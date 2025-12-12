Riparte la Serie D Femminile di Volley con la Kepha di Cefalù in trasferta a Bagheria

La sesta giornata del Girone A di Serie D Femminile si presenta come una delle più significative dell’intera prima parte di stagione. Le distanze in classifica sono ridotte, i valori tecnici ormai consolidati e ogni singolo confronto può incidere drasticamente sugli equilibri futuri. Al vertice la AV Costruzioni Volley Primula viaggia ancora imbattuta, inseguita da tre formazioni in grado di produrre continuità e varianti tattiche di alto profilo: Palermo Mondello Volley, Volley Palermo e soprattutto la Sicilia in Vacanza Kepha 2.0, protagonista della miglior fase break del torneo e attesa da una trasferta complicatissima a Bagheria.

Di seguito, il quadro tecnico delle gare in programma.

G.S. Pallavolo 2000 – AS Kunos Cinisi

13 dicembre – ore 16:30

Sfida che oppone la decima forza del torneo (2 punti) alla quinta (7 punti), ma che potrebbe rivelarsi meno scontata del previsto. La Pallavolo 2000 ha mostrato progressi in seconda linea e un miglioramento nella gestione degli errori, pur faticando a trovare continuità nel cambio palla. Il Kunos Cinisi, invece, è squadra che vive di ritmo: la QS (0,90) e la parità assoluta nei punti fatti/subiti suggeriscono un gruppo equilibrato ma ancora alla ricerca di una vera identità offensiva.

Palermo Mondello Volley – Volley Palermo

14 dicembre – ore 16:30

È il derby che pesa: seconda contro quarta, entrambe con un sistema di gioco ormai riconoscibile. Mondello (12 punti) è la difesa più costante del Girone A, con un QS impressionante (2,60) che testimonia un dominio nei set vinti. Volley Palermo è più discontinua ma tremendamente efficace nei finali: i suoi 424 punti fatti e il quoziente punti quasi perfetto (1,01) raccontano una squadra che, quando resta agganciata, diventa pericolosa.

Hora Volley 2024 – Encierro New Efebo Volley

14 dicembre – ore 18:00

Sfida diretta tra sesta e settima: valori vicini, necessità tecnica altissima. Hora Volley produce buone fasi offensive ma concede troppo in ricezione (QS 0,70). Encierro New Efebo, pur con soli 5 punti, ha dimostrato capacità di reazione e un sistema difensivo più strutturato di quanto la classifica faccia pensare.

ASD Volley Sport Alcamo – AV Costruzioni Volley Primula

14 dicembre – ore 16:30

Sulla carta è il confronto più sbilanciato della giornata: ultima contro prima, con Primula che vanta 5 vittorie in 5 gare e un set ratio di assoluto livello (15–3). Alcamo, però, ha mostrato spirito e una certa crescita nei meccanismi di squadra, pur pagando ancora l’inesperienza nelle fasi decisive.

Match of the Week

US Volley Bagheria – Sicilia in Vacanza Kepha 2.0

14 dicembre – ore 19:30

La partita più attesa della giornata

La gara più importante, per valore tecnico e per implicazioni di classifica, è indubbiamente quella della Kepha 2.0 sul campo dell’US Volley Bagheria. Le cefaludesi, terze a quota 12 punti e con il miglior rendimento offensivo del campionato (450 punti segnati), affrontano una squadra che lotta per risalire ma che dispone di un buon sistema di gioco nonostante i soli 4 punti in classifica.

Perché è il match centrale della giornata

Classifica corta al vertice: Kepha è a pari punti con Mondello e a due lunghezze dalla capolista Primula. Un successo esterno terrebbe apertissima la corsa al primo posto.

Kepha è a pari punti con Mondello e a due lunghezze dalla capolista Primula. Un successo esterno terrebbe apertissima la corsa al primo posto. Indice di competitività elevato: la formazione cefaludese presenta un quoziente set 2,17 e una fase break particolarmente produttiva.

la formazione cefaludese presenta un quoziente set 2,17 e una fase break particolarmente produttiva. Bagheria è squadra da non sottovalutare: pur con un QS basso (0,38), ha dimostrato di saper allungare le partite e costringere le big a giocare con precisione. In casa concede pochissimo.

Prospettiva tattica

La Kepha 2.0 arriva al match con fiducia, ma la trasferta di Bagheria nasconde insidie che richiederanno precisione, pazienza e letture pulite. Una vittoria potrebbe consolidare definitivamente la squadra cefaludese come principale rivale di Primula nella corsa alla vetta.

La sesta giornata del Girone A si annuncia quindi come un turno cruciale.

Il vertice può cambiare volto, le zone centrali possono compattarsi ulteriormente e le squadre in difficoltà hanno l’occasione per invertire il trend. Tutti gli occhi, però, saranno puntati sulla Sicilia in Vacanza Kepha 2.0: la sfida di Bagheria dirà molto della maturità e delle ambizioni della formazione cefaludese.