Cefalù, il nuovo parroco e la sua poesia mariana: la teologia della piccolezza nel giorno dell’Immacolata

Che un parroco inizi il suo ministero con una poesia è già un gesto inusuale e profondamente eloquente. Nel suo primo giorno a Sant’Ambrogio, don Salvatore Spagnuolo ha consegnato ai fedeli non un discorso, non una lunga premessa programmatica, ma una preghiera poetica. È una scelta che dice molto del suo stile: parlare al cuore prima ancora che alla ragione, offrire bellezza prima ancora che istruzioni, mettere Maria come prima parola del suo cammino pastorale. La poesia diventa così una sorta di “icona scritta”, un testo che non si limita a essere letto ma che invita a meditare, interiorizzare, pregare.

Oh piena di grazia,

da figli piccolissimi

alziamo lo sguardo

in cerca dei tuoi occhi.

Troviamo il tuo sorriso:

specchio sacro

di infinita bellezza

e stella di speranza.

Chiunque incrocia

la purezza del tuo viso

riceve serenità,

forza e pace.

A te, Sorella e Madre,

offriamo tre rose bianche

certi che ancora una volta

farai sorgere

fiori nel deserto.

Una poesia nel giorno dell’Immacolata

Che questa poesia venga donata alla comunità nel giorno dell’Immacolata Concezione le conferisce un respiro liturgico particolarmente intenso. Nella festa in cui la Chiesa contempla Maria come “tutta bella”, don Salvatore le offre un testo che canta la grazia, la purezza e la speranza. I Padri dicevano che la bellezza di Maria è la bellezza dell’umanità come Dio l’ha sognata: sant’Efrem la chiamava “la terra incontaminata che accolse il seme divino”, mentre san Giovanni Damasceno la definiva “il paradiso spirituale dal quale è sbocciato l’albero della vita”. Così la poesia appare fin da subito come un eco della liturgia e della Tradizione.

La piccolezza che prepara l’incontro

Il gesto iniziale di “alzare lo sguardo da figli piccolissimi” è il luogo dove la teologia dei Padri incontra il linguaggio della poesia. L’umiltà è sempre stata per loro la via regale verso Dio. Sant’Ireneo, per esempio, ricordava che “Dio si comunica non ai superbi, ma a coloro che sono capaci di piccolezza”, mentre sant’Ambrogio, parlando di Maria, diceva che “Dio guardò l’umiltà della sua serva e la innalzò sopra tutte le creature”. Questa dinamica di abbassamento e innalzamento è presente anche nella poesia: solo chi accetta di essere piccolo può davvero cercare gli occhi della Madre e lasciarsi incontrare dal suo volto luminoso.

Il sorriso che rivela la misericordia

Il sorriso di Maria quale “specchio sacro di infinita bellezza e stella di speranza” introduce il lettore nella tenerezza della Madre. I Padri amarono molto questa immagine. San Bernardo vedeva nella dolcezza del volto di Maria la manifestazione stessa della misericordia di Dio perché nel suo sguardo c’è la certezza che il cielo non abbandona la terra. Anche san Pier Crisologo sottolineava il valore del suo volto, affermando: “In Maria la misericordia si è fatta visibile, perché il sorriso della Madre è il primo annuncio della pace di Cristo”. Così la poesia continua il suo cammino: dal sorriso nasce la fiducia, e dalla fiducia si apre la porta alla pace.

La purezza che genera serenità e pace

La purezza di Maria non è un astratto ideale morale, ma una forza viva che agisce nella storia. Quando la poesia afferma che chi la contempla “riceve serenità, forza e pace”, entra nella stessa visione dei Padri. Cirillo di Alessandria, nel proclamare Maria Theotokos, sosteneva che “dove entra Maria, lì entra la pace”, perché porta con sé il Figlio. A sua volta sant’Efrem il Siro la descriveva come “la nube che porta la rugiada del cielo”, una rugiada che rinfresca le aridità interiori e ridona vigore alle anime stanche. In questa linea, la poesia di don Salvatore mostra che la purezza dell’Immacolata non schiaccia ma solleva, non giudica ma guarisce, non richiede ma dona. E chi riceve pace, inevitabilmente, desidera rispondere.

Le tre rose come gesto di gratitudine

L’offerta delle “tre rose bianche” diventa allora la continuazione naturale di ciò che si è ricevuto. Nel bianco i Padri vedevano il colore della gloria divina: san Gregorio di Nissa parlava della “luce bianca della grazia che avvolge Maria come veste nuziale”. Il numero tre richiama la Trinità e le tre virtù teologali. Sant’Agostino affermava: “In Maria la fede è senza esitazione, la speranza senza turbamento, la carità senza misura”. Offrire tre rose significa simbolicamente restituire a Maria ciò che lei stessa ha generato in noi: fede che ascolta, speranza che rialza, amore che si dona. Così il gesto poetico si trasforma in un atto teologico.

I fiori nel deserto: promessa e profezia

Il verso finale della poesia “farai sorgere fiori nel deserto” è forse il più ricco di risonanze bibliche e patristiche. Origene ricordava che “Dio conduce nel deserto per parlare al cuore e per far fiorire ciò che sembrava arido”, mentre san Gregorio Magno affermava che “il deserto dell’anima diventa giardino quando vi entra la speranza”. Anche sant’Efrem, nella sua poetica spirituale, descriveva Maria come “la terra che non produce spine, ma fiori nel tempo della prova”. Don Salvatore riprende questa immagine e la dona alla comunità come promessa pastorale: Maria farà fiorire i deserti personali, familiari, comunitari, così come ha fatto fiorire il deserto dell’umanità accogliendo il Figlio di Dio. Nel giorno dell’Immacolata, questa promessa acquista uno splendore ancora più forte.

Una poesia che orienta il cammino della comunità

Letta nel suo insieme la poesia di don Salvatore si rivela un vero e proprio itinerario spirituale: si parte dall’umiltà, si incontra la misericordia, si riceve la pace, si risponde con la gratitudine e si approda alla speranza. È un cammino che ricalca la teologia dei Padri e che, consegnato alla comunità nel giorno dell’Immacolata, diventa orientamento pastorale per l’anno che si apre.

I Padri dicevano di Maria: “Per mezzo suo, la terra ha trovato il cielo”. È questa la prospettiva che la poesia suggerisce: attraverso Maria, anche la nostra vita può incontrare la luce, e anche i deserti più aridi possono fiorire.