Novena di Natale nella Cattedrale di Cefalù. Da Martedì 16 dicembre

“Vieni, Signore, non tardare”

Basilica Cattedrale di Cefalù

La Basilica Cattedrale di Cefalù invita fedeli a partecipare alla tradizionale Novena di Natale, un cammino spirituale che prepara con intensità e raccoglimento alla nascita del Signore. Guidati dal tema “Vieni, Signore, non tardare”, ogni giornata propone un’attesa declinata attraverso le Scritture, la preghiera comunitaria e la celebrazione eucaristica.

Calendario delle Celebrazioni

Martedì 16 dicembre L’atteso dei popoli (Sofonia 3,1-2.9-13)

Ore 17.00 Rosario della Beata Vergine Maria

Ore 17.30 Vespri

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Ore 17.00 Rosario Ore 17.30 Vespri

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Vespri

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Vespri

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Primi Vespri della IV domenica di Avvento

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Ore 10.30 Celebrazione eucaristica capitolare

Ore 17.00 Rosario Ore 17.30 Secondi Vespri della IV domenica di Avvento

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Vespri

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

Ore 09.00 Celebrazione eucaristica

Ore 19.00 Concerto di NOA: “Una voce per la pace”

Ore 08.00 Celebrazione eucaristica e Confessioni

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Vespri della vigilia di Natale

Ore 22.30 Solenne celebrazione eucaristica capitolare presieduta dal Vescovo

Ore 10.30 Solenne celebrazione eucaristica capitolare

Ore 17.00 Rosario

Ore 17.30 Vespri

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica

L’intero percorso sarà guidato dal Parroco Don Francesco Lo Bianco e del Delegato Don Domenico Messina, che accompagneranno la comunità verso la luce del Natale con parole di fede, gesti di fraternità e momenti di intensa spiritualità.