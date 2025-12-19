Il Vescovo di Cefalù incontra le realtà associative della Diocesi

In vista delle festività natalizie, tempo propizio alla contemplazione del Mistero dell’Incarnazione e alla riscoperta dei legami che edificano la comunità, anche quest’anno il Vescovo Giuseppe desidera incontrare le realtà associative del territorio per un momento augurale condiviso, segnato dall’ascolto, dal dialogo e dalla speranza.

L’incontro si terrà sabato 20 dicembre, alle ore 18, a Cefalù, e si configura come uno spazio ecclesiale aperto e inclusivo, nel quale le diverse espressioni dell’impegno sociale, culturale ed ecclesiale potranno riconoscersi parte di un unico tessuto vivo, chiamato a custodire e far germogliare il bene comune. Non è un semplice appuntamento formale, ma un segno concreto di prossimità pastorale e di corresponsabilità, nel solco di una Chiesa che cammina con il suo territorio e ne condivide attese e fatiche.

A illuminare simbolicamente l’iniziativa è l’immagine profetica di Isaia: «Un germoglio spunterà» (Is 11,1). Parola che, nel cuore dell’Avvento, annuncia una speranza discreta ma tenace, capace di nascere anche da terreni aridi e di orientare il futuro verso la pace e la giustizia. È a questa speranza che l’incontro augurale intende dare voce, affidando al confronto fraterno e alla comunione degli intenti il compito di generare nuove prospettive per il territorio.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vorranno essere presenti, come segno di una Chiesa che non si chiude, ma invita, accoglie e incoraggia.

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi alla Segreteria Vescovile:

0921 926320

[email protected]

Un incontro semplice e solenne insieme, nel quale lo scambio degli auguri natalizi si fa gesto ecclesiale e profezia di speranza condivisa.

