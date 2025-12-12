Cefalù si sveglia sotto un cielo incerto: venerdì di nubi leggere e temperature miti fino a 15 gradi

Cefalù apre questo venerdì 12 dicembre con un cielo che non promette né strappi né sorprese. È una di quelle mattine in cui la luce filtra piano, attraversa le nubi leggere e accompagna il risveglio della città senza fretta. Alle prime ore del giorno la temperatura si attesta intorno agli 11 gradi, un valore pienamente in linea con il periodo, ma mitigato da un clima che resta complessivamente stabile e gradevole. Non piove, non tira vento deciso, e l’atmosfera conserva quella calma tipica dei giorni di dicembre affacciati sul Tirreno.

Nel corso della mattinata il cielo si presenta parzialmente nuvoloso, con alternanza di spazi più luminosi e veli di nubi sottili. Le condizioni restano ideali per chi deve muoversi in città, per chi lavora all’aperto o semplicemente per chi sceglie di concedersi una passeggiata sul lungomare o nel centro storico. L’umidità si mantiene su valori medio-alti, intorno al 70 per cento, ma senza risultare fastidiosa, complice l’assenza di vento sostenuto.

Le temperature salgono lentamente nelle ore centrali della giornata, raggiungendo il valore massimo di circa 15 gradi intorno alle prime ore del pomeriggio. Un picco contenuto, ma sufficiente a rendere l’aria piacevole, soprattutto nei momenti in cui il sole riesce a farsi strada tra le nuvole. È un venerdì che non chiede cappotti pesanti, ma piuttosto abiti comodi, stratificati, adatti a un clima che resta equilibrato e mai estremo.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

I venti soffiano deboli per tutta la giornata, inizialmente dai quadranti meridionali e successivamente orientali, con intensità contenute che non superano pochi chilometri orari. Un dettaglio che contribuisce a mantenere stabile il quadro meteorologico e a rendere il mare poco mosso. La temperatura dell’acqua, attestata intorno ai 16,8 gradi, racconta di un Tirreno ancora lontano dall’inverno rigido, capace di riflettere la mitezza di questa fase stagionale.

Nel pomeriggio e nelle ore serali la nuvolosità resta sparsa, senza fenomeni di rilievo. Il cielo non si chiude mai del tutto, ma accompagna il calare della luce con tonalità morbide, tipiche dei giorni corti di dicembre. Il sole sorge alle 7:08 e tramonta alle 16:43, scandendo una giornata che invita a rallentare e a vivere con maggiore consapevolezza il tempo che passa. Anche la luna, in fase calante, aggiunge un elemento di silenziosa presenza a questo venerdì senza eccessi.

Dal punto di vista della qualità dell’aria, i valori registrati sono buoni, un dato che conferma come le condizioni meteo favorevoli contribuiscano a mantenere un ambiente salubre. È un elemento importante non solo per i residenti, ma anche per chi sceglie Cefalù come meta invernale, attratto da un clima che resta accogliente anche fuori stagione.

Questo venerdì si inserisce così in una fase di stabilità che guarda già al weekend, con temperature simili e un cielo che continuerà a giocare tra sole e nubi. Nessun colpo di scena, ma una continuità che rassicura e accompagna la vita quotidiana della città. È il volto discreto dell’inverno cefaludese, fatto di equilibrio, luce soffusa e mare calmo, capace di raccontare una bellezza che non ha bisogno di clamore.