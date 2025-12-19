Il Progetto IISS “J. Del Duca” di Cefalù in casa col Apd Club Leoni.

SERIE D MASCHILE – Girone A
Programma gare – 7ª giornata

Il Girone A della Serie D Maschile entra nel vivo con un fine settimana che si preannuncia intenso e ricco di motivi tecnici d’interesse. Quattro incontri scandiranno la settima giornata, distribuiti tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, con fischio d’inizio in orari serali che favoriscono la cornice del grande pubblico.

Sabato 20 dicembre 2025

  • ore 18.00Si Volley Entello – Vigata Volley

Domenica 21 dicembre 2025

  • ore 18.00Ribera Teams Volley – Don Orione & Capacense
  • ore 19.00Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 vs APD Club Leoni
  • ore 19.30Gruppo Corradino Volley Primula – Lupi Pallavolo Partinico

    SERIE D MASCHILE
    Classifica (ultima giornata)
  • 1. Vigata Volley – 18 punti
  • 2. Ribera Teams Volley – 17
  • 3. Gruppo Corradino Volley Primula – 15
  • 4. Don Orione & Capacense – 14
  • 5. S.P. Hobby Volley A.S.D. – 7
  • 6. Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 – 7
  • 7. Lupi Pallavolo Partinico – 6
  • 8. Si Volley Entello – 3
  • 9. APD Club Leoni – 3
  • 10. Ericina Volley – 0

Un turno che mette a confronto realtà consolidate e formazioni in crescita, in un campionato che, giornata dopo giornata, va definendo gerarchie e ambizioni. La settima giornata rappresenta dunque un passaggio significativo nella corsa alla parte alta della classifica, dove ogni set può pesare come un crocevia stagionale.

