La corsa continua nel campionato di Promozione di calcio: Lascari Cefalù vola e il Villafranca è fermato in casa

La dodicesima giornata del Girone B di Promozione consegna agli appassionati un turno molto interessante, ricco di conferme, piccoli colpi di scena e un equilibrio che, alle spalle della capolista, resta serratissimo.
Lascari Cefalù consolida il proprio dominio stagionale con una nuova prova di forza; il Città di Villafranca non molla, pur pareggiando in casa; Polisportiva Nicosia e Futura restano agganciate al treno nobile. In coda, lotta sempre più accesa per evitare la zona rossa.
Lascari Cefalù irresistibile, con otto under in campo: a Santa Lucia del Mela arriva un trionfo d’autorità

Una prova di forza, limpida e autorevole, quella offerta dalla Polisportiva Lascari Cefalù al Comunale di Santa Lucia del Mela, dove i giallorossi archiviano la pratica Pro Mende con un perentorio 3-0. Una gara dominata dal primo all’ultimo istante, resa ancor più brillante dalla consapevolezza tecnico-tattica espressa in ogni settore del campo.

A illuminare il pomeriggio ci pensa il capitano Fazio, protagonista assoluto e autentico trascinatore: sua la doppietta che già nei primi venti minuti indirizza l’incontro. Al 12’ il numero dieci sblocca il risultato con una conclusione potente e chirurgica dall’interno dell’area; poi, al 20’, replica con una punizione magistrale, gemella di quella realizzata appena una settimana fa davanti al pubblico di casa.

La Pro Mende fatica a trovare soluzioni offensive e, al 23’, vede complicarsi ulteriormente la propria partita con l’espulsione dell’attaccante Pantano: sotto di due gol e in inferiorità numerica, per i padroni di casa diventa proibitivo anche solo tentare di impensierire la retroguardia ospite, sempre attenta e composta.

Il primo tempo si chiude così con un Lascari Cefalù pienamente padrone del gioco. La ripresa, fedele copia dell’avvio, certifica il dominio giallorosso: al 60’ è Pastorella a fissare il punteggio sul 3-0, mettendo il sigillo definitivo sulla contesa. C’è persino spazio per una traversa colpita da Cotugno, prima che mister Comito, forte del controllo assoluto del match, avvii la girandola di cambi e chiuda la gara con otto calciatori Juniores in campo — ulteriore segno di fiducia e progettualità.

Il triplice fischio non riserva sorprese: il Lascari Cefalù conquista un nuovo successo senza patemi né scosse finali. Un’altra partita senza subire reti — l’ennesimo clean sheet — che si unisce all’allungarsi della striscia d’imbattibilità.

Complice il pareggio del Villafranca nel match di ieri, i giallorossi volano ora a +4 in vetta alla classifica, presentandosi al prossimo turno infrasettimanale contro la Santangiolese con entusiasmo, solidità e una consapevolezza in costante crescita.

Una domenica da incorniciare: il cammino dei ragazzi di Comito continua a brillare.

Risultati della 12ª giornata

Sabato 6 dicembre

  • Città di Villafranca – Torregrotta 1973 1-1
  • Monforte San Giorgio VDM – Futura 2-3
  • Santangiolese – Città di Mistretta 1-1

Domenica 7 dicembre

  • Comprensorio del Tindari – Città di Galati 2-1
  • Pro Falcone – Orlandina rinviata
  • Pro Mende – Lascari–Cefalù 0-3
  • Aluntina – Nuova Rinascita 1-0
  • Gangi – Polisportiva Nicosia 1-2
Classifica
  1. Lascari – Cefalù ………………… 30
  2. Città di Villafranca ………… 26
  3. Polisportiva Nicosia ……… 24
  4. Futura ………………………………… 24
  5. Orlandina Calcio …………… 22* (1 gara in meno)
  6. Aluntina …………………………… 21
  7. Pro Mende Calcio ………… 17
  8. Torregrotta 1973 …………… 16
  9. Pro Falcone …………………… 16* (1 gara in meno)
  10. Nuova Rinascita …………… 13
  11. Città di Mistretta ………… 13
  12. Comprensorio del Tindari 11
  13. Gangi ……………………………… 9
  14. Monforte San Giorgio VDM 8
  15. Città di Galati ………………… 7
  16. Santangiolese ………………… 6
Breve commento gara per gara
  • Villafranca–Torregrotta (1-1)
    Equilibrio e ritmi alti: il Villafranca mantiene l’imbattibilità casalinga, Torregrotta mostra solidità.
  • Monforte VDM–Futura (2-3)
    Sfida pirotecnica: Futura più cinica, Monforte generoso ma fragile dietro.
  • Santangiolese–Mistretta (1-1)
    Punto che smuove la classifica ma non risolve: lotta intensa, poche vere occasioni.
  • Tindari–Galati (2-1)
    Il Tindari ritrova ossigeno con una vittoria di carattere; Galati resta in difficoltà.
  • Pro Falcone–Orlandina rinviata
    Gara rinviata, ma pesa nella zona playoff.
  • Pro Mende–Lascari Cefalù (0-3)
    Capolista devastante: autorità, equilibrio e concretezza.
  • Aluntina–Nuova Rinascita (1-0)
    Match deciso da un episodio: Aluntina matura, Rinascita sprecona.
  • Gangi–Nicosia (1-2)
    Nicosia vince in rimonta con personalità; Gangi resta impantanata in zona critica.
