato: la scienza americana, la resilienza africana e la sensibilità agricola siciliana. È un ponte vivente tra tre mondi.

La rivoluzione: nasce la Golden Hills

Nei primi anni ’80, insieme al professor J. Crane dell’Università della California, Maranto avvia un progetto di miglioramento genetico senza precedenti. Quindici anni di ricerche, incroci, selezioni e test portano alla nascita di tre nuove varietà che cambiano per sempre l’industria del pistacchio: Lost Hills, Golden Hills e Randy. Tra queste, la Golden Hills diventa la vera protagonista della rivoluzione agricola. È più resistente alle malattie, matura in anticipo, evitando gli insetti parassiti, e soprattutto produce molto di più. È la varietà perfetta per il clima californiano, un gioiello genetico che permette agli agricoltori di ottenere rese più alte e più sicure.

La Golden Hills, adottata sempre più rapidamente dai coltivatori, permette alla California di diventare il primo produttore mondiale di pistacchi. Oggi circa 3.000 ettari dei 80.000 coltivati sono piantati con questa varietà, e il numero continua a crescere. È un cambiamento epocale: Maranto non ha semplicemente migliorato una coltura, ha scritto il futuro di un’intera industria. Un uomo di Cefalù ha reso possibile uno dei più importanti successi agricoli degli Stati Uniti.

Una vita costruita tra scienza e famiglia

Dietro l’agronomo c’è sempre stato l’uomo. Joseph Maranto ha condiviso tutta la sua vita americana con sua moglie Sarah e con i loro tre figli, vivendo nel cuore della contea di Kern, nel cuore pulsante del pistacchio californiano. La sua casa è stata al tempo stesso laboratorio, rifugio, luogo di lavoro e di amore. La scienza è stata la sua missione, la famiglia la sua forza.

L’eredità di un gigante dell’agricoltura

Oggi, a cento anni, Joseph Maranto è riconosciuto come uno dei più grandi innovatori agricoli del nostro tempo. Le sue varietà hanno migliorato la vita economica di migliaia di famiglie, reso più sostenibile la coltivazione del pistacchio, alimentato un mercato globale che vale miliardi di dollari. Ma il suo contributo va oltre i numeri: è un esempio di tenacia, curiosità, disciplina e amore per la terra. La sua storia è una delle più belle che un figlio di Cefalù abbia mai scritto nel mondo.

In un secolo esatto di vita, Joseph Maranto ha attraversato oceani, continenti, culture. Ha portato con sé la Sicilia della sua infanzia, trasformandola nel motore silenzioso della sua rivoluzione agricola. Oggi, mentre compie 100 anni, la sua storia torna a casa. E Cefalù può dire con orgoglio: uno dei grandi del mondo è nato qui.

In questo giorno speciale, Cefalunews celebra con orgoglio i 100 anni di Joseph Maranto, un uomo che ha portato il nome di Cefalù nel mondo con il suo talento, la sua visione e la sua instancabile dedizione alla ricerca agricola. La sua storia è un patrimonio che appartiene a tutta la nostra comunità e che continuerà a ispirare le generazioni future.

La dedica del direttore

“A Joseph Maranto, cefaludese d’eccellenza, maestro di perseveranza e innovazione. La sua vita dimostra come dalle radici di questa terra possano nascere storie capaci di cambiare il mondo. Con profonda stima e riconoscenza, auguro a lei e alla sua famiglia un felicissimo centesimo compleanno.” (Mario Macaluso)