Il Progetto IISS “J. Del Duca” di Cefalù in casa col Apd Club Leoni.

SERIE D MASCHILE – Girone A
Programma gare – 7ª giornata
Il Girone A della Serie D Maschile entra nel vivo con un fine settimana che si preannuncia intenso e ricco di motivi tecnici d’interesse. Quattro incontri scandiranno la settima giornata, distribuiti tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, con fischio d’inizio in orari serali che favoriscono la cornice del grande pubblico.
Sabato 20 dicembre 2025
- ore 18.00 – Si Volley Entello – Vigata Volley
Domenica 21 dicembre 2025
- ore 18.00 – Ribera Teams Volley – Don Orione & Capacense
- ore 19.00 – Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 vs APD Club Leoni
- ore 19.30 – Gruppo Corradino Volley Primula – Lupi Pallavolo Partinico
SERIE D MASCHILE
Classifica (ultima giornata)
- 1. Vigata Volley – 18 punti
- 2. Ribera Teams Volley – 17
- 3. Gruppo Corradino Volley Primula – 15
- 4. Don Orione & Capacense – 14
- 5. S.P. Hobby Volley A.S.D. – 7
- 6. Progetto IISS “J. Del Duca” – Kepha 2.0 – 7
- 7. Lupi Pallavolo Partinico – 6
- 8. Si Volley Entello – 3
- 9. APD Club Leoni – 3
- 10. Ericina Volley – 0
Un turno che mette a confronto realtà consolidate e formazioni in crescita, in un campionato che, giornata dopo giornata, va definendo gerarchie e ambizioni. La settima giornata rappresenta dunque un passaggio significativo nella corsa alla parte alta della classifica, dove ogni set può pesare come un crocevia stagionale.