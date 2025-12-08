L’Immacolata di Cefalù: la storia della Patrona e la festa che unisce la città da 370 anni

L’8 dicembre a Cefalù è un giorno che parla al cuore della città. Le campane del Duomo, la statua che torna tra le vie, la luce dell’inverno che accende le pietre antiche: tutto ricorda che oggi si celebra l’Immacolata Concezione. Eppure, nel 2025, non tutti i cefaludesi vivono questa giornata con la stessa intensità.

È una festa profondamente identitaria per molte famiglie, per i devoti, per gli anziani che hanno respirato fin da bambini la tradizione mariana, per chi è cresciuto nei quartieri più legati al culto. Ma esistono anche zone della città – alcune contrade, diversi quartieri nuovi, parte della fascia più giovane – in cui la consapevolezza di avere l’Immacolata come Patrona è oggi meno viva. Una frattura silenziosa, che non annulla la festa, ma la trasforma: da celebrazione esclusivamente comunitaria diventa celebrazione soprattutto di chi ne custodisce la memoria.

Un titolo poco conosciuto: l’Immacolata è la Patrona dal 1954

Non tutti ricordano che nel 1954 Papa Pio XII proclamò ufficialmente l’Immacolata Concezione Patrona della città. Una decisione che confermò quasi tre secoli di devozione già radicata. Eppure, oggi, questo titolo non è universalmente noto.

Molti vivono l’8 dicembre come semplice festa religiosa, altri come un giorno che apre il periodo natalizio, non come la festa patronale. Una parte della città lo celebra con intensità; un’altra parte lo attraversa con distanza, senza percepire il valore identitario che questa tradizione porta con sé. È una dinamica reale, che racconta i cambiamenti sociali, demografici e culturali di Cefalù.

Il legame antico con l’Immacolata: la scelta del 1655

Questo distacco moderno non cancella però la radice storica che, fin dal 1655, lega Cefalù all’Immacolata. Fu allora che il vescovo Francesco Gisulfo stabilì che l’8 dicembre diventasse solennità cittadina, intuendo che la popolazione era già profondamente legata alla figura di Maria Immacolata. Una devozione che nasceva dal mondo dei pescatori, dei contadini, delle confraternite, dalle famiglie che vedevano nella Madonna una presenza guida e protettiva.

Una festa antica, vissuta dal popolo e non dalla città intera

Per secoli, la festa si è svolta in tre giorni – dal 6 all’8 dicembre – ed era soprattutto il mondo popolare a viverla con intensità. Il 6 dicembre i pescatori riempivano la Marina, il 7 i contadini si radunavano sotto la Rocca, l’8 la processione si riversava nelle vie del centro storico.

Era una festa del popolo, non di tutta la città, ed è anche per questo che ancora oggi alcune parti della comunità ne sentono meno il peso identitario: la tradizione non si diffuse in modo uniforme, ma seguì le linee vive delle categorie sociali dell’epoca. Chi appartiene a quei contesti sente ancora fortissimo il legame; altrove, il sentimento è più tenue o frammentato.

Le statue che hanno accompagnato la devozione

Nel corso dei secoli, Cefalù ha visto diverse statue dell’Immacolata: la lignea del 1670, la marmorea dell’Ottocento scolpita da Federico Siracusa, l’attuale statua processionale con il manto blu e oro e il giglio della purezza. La presenza delle statue racconta una storia visiva che ha aiutato alcuni quartieri a rimanere legati al culto, mentre altri – più distanti dal Duomo e dai luoghi mariani – non hanno conservato lo stesso rapporto.

La novena e lo Stellario: chi partecipa e chi non conosce la tradizione

Dal 29 novembre al 7 dicembre, la novena e il canto dello Stellario riempiono la Cattedrale. È un momento spirituale molto partecipato, ma ancora una volta non da tutta la città. Esistono famiglie vive e presenti che tramandano il canto da generazioni; e ci sono quartieri in cui lo Stellario non è mai stato parte della vita familiare. È una religiosità selettiva, stratificata, fatta di luoghi, di storie e di appartenenze differenti.

Una processione che unisce, anche tra differenze

Nel pomeriggio dell’8 dicembre la processione continua a essere uno dei gesti più suggestivi dell’anno. Chi partecipa lo fa con profonda emozione; chi assiste con distanza percepisce comunque il valore simbolico del simulacro che attraversa la città. E così la festa dell’Immacolata diventa un incontro tra mondi diversi: chi la vive come identità, chi come tradizione, chi come parte del paesaggio culturale di Cefalù.

Un’eredità che appartiene a tutti, anche a chi la sente meno

La festa dell’Immacolata non è un rito imposto, ma una memoria che resiste attraverso chi la custodisce. Cefalù cambia, le generazioni si trasformano, la città si allarga, i quartieri si diversificano. Eppure, ogni anno, l’8 dicembre torna con la stessa luce: una festa che non pretende uniformità, ma offre un patrimonio comune a cui ciascuno può avvicinarsi a modo suo. È una storia che appartiene profondamente alla città, anche a chi non la sente con la stessa intensità.