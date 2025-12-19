Incidente sul lavoro a Ginostra, muore operaio 37enne di Cefalù

Un operaio di 37 anni, originario di Cefalù, ha perso la vita ieri pomeriggio in un tragico incidente sul lavoro avvenuto a Ginostra, frazione dell’isola di Stromboli.

L’uomo, Carmelo Parisi, era impegnato in lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico nei pressi del porticciolo quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’escavatore che stava guidando si è ribaltato, schiacciandolo.

Immediati i soccorsi dei colleghi presenti nel cantiere e della guardia medica locale. È stato allertato anche il 118, che aveva predisposto l’intervento dell’elisoccorso, ma per il 37enne non c’è stato nulla da fare.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Milazzo. La salma e il mezzo meccanico sono stati posti sotto sequestro e restano a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio nelle comunità di Stromboli e Cefalù, colpite dall’ennesima tragedia sul lavoro.