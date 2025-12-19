Meteo Cefalù oggi: nuvole in aumento, clima mite e mare poco mosso

La giornata di oggi, venerdì 19 dicembre, si apre a Cefalù con un clima stabile e temperature miti, ma con un’evoluzione del cielo che merita attenzione. Le previsioni indicano infatti una progressiva crescita della nuvolosità nel corso delle ore, senza però fenomeni significativi durante il giorno.
Al mattino il cielo si presenta con velature sparse, che tendono ad aumentare già dalle prime ore centrali della giornata. Non si tratta di un peggioramento improvviso: la copertura nuvolosa cresce in modo graduale, passando da velature estese a cielo nuvoloso, fino a diventare molto nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Solo a fine giornata il cielo potrà risultare localmente coperto.
Dal punto di vista termico, Cefalù vive una giornata decisamente mite per il periodo. La temperatura minima si attesta intorno ai 13°C nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiunge i 17°C intorno a mezzogiorno. Un elemento interessante è la tenuta delle temperature anche nelle ore serali, con valori che restano compresi tra 16 e 17 gradi fino a tarda sera, senza cali bruschi.
I venti saranno deboli per l’intera giornata, ma con una direzione variabile. Al mattino soffieranno in modo quasi impercettibile, mentre dal pomeriggio si attiveranno deboli correnti orientali, in rotazione graduale verso sud-est e sud in serata. Una ventilazione leggera, che non influirà in modo significativo sulla percezione del freddo.
Per quanto riguarda le precipitazioni, la giornata trascorrerà asciutta. I modelli non indicano piogge durante le ore diurne; solo nella notte è segnalata una debolissima possibilità di pioviggine, con accumuli trascurabili. Una differenza minima rispetto alla previsione generale, che conferma comunque un venerdì senza ombrelli.
Il mare si manterrà poco mosso, con una temperatura dell’acqua intorno ai 16,8°C, condizioni favorevoli anche per le attività costiere e portuali. Buona anche la qualità dell’aria, che resta su livelli soddisfacenti per l’intera giornata.
In sintesi, Cefalù vive oggi una giornata tranquilla, mite e senza pioggia, con un cielo che si fa via via più coperto ma senza conseguenze sul tempo. Una tipica giornata di dicembre dal sapore quasi autunnale, più che invernale.