Prima Sconfitta per la Capolista Lascari Cefalù. Ma resta prima in classifica

Una giornata di sole e grande partecipazione sugli spalti ha fatto da cornice alla sfida tra la Polisportiva Orlandina Calcio e la capolista Lascari Cefalù. Una partita intensa, segnata da errori individuali dei giallorossi, che porta alla prima sconfitta stagionale dei ragazzi di mister Comito.

Il tecnico giallorosso opta per un cambio in attacco, schierando Johnson al posto di Cotugno, ma il match si apre in salita: al 6’ un disimpegno difensivo poco felice consente al numero 11 dell’Orlandina, Praticò, di presentarsi solo davanti al portiere e insaccare l’1-0. La squadra di casa sfiora il raddoppio poco dopo con una ripartenza fulminea, mettendo subito in difficoltà una Lascari Cefalù contratta e frammentata nei reparti.

Mister Comito reagisce inserendo Cotugno al posto di Prestigiovanni, e la mossa produce effetti positivi: i giallorossi alzano il baricentro, acquisiscono migliori geometrie di gioco e rendono più pericoloso l’attacco, con Danny Mocciaro protagonista di diverse azioni incisive. Nonostante il forcing finale, il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 1-0.

La ripresa vede i giallorossi all’arrembaggio, alla ricerca del pareggio.

50’ l’espulsione di Fazio per un’ingenuità lascia la squadra in dieci, ma fortunatamente il gol dell’Orlandina sulla punizione successiva viene annullato per fuorigioco.

58’ Tarantino subentra a Camiolo, mentre Lascari Cefalù continua a lottare contro l’inferiorità numerica, esponendosi ai contropiedi avversari.

77’ Cotugno, al termine di una splendida azione individuale, centra l’angolo ma trova la pronta risposta del portiere. Gli ultimi minuti vedono un episodio chiave: al minuto 85, in contropiede, Praticò sigla il raddoppio che chiude virtualmente la partita, consacrandosi protagonista indiscusso dell’incontro.

Il match termina con il punteggio di 2-0 per l’Orlandina Calcio. La Polisportiva Lascari Cefalù perde così l’imbattibilità stagionale, ma conserva saldamente la testa della classifica. Un plauso va agli avversari per la vittoria e per l’ottima prestazione messa in campo.

Nonostante la sconfitta, la squadra guarda avanti con determinazione, pronta a continuare il cammino verso gli obiettivi stagionali con orgoglio e spirito di gruppo.

Intanto il Città Di Villafranca ha batto il Monforte San Giorgio V.D.M. 5 – 0 con reti di

F. Marullo (2′ pt)

A. Laquidara (5′ pt)

C. Ferraù (12′ pt)

F. Marullo (44′ pt)

S. Stagno (15′ st)

classifica prime due per questa giornata consolidata

Lascari Cefalù Lascari 33

Città Di Villafranca 32