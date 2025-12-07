Sant’Ambrogio accoglie il parroco: don Salvatore Spagnuolo guida una comunità in cammino

L’ingresso ufficiale di don Salvatore Spagnuolo come parroco della comunità di Sant’Ambrogio non è stato soltanto un evento parrocchiale, ma un momento di Chiesa che ha saputo coniugare memoria, gratitudine e nuovo slancio. La borgata si è presentata nella sua veste più autentica: semplice, affettuosa, profondamente radicata nella propria fede e nella propria storia. Per oltre quattro anni don Salvatore ha guidato la comunità come amministratore parrocchiale, condividendo i ritmi, le attese, le fragilità e le speranze delle famiglie del territorio. Il passaggio alla guida piena della parrocchia, sancito dal Vescovo mons. Giuseppe Marciante, rappresenta così non un cambiamento improvviso, ma il naturale compimento di un cammino già condiviso.

L’ingresso del parroco: un gesto che mostra la comunione ecclesiale

La celebrazione ha permesso di cogliere come la Chiesa viva il momento dell’ingresso del parroco non come un semplice atto burocratico, ma come un mistero di comunione. È l’incontro tra il mandato del Vescovo e il sì della comunità, tra la responsabilità del pastore e l’accoglienza del popolo. Per questo, la presenza delle autorità civili e i saluti del sindaco Daniele Tumminello hanno assunto un valore simbolico: la comunità cristiana non è un mondo parallelo, ma parte viva del territorio, capace di dialogare, sostenere, contribuire alla crescita complessiva della borgata. Le parole del primo cittadino hanno espresso non solo gratitudine ma fiducia, riconoscendo nella scelta del Vescovo una continuità pastorale preziosa per tutto il versante della costa cefaludese.

La parola della comunità: una memoria che diventa promessa

Particolarmente significativo è stato l’intervento di Livio D’Angelo, che a nome della comunità ha descritto con profondità il cammino vissuto in questi anni. Le sue parole hanno restituito il ritratto di una Sant’Ambrogio diversa, più consapevole, più attiva, più unita. Non è un cambiamento nato da un singolo gesto, ma dalla somma di tante attenzioni quotidiane: l’ascolto paziente, la cura degli ambienti, la valorizzazione delle tradizioni, la creazione di spazi di partecipazione. D’Angelo ha ricordato come il ministero di don Salvatore abbia accompagnato una trasformazione dolce ma incisiva, capace di coinvolgere anziani, famiglie e giovani in una vita ecclesiale più intensa e radicata.

Il significato dei gesti liturgici: il linguaggio più antico della Chiesa

La bellezza della celebrazione è stata sottolineata da gesti che appartengono alla tradizione più antica della Chiesa. L’aspersione iniziale ha ricordato che ogni comunità nasce dal Battesimo e si rinnova nell’ascolto della Parola. Quando il Cancelliere della Curia, Mario Carollo, ha letto il decreto di nomina, l’applauso spontaneo della comunità ha mostrato che Sant’Ambrogio non stava assistendo a un semplice rito, ma stava assumendo un impegno: accogliere il proprio parroco, sostenerlo, camminare con lui.

Il culmine simbolico è arrivato con la consegna della chiave del tabernacolo. È un gesto che racchiude un’intera teologia. Al parroco viene donato ciò che custodisce il mistero più grande, l’Eucaristia, e insieme ad essa la responsabilità di custodire il popolo che si raduna attorno a quel mistero. In quel gesto c’è la fiducia della Chiesa, la consegna della missione e la certezza che un pastore non governa mai da solo, ma nella comunione con i fedeli.

Il ministero del parroco come presenza che ascolta e guida

Nel suo discorso conclusivo, don Salvatore ha posto al centro la visione di una Chiesa sinodale. Ha invitato la comunità a essere partecipe, corresponsabile, attenta a riconoscere il valore di ogni persona e di ogni vocazione. Ha ricordato le scelte maturate negli anni, come la decisione condivisa di spostare al mattino la processione dell’Immacolata, per permettere alla comunità di vivere pienamente anche la celebrazione cittadina del pomeriggio. Questo gesto, accolto con apprezzamento da tutta la comunità, è diventato simbolo di un modo nuovo di vivere la fede: non una realtà isolata, ma un frammento vivo della Chiesa di Cefalù, capace di custodire le proprie tradizioni e allo stesso tempo di aprirsi con gioia alla diocesi.

La prospettiva delineata dal parroco non è semplicemente organizzativa. È un invito profondo a vivere la parrocchia come luogo di incontro, ascolto e formazione. Una parrocchia che si fa casa per chi cerca una parola di conforto, scuola per chi desidera crescere nella fede, laboratorio umano per chi vuole costruire relazioni autentiche.

Il valore del canto: la preghiera che diventa comunità

La partecipazione della Corale “Musica per l’Uomo”, guidata da Ildebrando D’Angelo, ha aggiunto alla celebrazione una dimensione contemplativa che ha coinvolto l’intera assemblea. L’esecuzione di “Dolce sentire” non è stata soltanto un omaggio musicale, ma una sintesi poetica della giornata. Le note e le voci hanno incontrato il silenzio emozionato della comunità, trasformando la chiesa in un luogo di profonde risonanze interiori. L’arte, in quel momento, è diventata evangelizzazione: ha unito i presenti, ha elevato l’atmosfera, ha regalato una parola di bellezza che resterà nella memoria di molti.

Tradizione e rinnovamento: la via pastorale di Sant’Ambrogio

Il cammino che don Salvatore è chiamato a proseguire non parte da zero. È un sentiero già tracciato dalla comunità, fatto di attenzione alle persone, cura dei luoghi di culto, valorizzazione delle feste, accompagnamento delle famiglie, sostegno agli anziani, vicinanza ai più fragili. Ma è un cammino che oggi si apre con un nuovo slancio. L’ingresso del parroco segna un momento in cui la tradizione non è nostalgia, ma radice viva, e il rinnovamento non è rottura, ma crescita condivisa.

Sant’Ambrogio si prepara così a vivere un nuovo tempo pastorale fatto di responsabilità condivise, di desiderio di ascolto, di volontà di partecipazione. La parrocchia, che negli ultimi anni ha ritrovato slancio e unità, è oggi chiamata a diventare sempre più comunità educativa, liturgica e missionaria.

Un augurio che è anche una scelta di fede

Nel clima di festa che ha accompagnato la celebrazione, è emersa una certezza: la comunità desidera camminare con il proprio parroco. La fiducia espressa nei suoi confronti non è una formalità, ma il frutto di anni di relazione, di presenza, di cura. Per questo l’augurio rivolto a don Salvatore è anche un impegno che la comunità assume davanti alla Chiesa e davanti a Dio.

A don Salvatore Spagnuolo, nuovo parroco di Sant’Ambrogio, vanno l’affetto e la gratitudine della comunità e l’augurio sincero di un ministero fecondo, capace di custodire la ricchezza spirituale di questa terra e di aprire sempre nuove strade di comunione.

Sant’Ambrogio cammina con te, don Salvatore.

E in questo cammino riconosce ancora una volta la bellezza di essere Chiesa.