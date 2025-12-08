Cefalù, cinque giorni senza Internet: un cavo tranciato paralizza la città e apre interrogativi importanti

Da cinque giorni molte zone di Cefalù sono senza connessione Internet. La causa è ormai nota: durante lavori privati sarebbe stato tranciato un cavo ottico. Un episodio che tecnicamente può considerarsi “normale”, perché gli scavi nel sottosuolo portano sempre con sé il rischio di intercettare linee sensibili. Ma ciò che per gli addetti ai lavori può essere un incidente ordinario, per una città come Cefalù diventa un fatto straordinario, non per il gesto in sé, ma per le conseguenze e soprattutto per le domande che un blackout così prolungato solleva. Il disagio è evidente: attività commerciali bloccate, smart working interrotto, pagamenti elettronici in difficoltà, famiglie impossibilitate a studiare o lavorare da casa. Tuttavia, il problema non è solo la mancanza di connessione: è la fragilità che questo episodio mette in luce.

Cosa c’è sotto i nostri piedi

Il primo interrogativo riguarda il sottosuolo. Sotto le strade di Cefalù non scorrono soltanto cavi Internet. Ci sono tubazioni del metano, linee elettriche, reti idriche, fibre ottiche di diversi operatori, cavi telefonici tradizionali. È un intreccio complesso, una rete invisibile dalla quale dipende gran parte della nostra vita quotidiana. Se oggi è stato danneggiato un cavo ottico, cosa sarebbe potuto accadere se al suo posto fosse stata tranciata una tubazione del gas o un cavo elettrico ad alta tensione? La domanda non è allarmistica: è realistica. E rivela quanto sia delicato intervenire nel sottosuolo senza una mappatura precisa, aggiornata e condivisa tra enti, aziende e privati.

Una rete troppo vulnerabile

Un cavo si può rompere. Può succedere. Ma la domanda è un’altra: perché la rottura di un solo cavo lascia intere zone della città senza connessione per cinque giorni? Questo ci dice che la rete di Cefalù non è abbastanza robusta, non è abbastanza ridondante, non offre instradamenti alternativi che potrebbero compensare gli incidenti. Una città moderna, soprattutto una città turistica e commerciale come Cefalù, non può permettersi una rete così fragile. Se un unico punto critico basta a interrompere un servizio essenziale, significa che occorre riflettere sullo stato delle infrastrutture e sulla loro capacità di resistere a eventi imprevisti.

Perché tempi così lunghi

La durata del blackout apre un altro interrogativo. Perché servono cinque giorni per ripristinare un cavo ottico? Quali difficoltà tecniche rendono così complesso l’intervento? Mancano squadre specializzate? Il tratto interessato è difficile da raggiungere? Le operazioni richiedono autorizzazioni che rallentano tutto? Oppure il ritardo dipende da coordinamenti non tempestivi tra chi gestisce la rete e chi ha causato il danno? Una città non può rimanere per giorni senza una risposta chiara, perché dietro ogni ora di disservizio ci sono famiglie, studenti, imprese, professionisti che non possono lavorare. La comunicazione, in questi casi, deve essere immediata e trasparente.

Un incidente o un segnale d’allarme

Il danneggiamento di un cavo è un fatto che può accadere ovunque. Ma la durata del disservizio, la vulnerabilità della rete e l’assenza di informazioni tempestive lo trasformano in un campanello d’allarme. È un episodio che costringe la città a riflettere su quanto sia fragile l’infrastruttura tecnologica su cui poggiamo ogni giorno. La questione non è cercare un colpevole, ma capire se esiste un sistema di prevenzione, se gli enti comunicano tra loro, se gli operatori conoscono davvero ciò che si trova nel sottosuolo e se la rete è all’altezza delle esigenze di una città che cresce e che ha bisogno di affidabilità.