La corsa continua nel campionato di Promozione di calcio: Lascari Cefalù vola e il Villafranca è fermato in casa

La dodicesima giornata del Girone B di Promozione consegna agli appassionati un turno molto interessante, ricco di conferme, piccoli colpi di scena e un equilibrio che, alle spalle della capolista, resta serratissimo.

Lascari Cefalù consolida il proprio dominio stagionale con una nuova prova di forza; il Città di Villafranca non molla, pur pareggiando in casa; Polisportiva Nicosia e Futura restano agganciate al treno nobile. In coda, lotta sempre più accesa per evitare la zona rossa.

Lascari Cefalù irresistibile, con otto under in campo: a Santa Lucia del Mela arriva un trionfo d’autorità

Una prova di forza, limpida e autorevole, quella offerta dalla Polisportiva Lascari Cefalù al Comunale di Santa Lucia del Mela, dove i giallorossi archiviano la pratica Pro Mende con un perentorio 3-0. Una gara dominata dal primo all’ultimo istante, resa ancor più brillante dalla consapevolezza tecnico-tattica espressa in ogni settore del campo.

A illuminare il pomeriggio ci pensa il capitano Fazio, protagonista assoluto e autentico trascinatore: sua la doppietta che già nei primi venti minuti indirizza l’incontro. Al 12’ il numero dieci sblocca il risultato con una conclusione potente e chirurgica dall’interno dell’area; poi, al 20’, replica con una punizione magistrale, gemella di quella realizzata appena una settimana fa davanti al pubblico di casa.

La Pro Mende fatica a trovare soluzioni offensive e, al 23’, vede complicarsi ulteriormente la propria partita con l’espulsione dell’attaccante Pantano: sotto di due gol e in inferiorità numerica, per i padroni di casa diventa proibitivo anche solo tentare di impensierire la retroguardia ospite, sempre attenta e composta.

Il primo tempo si chiude così con un Lascari Cefalù pienamente padrone del gioco. La ripresa, fedele copia dell’avvio, certifica il dominio giallorosso: al 60’ è Pastorella a fissare il punteggio sul 3-0, mettendo il sigillo definitivo sulla contesa. C’è persino spazio per una traversa colpita da Cotugno, prima che mister Comito, forte del controllo assoluto del match, avvii la girandola di cambi e chiuda la gara con otto calciatori Juniores in campo — ulteriore segno di fiducia e progettualità.

Il triplice fischio non riserva sorprese: il Lascari Cefalù conquista un nuovo successo senza patemi né scosse finali. Un’altra partita senza subire reti — l’ennesimo clean sheet — che si unisce all’allungarsi della striscia d’imbattibilità.

Complice il pareggio del Villafranca nel match di ieri, i giallorossi volano ora a +4 in vetta alla classifica, presentandosi al prossimo turno infrasettimanale contro la Santangiolese con entusiasmo, solidità e una consapevolezza in costante crescita.

Una domenica da incorniciare: il cammino dei ragazzi di Comito continua a brillare.

Risultati della 12ª giornata

Sabato 6 dicembre

Città di Villafranca – Torregrotta 1973 1-1

Monforte San Giorgio VDM – Futura 2-3

Santangiolese – Città di Mistretta 1-1

Domenica 7 dicembre

Comprensorio del Tindari – Città di Galati 2-1

Pro Falcone – Orlandina rinviata

rinviata Pro Mende – Lascari–Cefalù 0-3

Aluntina – Nuova Rinascita 1-0

Gangi – Polisportiva Nicosia 1-2

Classifica

Lascari – Cefalù ………………… 30 Città di Villafranca ………… 26 Polisportiva Nicosia ……… 24 Futura ………………………………… 24 Orlandina Calcio …………… 22* (1 gara in meno) Aluntina …………………………… 21 Pro Mende Calcio ………… 17 Torregrotta 1973 …………… 16 Pro Falcone …………………… 16* (1 gara in meno) Nuova Rinascita …………… 13 Città di Mistretta ………… 13 Comprensorio del Tindari 11 Gangi ……………………………… 9 Monforte San Giorgio VDM 8 Città di Galati ………………… 7 Santangiolese ………………… 6

Breve commento gara per gara