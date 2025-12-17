Tutto pronto per il Trofeo “Costa Gaia Anteprima Madonie” di Calcio giovanile. Tanti talenti di Cefalù e Lascari

Tutto è pronto per il Trofeo di Calcio Giovanile “Costa Gaia – Anteprima Madonie”, appuntamento che si annuncia come una vera e propria festa dello sport, capace di coniugare passione, formazione e valorizzazione del territorio (nella foto una delle tante squadre giovanili dell’Academy).

Saranno 30 le squadre ai nastri di partenza, suddivise nelle categorie Primi Calci, Pulcini ed Esordienti, pronte a dare vita a una giornata intensa e ricca di emozioni. Il torneo prenderà il via sabato a partire dalle ore 9.00, con gare che si susseguiranno senza sosta fino a tarda serata, nella cornice di un evento che guarda già al futuro: in palio, infatti, l’accesso alla fase finale di gennaio 2026, in programma ad Alcamo.

Questa anteprima nelle Madonie rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva. È il segno tangibile di un progetto che cresce e si consolida grazie all’impegno del Consorzio Academy, con la preziosa collaborazione dell’Adelkam Alcamo, realtà che da anni promuovono il calcio giovanile come scuola di vita, educazione e sana competizione.

Il Costa Gaia si conferma, ancora una volta, come il torneo giovanile più importante della Sicilia, un punto di riferimento per società, tecnici e famiglie, capace di portare sul territorio manifestazioni di alto livello e di accendere i riflettori sui talenti di domani. Non a caso, sugli spalti sono attesi osservatori di società professionistiche, pronti a seguire da vicino le promesse più interessanti.

Un’occasione imperdibile per respirare il calcio nella sua forma più pura, fatta di entusiasmo, sorrisi e sogni che iniziano a prendere forma. Vieni anche tu a scoprire i futuri protagonisti del calcio, in una giornata in cui sport e festa cammineranno fianco a fianco, nel segno dei valori autentici del gioco.