Nella Serie D Maschie vittoria della Kepha di Cefalù a Erice. Fuga dalla zona rossa

Nel quinto turno del campionato di Serie D Maschile – Girone A, la notizia più importante arriva da Erice, dove la Kepha 2.0 firma una vittoria piena e pesantissima, non solo per la classifica ma anche – e forse soprattutto – per il morale. Il 3-0 rifilato all’Ericina Volley (16-25, 19-25, 22-25) racconta infatti di una squadra lucida, determinata e capace di imporsi con autorevolezza in un campo storicamente non semplice.

Kepha 2.0: tre punti che profumano di svolta

La formazione cefaludese, dopo un avvio di stagione complesso, riesce finalmente ad allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria, portandosi a 4 punti e agganciando un passo nuovo, più sicuro. La partita di Erice ha mostrato una Kepha concentrata, ben organizzata in fase break e con un servizio incisivo nei momenti determinanti dei set.

Il primo parziale, vinto con un margine importante (16-25), ha indirizzato l’intera gara. Nel secondo la reazione dell’Ericina è stata robusta ma non sufficiente (19-25), mentre nel terzo la Kepha ha saputo contenere l’ultima fiammata locale chiudendo con freddezza (22-25) e portando a casa il 3-0 senza concedere spiragli.

Una vittoria che vale anche simbolicamente: un primo segnale di maturità e di capacità di affrontare con carattere i momenti più delicati del torneo.



Farmacia Vacanti Progetto IISS J. Del Duca Kepha 2.0: 2 Cassata, 6 Purpora, 10 Giacobbe, 11 Maranto, 13 Trobia (L2), 14 Collesano (L), 21 Mannarà, 23 Battaglia, 27 Duca, 31 Ilardi, 44 Grisanti, 47 Rizzello. All. Vincenzo Brusca e Mary Catalano.

Gli altri risultati della giornata

Nel resto del tabellone, continua senza esitazioni la marcia delle grandi:

Vigata Volley si conferma capolista imbattuta con un altro 3-0, questa volta ai danni dei Lupi Partinico (25-10, 25-20, 25-18).

si conferma capolista imbattuta con un altro 3-0, questa volta ai danni dei (25-10, 25-20, 25-18). Ribera Teams Volley risponde presente piegando la Hobby Volley per 3-0, pur in una seconda frazione molto combattuta (25-20, 27-25, 25-16).

risponde presente piegando la per 3-0, pur in una seconda frazione molto combattuta (25-20, 27-25, 25-16). Vittoria larga anche per il Don Orione & Capacense , che espugna il campo della SI Volley Entello con un netto 0-3 (19-25, 21-25, 16-25).

, che espugna il campo della con un netto 0-3 (19-25, 21-25, 16-25). Il Gruppo Corradino Volley Primula blinda la quarta piazza superando APD Club Leoni per 3-0 (32-30, 25-16, 25-12).

Classifica dopo la 5ª giornata

Immutate le primissime posizioni, con Vigata, Ribera e Don Orione che continuano la loro corsa perfetta. Il Primula resta in scia, mentre al centro classifica la Hobby Volley e i Lupi Partinico provano a non perdere contatto.

Nella parte bassa la situazione si fa chiara:

La Kepha 2.0 lascia la zona retrocessione grazie al successo di Erice.

lascia la zona retrocessione grazie al successo di Erice. L’Entello rimane a 3 punti.

APD Club Leoni ed Ericina, ancora ferme a quota zero, chiudono il gruppo.

Per la Kepha 2.0 questa vittoria non è solo ossigeno, ma anche prospettiva. Il calendario offrirà presto scontri diretti fondamentali per consolidare la risalita in classifica. Se la squadra saprà mantenere l’intensità e la lucidità mostrate a Erice, il campionato potrebbe prendere una piega molto diversa da quella delle prime settimane.

Un segnale importante è arrivato: la Kepha c’è, lotta, cresce.

E la zona pericolosa, almeno per ora, è più lontana.