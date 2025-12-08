Cefalù ricorda Maria Elisa Di Fatta: 17 anni dopo, la voce che vive ancora

Cefalù oggi vive una giornata di memoria e di emozione profonda. L’8 dicembre non è soltanto la festa dell’Immacolata: è anche il giorno in cui ricorre il 17º anniversario della scomparsa di Maria Elisa Di Fatta, la giovane artista che con la sua voce ha portato nel mondo l’anima musicale della nostra città. La sua morte avvenne l’8 dicembre 2008, ma la sua presenza continua a vivere nella gente, nelle melodie, nei racconti e nelle realtà musicali che portano il suo nome.

Le radici di un talento

Maria Elisa nasce a Palermo il 23 maggio 1974, ma cresce a Cefalù, in Via Veterani, in una famiglia dove la musica era parte della vita quotidiana. Con i genitori Salvatore e Nunziella e il fratello Francesco, respira fin da piccola un mondo fatto di arte e sensibilità. A sei anni comincia a studiare pianoforte, poi arriva il violino, strumento che segnerà profondamente la sua formazione. Lo zio materno, il celebre violinista Salvo Cicero, vede in lei un dono e lo riconosce subito: “Queste sono mani da violinista”, le ripeteva spesso. Le sue parole diventano strada, promessa e ferita, perché la sua morte improvvisa segnerà profondamente Maria Elisa e la spingerà a dedicarsi alla musica con ancora più cuore.

La formazione e la ricerca

Inizia gli studi con la maestra Liana D’Angelo e poi al Conservatorio “V. Bellini” di Palermo con Antonio Mameli. A dieci anni vince già un concorso canoro, mostrando quella voce che negli anni sarebbe diventata la sua firma nel mondo. Studia a Roma con Rodolfo Bonucci, Elizabeth Lombardini Smith e Doris Andrews, fino a trovare un equilibrio unico tra violino e canto. Maria Elisa non è una semplice interprete: è un’artista che unisce tecnica, emozione e un istinto musicale raro.

La carriera nel mondo

La sua voce vola presto lontano dalla Sicilia. Si esibisce a Gerusalemme, Barcellona, Tokyo, Osaka, Sapporo, Hiroshima, Vienna. Collabora con l’orchestra del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto interpretando Mozart, e parallelamente dà nuova vita alla musica popolare siciliana grazie al rapporto con il The Brass Group, creando una fusione originale tra tradizione, jazz e pop. Il progetto “Made in Sicily”, con debutto sold-out nel 2007, segna un momento chiave della sua carriera: il disco raggiunge il platino e porta la sua voce ancora più lontano. Ogni concerto diventa un racconto, ogni interpretazione un momento di verità.

L’ultimo progetto

Negli ultimi mesi della sua vita sta lavorando a una canzone destinata al Festival di Sanremo 2009: Come un angelo. È un brano intenso, quasi premonitore, dove la musica si intreccia con una riflessione sulla vita e sull’eternità. “Cercami sopra una nuvola blu… l’anima vive per l’eternità”: parole che oggi sembrano un ultimo messaggio lasciato al mondo. Quel progetto non arriverà mai sul palco, perché l’8 dicembre 2008 un incidente sulla Statale 117 spezza la sua giovane vita. La città, la Sicilia, il mondo della musica restano attoniti davanti a una perdita che appare ingiusta e incomprensibile.

L’eredità che resta

Ma Maria Elisa non è scomparsa. La sua voce, il suo stile, la sua dolcezza continuano a vivere attraverso ciò che ha lasciato e attraverso chi ha scelto di custodire la sua memoria. L’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo le dedica la Corale “Maria Elisa Di Fatta”, che oggi rappresenta una delle realtà musicali più attive e amate del territorio. Ogni concerto è un fiore aggiunto alla sua storia, ogni nota è un ricordo che torna. Nasce anche un concorso musicale intitolato a lei, dedicato agli studenti siciliani dei Conservatori e degli istituti musicali. È un modo per trasformare il dolore in crescita, per far sì che la sua passione diventi occasione per i giovani.

Una voce che non svanisce

Maria Elisa Di Fatta non è stata soltanto un’artista. È stata un’anima luminosa, una donna capace di portare nel mondo la bellezza della sua terra e la forza della sua musica. Oggi, a 17 anni dalla sua scomparsa, Cefalù continua a sentirla vicina: nei ricordi di chi la ha amata, nelle prove della Corale che porta il suo nome, nelle canzoni che risuonano ancora, nella speranza che ha lasciato in chi sogna un futuro nella musica. Ci sono voci che il tempo non può spegnere. Ci sono anime che continuano a cantare oltre il silenzio. E Maria Elisa è una di esse.