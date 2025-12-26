Capodanno a Cefalù 2026: ecco dove andare a mangiare

Accogliere il 2026 in un’atmosfera raffinata, tra sapori ricercati e il fascino senza tempo di Cefalù, è la promessa del Cenone di Capodanno 2026 al Baglio del Falco, uno dei ristoranti più apprezzati della costa tirrenica siciliana. Una serata pensata per chi desidera salutare l’anno nuovo con una proposta gastronomica d’eccellenza, dove il mare è protagonista assoluto.

Un menù di Capodanno 2026 che esalta il pesce e la creatività

Il Cenone di San Silvestro firmato Baglio del Falco propone un percorso culinario elegante e bilanciato, capace di unire tradizione mediterranea e tocchi gourmet.

L’esperienza inizia con un aperitivo di benvenuto rustico e avvolgente, preludio a un antipasto ricco e scenografico: insalata di seppia con avocado e arancia, ostrica fresca, involtino di salmone con robiola, pistacchio e miele, mazzancolle croccanti al kataifi.

I primi piatti celebrano il mare con un raffinato risotto all’astice con coralli rossi e una crespella ripiena di capesante e gamberi, arricchita da foglie di spinaci freschi.

Il viaggio prosegue con i secondi, dove spiccano il dentice con salsa al limone, i gamberoni in salsa d’arancia e il totano ripieno su purea allo zafferano, accompagnato da una delicata insalatina di finocchi, ravanelli e arancia.

A chiudere, un dessert elegante: flan al cioccolato bianco con crema al cacao e frutti rossi, seguito dall’immancabile rito beneaugurale di lenticchie e panettone, accompagnati da Colomba Bianca KORE e spumante Colomba Bianca, con caffè Lavì Grillo.

Il prezzo del Cenone di Capodanno 2026 è di 90 euro a persona, una proposta in linea con l’alta qualità delle materie prime e del servizio.

Baglio del Falco: un punto di riferimento per la cucina di mare a Cefalù

Il Baglio del Falco è un ristorante noto per la sua cucina di pesce fresca, l’attenzione alla stagionalità e una presentazione dei piatti curata nei minimi dettagli. L’ambiente elegante ma accogliente lo rende ideale per cene romantiche, eventi speciali e ricorrenze importanti, come il Capodanno.

La posizione strategica, a pochi minuti dal centro, permette di vivere una serata esclusiva senza rinunciare al contesto suggestivo della città.

Cefalù, la cornice perfetta per iniziare il 2026

Festeggiare il Capodanno a Cefalù significa immergersi in uno dei borghi più affascinanti della Sicilia. Tra il Duomo normanno Patrimonio UNESCO, il lungomare, le viuzze del centro storico e l’atmosfera vivace delle feste, Cefalù offre il mix perfetto tra cultura, mare e tradizione.

Il Cenone di Capodanno al Baglio del Falco diventa così parte di un’esperienza più ampia: una notte speciale in una delle località più amate dell’isola, ideale anche per chi sceglie di trascorrere qualche giorno di vacanza tra relax e bellezza.

Perché scegliere il Cenone di Capodanno 2026 al Baglio del Falco

Menù di pesce ricercato e completo

Atmosfera elegante e accogliente

Location di qualità a Cefalù

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Esperienza ideale per coppie, famiglie e piccoli gruppi

Il Capodanno 2026 al Baglio del Falco si conferma una scelta perfetta per chi vuole iniziare il nuovo anno all’insegna del gusto, della convivialità e dell’eleganza, nel cuore di una delle perle della Sicilia.

Per prenotare o per avere maggiori informazioni si può contattare il numero 0921.420820