La corsa continua nel campionato di Promozione di calcio: Lascari Cefalù vola e il Villafranca è fermato in casa

La dodicesima giornata del Girone B di Promozione consegna agli appassionati un turno molto interessante, ricco di conferme, piccoli colpi di scena e un equilibrio che, alle spalle della capolista, resta serratissimo.
Lascari Cefalù consolida il proprio dominio stagionale con una nuova prova di forza; il Città di Villafranca non molla, pur pareggiando in casa; Polisportiva Nicosia e Futura restano agganciate al treno nobile. In coda, lotta sempre più accesa per evitare la zona rossa.
Lascari Cefalù irresistibile, con otto under in campo: a Santa Lucia del Mela arriva un trionfo d’autorità
Una prova di forza, limpida e autorevole, quella offerta dalla Polisportiva Lascari Cefalù al Comunale di Santa Lucia del Mela, dove i giallorossi archiviano la pratica Pro Mende con un perentorio 3-0. Una gara dominata dal primo all’ultimo istante, resa ancor più brillante dalla consapevolezza tecnico-tattica espressa in ogni settore del campo.
A illuminare il pomeriggio ci pensa il capitano Fazio, protagonista assoluto e autentico trascinatore: sua la doppietta che già nei primi venti minuti indirizza l’incontro. Al 12’ il numero dieci sblocca il risultato con una conclusione potente e chirurgica dall’interno dell’area; poi, al 20’, replica con una punizione magistrale, gemella di quella realizzata appena una settimana fa davanti al pubblico di casa.
La Pro Mende fatica a trovare soluzioni offensive e, al 23’, vede complicarsi ulteriormente la propria partita con l’espulsione dell’attaccante Pantano: sotto di due gol e in inferiorità numerica, per i padroni di casa diventa proibitivo anche solo tentare di impensierire la retroguardia ospite, sempre attenta e composta.
Il primo tempo si chiude così con un Lascari Cefalù pienamente padrone del gioco. La ripresa, fedele copia dell’avvio, certifica il dominio giallorosso: al 60’ è Pastorella a fissare il punteggio sul 3-0, mettendo il sigillo definitivo sulla contesa. C’è persino spazio per una traversa colpita da Cotugno, prima che mister Comito, forte del controllo assoluto del match, avvii la girandola di cambi e chiuda la gara con otto calciatori Juniores in campo — ulteriore segno di fiducia e progettualità.
Il triplice fischio non riserva sorprese: il Lascari Cefalù conquista un nuovo successo senza patemi né scosse finali. Un’altra partita senza subire reti — l’ennesimo clean sheet — che si unisce all’allungarsi della striscia d’imbattibilità.
Complice il pareggio del Villafranca nel match di ieri, i giallorossi volano ora a +4 in vetta alla classifica, presentandosi al prossimo turno infrasettimanale contro la Santangiolese con entusiasmo, solidità e una consapevolezza in costante crescita.
Una domenica da incorniciare: il cammino dei ragazzi di Comito continua a brillare.
Risultati della 12ª giornata
Sabato 6 dicembre
- Città di Villafranca – Torregrotta 1973 1-1
- Monforte San Giorgio VDM – Futura 2-3
- Santangiolese – Città di Mistretta 1-1
Domenica 7 dicembre
- Comprensorio del Tindari – Città di Galati 2-1
- Pro Falcone – Orlandina rinviata
- Pro Mende – Lascari–Cefalù 0-3
- Aluntina – Nuova Rinascita 1-0
- Gangi – Polisportiva Nicosia 1-2
Classifica
- Lascari – Cefalù ………………… 30
- Città di Villafranca ………… 26
- Polisportiva Nicosia ……… 24
- Futura ………………………………… 24
- Orlandina Calcio …………… 22* (1 gara in meno)
- Aluntina …………………………… 21
- Pro Mende Calcio ………… 17
- Torregrotta 1973 …………… 16
- Pro Falcone …………………… 16* (1 gara in meno)
- Nuova Rinascita …………… 13
- Città di Mistretta ………… 13
- Comprensorio del Tindari 11
- Gangi ……………………………… 9
- Monforte San Giorgio VDM 8
- Città di Galati ………………… 7
- Santangiolese ………………… 6
Breve commento gara per gara
- Villafranca–Torregrotta (1-1)
Equilibrio e ritmi alti: il Villafranca mantiene l’imbattibilità casalinga, Torregrotta mostra solidità.
- Monforte VDM–Futura (2-3)
Sfida pirotecnica: Futura più cinica, Monforte generoso ma fragile dietro.
- Santangiolese–Mistretta (1-1)
Punto che smuove la classifica ma non risolve: lotta intensa, poche vere occasioni.
- Tindari–Galati (2-1)
Il Tindari ritrova ossigeno con una vittoria di carattere; Galati resta in difficoltà.
- Pro Falcone–Orlandina rinviata
Gara rinviata, ma pesa nella zona playoff.
- Pro Mende–Lascari Cefalù (0-3)
Capolista devastante: autorità, equilibrio e concretezza.
- Aluntina–Nuova Rinascita (1-0)
Match deciso da un episodio: Aluntina matura, Rinascita sprecona.
- Gangi–Nicosia (1-2)
Nicosia vince in rimonta con personalità; Gangi resta impantanata in zona critica.