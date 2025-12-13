Novena di Natale nella Cattedrale di Cefalù. Da Martedì 16 dicembre

di

“Vieni, Signore, non tardare”

Basilica Cattedrale di Cefalù

La Basilica Cattedrale di Cefalù invita fedeli a partecipare alla tradizionale Novena di Natale, un cammino spirituale che prepara con intensità e raccoglimento alla nascita del Signore. Guidati dal tema “Vieni, Signore, non tardare”, ogni giornata propone un’attesa declinata attraverso le Scritture, la preghiera comunitaria e la celebrazione eucaristica.

Calendario delle Celebrazioni
  • Martedì 16 dicembre L’atteso dei popoli (Sofonia 3,1-2.9-13)
    Ore 17.00 Rosario della Beata Vergine Maria
    Ore 17.30 Vespri
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica
  • Mercoledì 17 dicembre L’atteso nella genealogia di Gesù Cristo (Matteo 1,1-17)
    Ore 17.00 Rosario Ore 17.30 Vespri
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica
  • Giovedì 18 dicembre L’atteso dalla terra (Geremia 23,5-8)
    Ore 17.00 Rosario
    Ore 17.30 Vespri
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica
  • Venerdì 19 dicembre L’atteso da Zaccaria ed Elisabetta (Luca 1,5-25)
    Ore 17.00 Rosario
    Ore 17.30 Vespri
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica
  • Sabato 20 dicembre L’atteso dai profeti (Romani 1,1-7)
    Ore 17.00 Rosario
    Ore 17.30 Primi Vespri della IV domenica di Avvento
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica
  • Domenica 21 dicembre L’atteso da Giuseppe di Nazareth (Matteo 1,18-24)
    Ore 10.30 Celebrazione eucaristica capitolare
    Ore 17.00 Rosario Ore 17.30 Secondi Vespri della IV domenica di Avvento
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica
  • Lunedì 22 dicembre L’atteso dalla Vergine Maria (Luca 1,46-55)
    Ore 17.00 Rosario
    Ore 17.30 Vespri
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica
  • Martedì 23 dicembre L’atteso della Pace (Malachia 3,1-4.23-24)
    Ore 09.00 Celebrazione eucaristica
    Ore 19.00 Concerto di NOA: “Una voce per la pace”
  • Mercoledì 24 dicembre L’atteso del Giorno (Luca 1,67-79)
    Ore 08.00 Celebrazione eucaristica e Confessioni
    Ore 17.00 Rosario
    Ore 17.30 Vespri della vigilia di Natale
    Ore 22.30 Solenne celebrazione eucaristica capitolare presieduta dal Vescovo
  • Giovedì 25 dicembre – Natale del Signore “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Giovanni 1,1-18)
    Ore 10.30 Solenne celebrazione eucaristica capitolare
    Ore 17.00 Rosario
    Ore 17.30 Vespri
    Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

L’intero percorso sarà guidato dal Parroco Don Francesco Lo Bianco e del Delegato Don Domenico Messina, che accompagneranno la comunità verso la luce del Natale con parole di fede, gesti di fraternità e momenti di intensa spiritualità.

Il Segreto del Re - Mario Macaluso

Il Segreto del Re
di Mario Macaluso

E' nella classifica dei bestseller Amazon perché appassiona i lettori con un mistero che non li lascia più andare.

Se ami le storie che intrecciano storia, intrigo e rivelazioni inaspettate, non perdere Il Segreto del Re: il romanzo di cui tutti parlano e che sta scalando le classifiche Amazon in tutta Italia.

🛒 Acquista su Amazon

Basta un click e arriva a casa tua

Cambia impostazioni privacy