La Sicilia in Vacanza Kepha di Cefalù in trasferta. La capolista Primula affronta in casa il Bagheria

SERIE D FEMMINILE



Dopo sei giornate il Girone A di Serie D Femminile presenta una classifica già significativa sotto il profilo tecnico-statistico. I quozienti set e punti delineano identità di gioco precise, mentre la settima giornata – in programma tra sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025 – si configura come uno snodo cruciale per la definizione delle ambizioni stagionali.

Il vertice: dominio certificato dai dati

Al comando si conferma AV Costruzioni Volley Primula (17 punti), imbattuta dopo sei turni. Il dato più eloquente resta il rapporto set (18–3, QS 6,00), accompagnato da un eccellente quoziente punti (1,34). La capolista ha mostrato una netta superiorità nella gestione del cambio palla e nella fase muro–difesa.

Seguono a quota 15:

Palermo Mondello Volley , squadra dall’impianto solido e razionale (16–5 nei set),

, squadra dall’impianto solido e razionale (16–5 nei set), Sicilia in Vacanza Kepha 2.0, formazione ad alta intensità offensiva (547 punti realizzati, primato del girone), ma leggermente più esposta sul piano dell’equilibrio difensivo.

Zona centrale: valori ravvicinati

AS Kunos Cinisi (10 punti) occupa una posizione di cerniera, con un bilancio set positivo (12–10) che fotografa una squadra competitiva ma ancora alla ricerca di continuità.

Volley Palermo e Hora Volley 2024, entrambe a quota 9 e 8 punti, rappresentano il cuore pulsante del girone: rendimento alterno, ma qualità tecniche che possono incidere sul medio periodo.

Retrovia: lotta aperta

Nella parte bassa, Encierro New Efebo Volley, Volley Sport Alcamo, US Volley Bagheria e G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. pagano differenziali set negativi, ma il campionato resta lungo e le distanze, in termini di prestazione, non appaiono incolmabili.

PROGRAMMA

Sabato 20 dicembre 2025

ore 18:00 – Palermo Mondello Volley vs Hora Volley 2024

– Palermo Mondello Volley vs Hora Volley 2024 ore 18:30 – Encierro New Efebo Volley vs G.S. Pallavolo 2000 A.S.D.

Domenica 21 dicembre 2025

ore 16:30 – Volley Palermo vs Sicilia in Vacanza Kepha di Cefalù

– Volley Palermo vs Sicilia in Vacanza Kepha di Cefalù ore 17:00 – AV Costruzioni Volley Primula vs US Volley Bagheria

– AV Costruzioni Volley Primula vs US Volley Bagheria ore 17:30 – AS Kunos Cinisi vs ASD Volley Sport Alcamo

Lettura tecnica del turno

Il confronto tra Volley Primula e Bagheria rappresenta un test di maturità per la capolista, chiamata a confermare standard elevati senza cali di tensione.

Grande attesa per Volley Palermo – Kepha 2.0 (domenica ore 16:30), incrocio tra una squadra strutturata e una ad alto volume offensivo: qui il dato muro–break potrebbe risultare decisivo.

Infine, Mondello – Hora apre il turno con un derby che promette intensità emotiva e valore tecnico.

Il Girone A si presenta come un laboratorio di pallavolo femminile di buon livello, dove i numeri non sono meri indicatori statistici ma autentici strumenti di lettura del gioco. La 7ª giornata, con date e orari ben distribuiti, offrirà risposte importanti sul reale peso delle candidate al vertice e sulla capacità di reazione delle inseguitrici.