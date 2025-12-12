Natale a Lascari: il programma che accompagna il paese giorno dopo giorno fino all’Epifania

Il Natale, a Lascari, non è mai un’esplosione improvvisa di luci e appuntamenti concentrati in pochi giorni. È piuttosto un tempo che si allunga, che prende fiato, che entra lentamente nella vita del paese e la accompagna fino all’Epifania. Il programma natalizio 2025 racconta proprio questo: un percorso che si costruisce giorno dopo giorno, fatto di attese, incontri, piccoli riti condivisi e di una comunità che sceglie di riconoscersi nella festa senza fretta.

Scorrendo il calendario degli eventi, colpisce subito una scelta precisa: non correre. Lascari decide di distribuire il Natale nel tempo, evitando l’effetto “tutto e subito” e preferendo una presenza costante che accompagna le settimane di dicembre e i primi giorni di gennaio. È un Natale che non si consuma in una sera, ma si vive come un cammino collettivo, in cui ogni appuntamento diventa una tappa riconoscibile.

Al centro di questo cammino c’è una rete associativa viva, protagonista assoluta del cartellone. Associazioni culturali, sociali e musicali non sono semplici esecutrici, ma vere e proprie custodi dello spirito natalizio del paese. Il programma nasce dal basso, dal lavoro paziente di chi conosce il territorio, le sue famiglie, i suoi spazi e le sue esigenze. È un modello di festa che mette al centro la partecipazione, non la spettacolarizzazione.

Il Segreto del Re

di Mario Macaluso È nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare. Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia. 🛒 Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Il mese di dicembre si accende gradualmente. I primi appuntamenti aprono le porte all’atmosfera natalizia riportando la gente per strada, lungo le vie del paese, tra bancarelle, luci e voci. Non si tratta solo di eventi, ma di occasioni per tornare a incontrarsi, per fermarsi, per riconoscere nei luoghi quotidiani qualcosa che cambia e si trasforma. Il Natale, qui, è prima di tutto un cambio di sguardo sul paese stesso.

Uno degli elementi più interessanti del programma è la scelta dei luoghi. Non grandi spazi anonimi, ma campetti, chiese, piazze, vie centrali. Luoghi vissuti tutto l’anno che, durante le feste, diventano scenografie naturali della comunità. È come se il Natale si appoggiasse sulle abitudini quotidiane, senza stravolgerle, ma arricchendole di significato.

Accanto alla dimensione sociale, emerge con forza quella simbolica e spirituale. Le nenie natalizie, l’attesa del Bambin Gesù, gli appuntamenti musicali legati alla tradizione religiosa raccontano un Natale che non rinuncia al rito. Non c’è enfasi, non c’è retorica, ma una continuità silenziosa con ciò che il Natale rappresenta da sempre: tempo di attesa, di memoria, di ascolto. In un’epoca in cui tutto tende a essere veloce e rumoroso, questa scelta assume un valore culturale profondo.

Il programma parla anche alle famiglie e ai bambini, con una particolare attenzione alle generazioni più giovani. Le iniziative dedicate all’infanzia non sono isolate, ma inserite in un disegno più ampio che vede il Natale come occasione educativa e relazionale. I bambini diventano protagonisti, ma sempre all’interno di un contesto comunitario che coinvolge genitori e nonni, creando un dialogo naturale tra le età.

C’è poi il Natale della socialità, quello delle serate condivise, della musica, del gioco, delle tombolate in piazza. È il Natale che alleggerisce, che fa sorridere, che permette di stare insieme senza formalità. Anche qui, la scelta è chiara: niente eventi urlati, ma momenti capaci di riempire le piazze di voci e presenze. La festa diventa così uno spazio di riconoscimento reciproco.

Un altro aspetto significativo è la volontà di accompagnare il paese fino all’Epifania. In molti contesti il Natale si esaurisce rapidamente, lasciando un vuoto improvviso. A Lascari, invece, il calendario prosegue, rispettando il tempo delle famiglie e delle persone. È un modo per dire che il Natale non finisce con il 25 dicembre, ma si chiude lentamente, come una storia che ha bisogno del suo finale.

In questo senso, il programma natalizio 2025 diventa lo specchio di una comunità che si racconta attraverso la continuità, la cura e la presenza. Non un Natale fatto per stupire dall’esterno, ma per essere vissuto dall’interno. Un modello che parla anche al territorio circostante, mostrando come la festa possa essere ancora un tempo condiviso, autentico, riconoscibile.

Il programma completo del Natale a Lascari 2025

12 e 13 dicembre – dalle ore 17.30, Via Indipendenza

Fiera di Natale, idee regalo, sapori e animazione per bambini

A cura dell’Associazione Mamme x Lascari

20 dicembre – ore 16.00, Campetto di Via S. Chiaramonte

Calcio Donando – II Edizione

A cura dell’Associazione Mamme x Lascari

20 dicembre – ore 21.30, Chiesa San Michele Arcangelo

Concerto di Natale

A cura dell’Associazione Bandistica “Euterpe”

21 dicembre – ore 17.30

La Dolce Sfilata e la Posta di Babbo Natale

Partenza da Via Bellini, percorso per le vie del paese e arrivo in Piazza del Popolo

A cura dell’Associazione Il Girasole – Arci APS

22 dicembre – ore 17.30, Campetto di Via S. Chiaramonte

Happy Christmas Day

A cura dell’Associazione Mamme x Lascari

24 dicembre – percorso urbano

Nenie di Natale – In attesa dell’Arrivo del Bambin Gesù

A cura dell’Associazione Bandistica “Euterpe”

27 dicembre – percorso urbano

Nenie di Natale

A cura dell’Associazione Bandistica “Euterpe”

30 dicembre – ore 21.00, Piazza del Popolo

Tombolissima in Piazza e sagra della sfincia

Conduce Vincenzo Noto

A cura della Soc. Coop. L’Arcobaleno

2 gennaio – ore 21.00, Aula Polifunzionale di Via Pirandello

Festa della Famiglia e della Terza Età

A cura dell’Associazione Auser Lascari

4 gennaio 2026 – ore 19.30, Chiesa San Michele Arcangelo

U Cuntu di Maria – spettacolo musicale

Liana D’Angelo al pianoforte

5 gennaio – ore 17.30, Centro Polivalente di Piazza del Popolo

I presepi ieri e oggi

Conferenza e premiazione del concorso

6 gennaio – ore 17.00, Centro Polivalente di Piazza del Popolo

Tombola dei Bambini

A cura dell’Associazione Mamme x Lascari