Petralia Sottana: l’Ente Parco delle Madonie al centro del dialogo scientifico e territoriale con le guide Aigae

Si è svolto a Petralia Sottana, negli autorevoli e suggestivi ambienti di Palazzo Pucci Martinez, sede dell’Ente Parco delle Madonie e custode della sezione geologica “Giuseppe Torre” del Museo Collisani, un corso di aggiornamento rivolto alle guide Aigae (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche). Un appuntamento di alto profilo scientifico e istituzionale, che ha assunto una duplice e significativa valenza.

L’iniziativa ha infatti rappresentato, da un lato, un momento qualificato di formazione e approfondimento sulle straordinarie emergenze geologiche e naturalistiche del Madonie Geopark Unesco; dall’altro, ha segnato il primo incontro ufficiale del neo Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello, con il mondo delle guide ambientali.

Nel suo intervento, il Presidente Ferrarello ha voluto rimarcare con forza il ruolo strategico svolto dalle guide AIGAE all’interno del Parco, esprimendo vivo apprezzamento per un’iniziativa che coniuga rigore scientifico, divulgazione qualificata e promozione sostenibile del patrimonio madonita. Particolare compiacimento è stato rivolto alla qualità dei contributi offerti dai relatori, i geologi Alessandro e Fabio Torre, e dal dottor Peppuccio Bonomo, funzionario dell’Ente Parco e coordinatore del progetto “Gemma”, Gestione e monitoraggio degli alberi monumentali attraverso tecnologie aerospaziali.

“Il Parco delle Madonie, Geoparco Unesco, ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco delle Madonie, Giuseppe Ferrarello. non è soltanto un perimetro da tutelare, ma un patrimonio vivo da comprendere, interpretare e trasmettere. In questo percorso le guide ambientali escursionistiche svolgono un ruolo essenziale: sono mediatori qualificati tra il territorio e le comunità, tra il sapere scientifico e la fruizione consapevole. Per questo guardo con particolare apprezzamento a iniziative formative di così alto profilo, che rafforzano competenze, responsabilità e visione condivisa. L’Ente Parco intende promuovere una collaborazione sempre più strutturata con Aigae, nella convinzione che solo attraverso il dialogo costante tra istituzioni, professionisti e mondo scientifico sia possibile costruire una valorizzazione autentica e duratura delle Madonie”.

Alla giornata ha preso parte anche il Sindaco di Petralia Sottana, che ha portato il proprio saluto istituzionale al Presidente Ferrarello, congratulandosi con le guide per il prezioso lavoro svolto all’interno del Madonie Geopark UNESCO e condividendo pienamente il valore e le finalità dell’iniziativa, definita di elevato spessore scientifico e culturale.

Il corso di formazione ha visto, nel dettaglio, l’approfondimento delle principali emergenze geologiche del Geopark, illustrate dai geologi Alessandro e Fabio Torre come autentici laboratori a cielo aperto, di rilevanza scientifica internazionale e, al contempo, potenti strumenti di promozione territoriale. Un focus specifico è stato inoltre dedicato alla straordinaria flora delle Madonie, grazie alla relazione del dottor Peppuccio Bonomo, che ha presentato finalità e metodologie innovative del progetto GEMMA, volto alla tutela e al monitoraggio degli alberi monumentali attraverso tecnologie aerospaziali.

La giornata si è infine conclusa con la visita al sentiero geologico urbano di Petralia Sottana, esperienza sul campo che ha consentito ai partecipanti di coniugare conoscenza scientifica, lettura del paesaggio e valorizzazione del tessuto urbano, in piena coerenza con la missione educativa e divulgativa del Madonie Geopark UNESCO.